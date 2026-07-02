Eden najboljših nogometnih branilcev plačal mladoletnici za seks?! Policija ga je vzela pod drobnogled

Nogometni svet pretresa huda obtožba, v središču katere se je znašel branilec milanskega Interja in italijanske reprezentance Alessandro Bastoni. Tamkajšnja policija ga namreč preiskuje v okviru širše akcije proti mreži deklet na poziv, nogometašev odvetnik pa je že odločno zanikal, da bi njegov klient kdaj plačeval za spolne usluge.

Preiskavo vodi milansko tožilstvo, ki se je osredotočilo na agencijo za organizacijo ekskluzivnih dogodkov Ma.De iz okolice Milana. Podjetje naj bi namreč služilo kot krinka za elitno prostitucijo, na njihovih zabavah pa so redno gostovali znani športniki in drugi pomembni gostje. Čeprav se v povezavi z zabavami omenja okoli 70 zvenečih imen iz različnih športov, vključno z nogometaši obeh milanskih velikanov in drugih prvoligašev, je 27-letni Bastoni za zdaj edini igralec, ki se je znašel med uradnimi osumljenci.

FOTO: Marco Bertorello Afp

Stara je bila 17

Tožilstvo sumi, da je obrambni igralec junija leta 2020 plačal za spolni odnos z enim izmed deklet, ki je bilo takrat staro 17 let. Ker je šlo za mladoletno osebo, zakonodaja tovrstno dejanje obravnava kot mladoletniško prostitucijo. Italijanski mediji ob tem poročajo, da je policija dekle že zaslišala. Čeprav je potrdila, da je takrat bivala v nogometaševi hiši, je kakršne koli intimne odnose z njim zanikala. Nogometaš se mora na tožilstvu zglasiti v petek, njegov pravni zastopnik Salvatore Scuto pa javnosti sporoča, da je Bastoni zaradi obtožb močno pretresen. »Povsem lahko izključim, da bi moj klient kdaj imel plačljive spolne odnose, še manj pa z mladoletnicami,« je poudaril odvetnik.

Za vrhunskega športnika, ki velja za enega najboljših branilcev na svetu in se zanj resno zanima celo madridski Real, so ti očitki vrhunec izjemno težkega obdobja. Pred meseci je bil namreč izključen na odločilni kvalifikacijski tekmi reprezentance za svetovno prvenstvo proti Bosni in Hercegovini, kjer je Italija po enajstmetrovkah izpadla in tako ostala brez tretjega zaporednega mundiala. Prav tako se je z družino soočil z valom spletnega nasilja po prvenstvenem derbiju z Juventusom, kjer so mu navijači očitali hlinjenje prekrška, s katerim je izsilil rdeči karton za nasprotnika.