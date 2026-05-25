Dončić šestič izbran v idealno peterko lige NBA

Slovenski as Luka Dončić je bil šestič izbran v idealno peterko severnoameriške košarkarske lige NBA. V najboljši prvi postavi rednega dela sezone so tudi najkoristnejši igralec Shai Gilgeous Alexander, Nikola Jokić, Victor Wembanyama in Cade Cunningham.

Košarkarji so na seznam uvrščeni v skladu z izidi glasovanja. Igralci prejmejo pet točk za vsak glas za uvrstitev v idealno prvo ekipo, tri točke za vsak glas za drugo ekipo in eno točko za vsak glas za tretjo ekipo. Le Gilgeous-Alexander in Jokić sta za prvo ekipo prejela vseh 100 glasovnic za 500 točk, Wembanyama pa 99 glasovnic za 498 točk, Dončić je prejel 91 glasovnic za prvo ekipo in devet glasovnic za drugo ekipo za 482 točk.

Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Kawhi Leonard in Donovan Mitchell so bili imenovani v drugo ekipo lige NBA, Tyrese Maxey, Jamal Murray, Jalen Johnson, Chet Holmgren in Jalen Duren pa v tretjo.

Vseh pet izbrancev v najboljšo peterko lige je bilo v ospredju tudi v glasovanju za najkoristnejšega košarkarja sezone, v katerem je zmagal Gilgeous Alexander pred Jokićem. Tudi v tem glasovanju je bil Dončić četrti. Tako Dončić kot Cunningham sta odigrala 64 tekem, eno manj od potrebne kvote, a jima je liga dovolila izjemo za nominacijo za nagrade.

Dončić zaradi poškodbe ni zaigral v letošnji končnici. Njegova ekipa Los Angeles Lakers je izpadla v drugem krogu, s 4:0 v zmagah so bili boljši prvaki Oklahoma City Thunder. Ljubljančan je bil prvič izbran v najboljšo prvo postavo lige NBA kot član Lakers. V sezonah od 2020 do 2024 je bil v idealno peterko izbran kot član Dallas Mavericks.