Slovenska alpska smučarka Neja Dvornik je po padcu na jutranjem ogrevanju ostala brez nastopa na slalomu za svetovni pokal v Gurglu, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Štiriindvajsetletna smučarka si je po prvih informacijah slovenskega tabora poškodovala gleženj.

»Neja je že na poti na nadaljnje zdravniške preiskave,« je sporočil tiskovni predstavnik panoge za alpsko smučanje Štefan Hadalin.

Še en udarec za slovensko žensko ekipo

Gre za nov udarec za slovensko žensko ekipo pred zimskimi olimpijskimi igrami februarja v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Zaradi poškodbe kolena na treningu je sezono že končala najboljša slalomistka Andreja Slokar.

Dvornikova je bila najboljša Slovenka na uvodnem slalomu sezone v Leviju, ko je tekmo končala v najboljši deseterici na sedmem mestu.