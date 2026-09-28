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Dončić se vrača na parket: »Počaščen sem, da sem naslednik tako velikih imen« (VIDEO)

Nova sezona lige NBA se za Lakers začne konec oktobra, pred tem pa jih čakajo pripravljalne tekme.
Luka Dončić FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek
Luka Dončić FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek
STA, M. U.
 28. 9. 2026 | 21:49
 28. 9. 2026 | 22:16
2:40
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Po dolgem premoru je Luka Dončić spet pripravljen na košarkarski boj. Slovenski zvezdnik Los Angeles Lakersov pravi, da je v odlični fizični in psihični pripravljenosti, zdaj pa že nestrpno čaka na začetek priprav na novo sezono lige NBA. 

Luka Dončić je po poškodbi stegenske mišice in večmesečnem premoru pripravljen na nov izziv. Na medijskem dnevu Los Angeles Lakersov je 27-letni Ljubljančan priznal, da je bilo obdobje brez prave košarke zanj nekaj posebnega, saj je vajen skoraj vsakodnevnega tekmovalnega ritma. 

»Tokrat sem se res spočil. Posvetil sem se sanaciji poškodbe, tako da sem zdaj v odlični formi tako fizično kot mentalno. Dolgo časa nisem igral košarke. Komaj čakam, da se začnejo priprave,« je povedal Dončić. 

Nova sezona, novi Lakersi

Dončić je zadnjo tekmo v prejšnji sezoni odigral 3. aprila, nato pa zaradi poškodbe ni več stopil na parket. Izpustil je tudi poletni reprezentančni akciji Slovenije, saj se je osredotočil na okrevanje in pripravo na novo sezono.  Zdaj ga čaka drugačno obdobje pri Lakersih. Ekipa se je poleti močno spremenila, po odhodu LeBrona Jamesa pa je Dončić postal osrednja figura moštva iz Los Angelesa. Sam pravi, da se zaveda odgovornosti, ki jo prinaša vloga vodje.

»Zame je to nov izziv. Že večkrat v karieri sem bil v vlogi vodje. Počaščen sem, da sem naslednik tako velikih imen,« je dejal slovenski košarkarski as. 

Pred začetkom sezone želi Dončić predvsem, da se nova zasedba čim bolje poveže. Lakersi imajo številne nove igralce, zato bo pomembno obdobje priprav, v katerem bodo gradili kemijo na igrišču in zunaj njega. 

Lakersi so spoznali Slovenijo

Dončić je poleti svoje nove soigralce povabil v Slovenijo, kjer so skupaj preživeli nekaj dni in utrjevali ekipni duh. Igralci Lakersov so obiskali tudi Ljubljano in Bled ter spoznali okolje, iz katerega prihaja njihov prvi zvezdnik

»Ker jaz nisem mogel v ZDA, sem povabil ekipo v Slovenijo, da smo se bolje spoznali. Na začetku sem bil malce nervozen, saj nisem vedel, kako se bo vse skupaj izšlo, na koncu pa smo se imeli res dobro,« je povedal Dončić. 

Nova sezona lige NBA se za Lakers začne konec oktobra, pred tem pa jih čakajo pripravljalne tekme. 

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