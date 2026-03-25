Dramatični prizori v Planici: mladi Slovenec (21) hudo padel, prepeljali so ga v bolnišnico

Letošnji uvodni dan v Planici je žal zaznamoval trenutek, ob katerem je obiskovalcem zastal dih. Nik Heberle, 21-letni član SK Stol Žirovnica, je kot 15. na startni poziciji izgubil nadzor in silovito udaril ob hrbtišče letalnice, nato pa ga je nekontrolirano premetavalo vse do izteka. Kljub grozljivemu prizoru so prve novice iz tabora Smučarske zveze Slovenije (SZS) spodbudne. Heberle je bil ves čas pri zavesti, zdravniška ekipa pa ga je nemudoma oskrbela in prepeljala v jeseniško bolnišnico. Poznejši pregledi, vključno s CT-jem glave in hrbtenice, so to potrdili: »Nik Heberle nima hujših poškodb. Vseeno bo do jutri ostal na opazovanju v bolnišnici,« so sporočili s SZS.

Na družbenem omrežju X je zakrožil tudi posnetek nesreče, ob katerem je poljski zapis sporočal: »Padec Nika Heberleja v Planici. Tekmovalec je pri zavesti in je bil poslan v bolnišnico na preglede.« Posnetek si lahko ogledate spodaj. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži.

Drinovec in Tarman v odlični formi

Kljub prekinitvi zaradi padca so ljubitelji poletov videli nekaj izjemnih letov. Čast prvega poleta je že šesto leto zapored pripadla domačinu Roku Tarmanu, ki je z 224 metri dokazal, da je naprava odlično pripravljena. Za daljavo dneva pa je poskrbel mladi Jaka Drinovec. Enaindvajsetletni Tržičan je izkoristil dobre razmere in pristal pri 232 metrih, kar je tudi njegov nov osebni mejnik. Skupno je letalnico danes preizkusilo 31 izbranih skakalcev, med njimi tudi pet tujih gostov.

Idilično sončno dopoldne bo v sredo popoldne zamenjala zimska kulisa. V Planico prihaja hladna fronta, ki bo prinesla sneg in nizke temperature, kar bo za organizatorje dodaten izziv pri pripravi naleta in doskočišča. Letošnji finale pa bo zapisan v zgodovino še po nečem: prvič bodo v Planici polete preizkusile tudi ženske. Skakalke bodo na letalnici bratov Gorišek trenirale v petek, njihova premierna tekma pa bo na sporedu v soboto.

