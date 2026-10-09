Dvomov ni več: Čeferin bo ob izjemni podpori vztrajal na čelu Uefe

»Nikoli ne reci nikoli,« je o morebitni kandidaturi za predsednika Evropske nogometne zveze rekel tudi aktualni prvi mož najmočnejše nogometne organizacije na svetu Aleksander Čeferin. Zdaj je jasno, 58-letni (13. t. m. bo dopolnil 59 let) Slovenec je napovedal kandidaturo za novega, starega predsednika Uefa.

Čeferin je od 14. septembra 2016 na čelu ene od najvplivnejših športnih organizacij, trenutni mandat se mu izteče prihodnje leto. Ko je prevzel vodenje Uefa po odstopu Francoza Michaela Platinija, je napovedal, da se bo zavzel za omejitev predsedniških mandatov na tri polne. Številne evropske članice, med njimi tudi največje in najvplivnejše, so izrazile željo, da bi Čeferin še naprej vodil Uefa, ki je pod njegovo taktirko dobila veliko bitko proti snovalcem superlige in dosegla rekordne poslovne rezultate (trženje TV pravic je preseglo 15 milijard evrov). Kar 97 odstotkov prihodkov Uefa vrne v »bazo«: klubom in nacionalnim zvezam. Predsedniške volitve bodo 22. aprila prihodnje leto na 51. rednem kongresu Uefa v Astani v Kazahstanu.

Pred dvema letoma drugačen pogled

Čeferin je svojo odločitev predstavil predsednikom nacionalnih nogometnih zvez, ki so se zbrali na srečanju v Berlinu.

Njegova napoved pomeni zasuk glede na februar 2024, ko je po kongresu Uefe v Parizu zatrdil, da leta 2027 ne namerava ponovno kandidirati. »V tem trenutku ne razmišljam o novi kandidaturi,« je tedaj dejal Čeferin, ki je odločitev med drugim utemeljil z željo, da bi več časa preživel z družino.

Ponovno kandidaturo mu omogočajo spremembe statuta Uefe, ki so jih članice sprejele februarja 2024 v Parizu. Po novih pravilih se njegov prvi, nepopolni mandat med letoma 2016 in 2019 ne šteje v omejitev treh polnih mandatov. Spremembam je tedaj nasprotovala angleška nogometna zveza, ki je kot edina glasovala proti.

Kar 97 odstotkov prihodkov Uefa vrne v »bazo«: klubom in nacionalnim zvezam.

Čeferin je podporo za nadaljevanje predsedovanja sicer dobival že pred današnjo odločitvijo. Maja so njegovo kandidaturo za nov mandat uradno podprle nogometne zveze Bosne in Hercegovine, Albanije in Romunije. Britanski Guardian pa je že leta 2024 poročal, da si njegovo nadaljnje vodenje Uefe želi približno 20 članic, med njimi Slovenija, Hrvaška in Črna gora.

K ponovni kandidaturi ga je konec septembra javno pozval tudi predsednik Evropskega združenja klubov (EFC) in Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi​. »Nogomet potrebuje velike voditelje, kot ste vi, in v imenu več kot 900 klubov EFC vas prosimo, da naslednje leto ponovno kandidirate,« mu je dejal na skupščini združenja v Københavnu.