LIGA NBA

Dončićev trener Redick direkten: »Od mojih igralcev nisem videl čisto nič«

Los Angeles Lakers so proti oslabljeni Atlanti pogrnili na celi črti. Luka Dončić do polčasa dosegel 22 točk.
V prvem polčasu je vodil napad LA-ja, v drugem je Luka Dončić obsedel na klopi. FOTO: Dale Zanine/Reuters

J. J. Redick je lahko le zamišljeno in resno opazoval, kako brezizrazni so bili njegovi varovanci. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters
Nejc Grilc
 10. 11. 2025 | 08:35
3:38
A+A-

Turneja petih gostovanj se za Los Angeles Lakers v zvezni državi Georgia ni začela po načrtih. Kljub dodatnemu dnevu odmora in zgodnjemu prihodu v Atlanto Luka Dončić in soigralci od prve minute niso prikazali energije, ki je v ligi NBA potrebna za zmago. Po zaušnici (102:122) je J. J. Redick pihal od jeze, za Jezerniki je nemirna noč, ki lahko služi kot opozorilo pred nadaljevanjem sezone. Popravni izpit jih čaka že v noči na torek (1.00), ko gostujejo pri Charlottu.

Izkušeni trener Doc Rivers, z Bostonom leta 2008 prvak lige NBA, že več kot desetletje ponavlja mantro, da je najtežje igrati proti moštvu, kjer zaradi poškodb manjkajo nosilci igre. Lakers so jo minuli teden udejanili s presenetljivo zmago nad Portlandom, v Atlanti pa so se kljub svarilom trenerskega štaba, ki je pot v Georgio organiziral dan prej, da bi igralci dobili dodaten dan počitka, opekli. Odsotnost Traeja Younga in Kristapsa Porzingisa se Kraguljem ni poznala, v obrambi so bili Dončić in soigralci le blede sence ekipe, ki je v minulih 14 dneh navdušila košarkarsko javnost.

22 točk, 11 asistenc, 5 skokov in 5 izgubljenih žog je vknjižil Luka Dončić.

»Tokrat nisem videl veliko stvari, ki bi jih lahko pohvalil. Kaj je odločilo v korist Atlante? Igrali so z energijo in pristopom, kot ga tekma lige NBA zahteva,« je bil na svoje moštvo jezen Redick, novinarsko konferenco je zaključil po vsega 90 sekundah, še prej pa zabrusil: »Po dveh minutah sem vedel, da bomo tekmo izgubili, ker od mojih igralcev nisem videl čisto nič.« Z dvema trojkama s sredine igrišča in 22 točkami do polčasa je Luka le deloma zakrpal razpoke, 68 prejetih točk v 24 minutah igre je bilo preveč in Lakers so sredi tretje četrtine izobesili belo zastavo.

Hrana slabega okusa

Poraz je daleč od usodnega, v 82 tekmah maratonskega rednega dela bo takšnih večerov še nekaj. Lažje bo, ko se v moštvo vrne Austin Reaves, zaradi bolečin v preponi je bil znova le gledalec na klopi Kalifornijcev, tudi LeBron James bo manjkal vsaj do konca gostujoče turneje, ki bo trajala do 16. novembra. »Naša igra izgleda grozno, ko pogledam statistiko, grozni so tudi posnetki. Niti približno se nismo trudili … Danes hrana ne bo imela dobrega okusa,« je črto pod slab večer v Atlanti potegnil DeAndre Ayton. Lakers so dobili skok, a vseeno tekmecem dovolili 13 metov iz igre več, izgubili so 20 žog (Luka 5), hitrost premikov in čvrstost prekrškov v obrambi je bila kvečjemu na ravni regeneracijskega treninga.

Od kandidata za naziv MVP rednega dela v NBA pričakujejo več, konstantnim individualnim predstavam mora slediti uspeh moštva. Zato na osveženi lestvici lige prvi favorit za naziv ostaja aktualni MVP Shai Gilgeous-Alexander, statistika je na strani Nikole Jokića, vmes je še Giannis Antetokunmpo, Dončić pa predvsem zaradi težav s poškodbami vodilni trojici na začetku sezone gleda v hrbet. Že v noči na torek (1.00) bo imel priložnost, da popravi vtis in vrne moštvo v zmagovite tirnice. Atlanta sodi v krog kandidatk za končnico, proti mizernemu Charlottu s porozno obrambo pa izgovorov, z Reavesom v kadru ali brez, ne sme biti. 

Luka DončićNBAJ. J. RedickAtlanta HawksLos Angeles Lakerskošarka
