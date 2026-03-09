Drama na svetovnem odru, Iranske nogometašice bežijo pred smrtjo – Trump zahteva azil (VIDEO)

Iranska ženska nogometna reprezentanca se je znašla v resni politični in humanitarni krizi po tem, ko so nekatere članice ekipe odklonile petje iranske državne himne pred tekmo proti Južni Koreji na Ženskem Azijskem pokalu v Avstraliji. Dogodek je sprožil hude grožnje in obtožbe iranskih državnih medijev in uradnikov, ki so igralkam očitali izdajo države. Nekatere članice ekipe – med njimi Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh in Mona Hamoudi – so po poročanju tujih medijev zaprosile za azil v Avstraliji, kjer so trenutno pod zaščito avstralske zvezne policije. Igralke so po poročanju očividcev poskušale signalizirati pomoč tudi z gestami »SOS« skozi okna avtobusa, s katerim so jih spremljali iranski uradniki.

V podporo igralkam je javno spregovoril predsednik ZDA Donald Trump, ki je na družbenem omrežju Truth Social pozval avstralskega premierja Anthonyja Albanesea, naj ne dovoli vrnitve igralk v Iran, saj bi jim to lahko ogrozilo življenje. Trump je dodal, da bi bilo to »grozljivo humanitarno napako« in ponudil, da bi ZDA sprejele ekipo, če Avstralija tega ne stori. Svetovna nogometna zveza FIFA in sindikat igralcev FIFPRO spremljata dogajanje in sodelujeta z avstralskimi oblastmi, da bi zagotovili varnost igralk in preprečili njihovo prisilno vrnitev v Iran. Globalna javnost in športna združenja so dogajanje obsodila kot resno kršitev pravic športnic in človekovih pravic.

Trenutno je položaj še vedno negotov: nekaj igralk je že varno v Avstraliji, druge pa se še odločajo, ali bodo zaprosile za azil ali se vrnile domov. Dogodek je ponovno osvetlil napetosti med športom, politiko in človekovimi pravicami v Iranu, predvsem kar zadeva pravico žensk do svobode izražanja.