Družinski prijatelj razkril, zakaj javnost nikoli ne bo videla fotografij Michaela Schumacherja

Zdravstveno stanje legende formule 1 Michaela Schumacherja je že vse od leta 2013, ko je med smučanjem v francoskih Alpah z glavo udaril ob skalo in utrpel hude poškodbe, zavito v skrivnost. V zadnjih 12 letih so se v javnosti vrstile številne teorije o njegovem fizičnem in mentalnem počutju, njegova družina z ženo Corinno na čelu pa dosledno varuje zvezdnikovo zasebnost in dostojanstvo ter ne objavlja nobenih njegovih fotografij. Razloge za tako strogo varovanje je v pogovoru za OLBG pojasnil družinski prijatelj in strokovnjak za formulo 1 Richard Hopkins. Prepričan je, da družina s tem preprečuje nepredvidljiva tveganja, ki bi nastala, če bi posnetki prišli v javnost. Hopkins priznava, da bi objava fotografij ali videoposnetkov verjetno potešila radovednost oboževalcev in prijateljev, ki se sprašujejo, v kakšnem stanju je Schumacher, vendar se družina zaveda dolgoročnih posledic takšne poteze.

Michael Schumacher FOTO: Reuters

»Če bi pokazali fotografije Michaela, kaj bi sledilo? Kakšna bi bila naslednja vprašanja in zahteve javnosti? Kaj bi ljudje želeli videti potem?« se sprašuje Hopkins. Po njegovem mnenju je trenutna strategija nadzorovanega molka za družino obvladljiva. Vsaka sprememba bi prinesla nova tveganja, ki jih morda ne bi mogli več nadzorovati. Dodaja, da sam sploh ni radoveden in da v spominu raje ohranja pozitiven vtis o dirkaču. Pomembno se mu zdi le zavedanje, da je Schumacher ustrezno oskrbovan in da mu je v krogu najbližjih udobno.

Javnost se bo, kot kaže, morala zadovoljiti z njegovim odgovorom in spoštovati odločitev družine ter dostojanstvo nekdanjega dirkača.