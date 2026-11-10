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SMUČARSKI SKOKI

Ema Klinec šokirala z novico o koncu športne poti: najprej potrebuje čas zase

Čeprav takšne odločitve ni preprosto sprejeti, je zdaj z njo pomirjena.
Ema Klinec se že veseli novih izzivov, ki so pred njo. FOTO: Leon Vidic
Ema Klinec se že veseli novih izzivov, ki so pred njo. FOTO: Leon Vidic
Miha Šimnovec
 10. 11. 2026 | 05:42
4:08
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Na včerajšnji predstavitveni novinarski konferenci slovenskih smučarskih skakalcev in skakalk pred bližnjim začetkom sezone svetovnega pokala v Lillehammerju (20. t. m.) se je v središču pozornosti znašla Ema Klinec. Nič čudnega, ko pa je 28-letna šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko šokirala z novico, da končuje svojo blestečo športno pot.

Kdaj ste sprejeli odločitev, da boste svoje smuči postavili v kot?

»S tem, da bi končala kariero, sem se začela spogledovati že pred približno dvema letoma, znova pa sem začela o tem resneje razmišljati zaradi slabšega počutja med zahtevnim obdobjem v prejšnji sezoni, v kateri sem izpustila večino tekem. Čeprav je bila vrnitev zelo težka, začela sem pravzaprav z ničle, sem se za letošnje poletje odlično pripravila – tako v telesnem kot skakalnem pogledu. Pripravljala sem se že za odhod v Lillehammer, nakar so pretehtale določene zadeve, med njimi tudi počutje. Čeprav takšne odločitve ni preprosto sprejeti, sem zdaj z njo pomirjena. S skupno zmago v veliki nagradi sem lepo zaključila kariero. Tako ali tako jo je treba enkrat končati.«

Ali vam je zelo odleglo?

»Ko sem prej govorila na novinarski konferenci, mi je bilo težko. Znašla sem se v neki novi, čudni situaciji.«

Koliko so vas v klubu ali pri Smučarski zvezi Slovenije prepričevali, da bi si vendarle premislili?

»To je odvisno tudi od tega, kako si nekdo kaj razlaga. Ali je šlo za prepričevanje ali ponujanje možnosti? Pogovorili smo se, predstavili svoja mnenja. Zame so naredili vse in moram reči, da sem zadovoljna z odzivom. Hvaležna sem vsem, ki so me tako ali drugače podpirali.«

Na skakalnicah ste dosegli številne uspehe. Kot prva Slovenka ste osvojili naslov svetovne prvakinje (na srednji napravi v Oberstdorfu 2021) in dve leti pozneje v Vikersundu kot naša prva skakalka poletela prek magične meje (203 m). Z 226 metri ste si leto dni lastili tudi svetovni rekord. Kateri podvig vam osebno pomeni največ?

»Morda bi na prvo mesto postavila svoj prvi polet prek 200 metrov, najboljšo predstavo pa sem verjetno prikazala na nordijskem SP v Oberstdorfu. Ko se pogovarjam s svojimi najbližjimi, ki zares pozorno spremljajo ta šport, se strinjajo, da sta bila moja tista skoka za zlato lovoriko tako rekoč popolna.«

Kdaj vam je bilo najtežje v karieri?

»Vseskozi je težko. Potem uspehi in lepi trenutki malo zabrišejo slabe stvari. A je po mojem tako, da ti v življenju nikoli ni posuto z rožicami.«

Kaj vse vam je dal šport?

»Naučil me je trdega dela, vztrajnosti, skromnosti, potrpežljivosti ... In tega, da se vloženi trud, če v nekaj močno verjameš in za to garaš, enkrat tudi poplača.«

Kaj boste počeli zdaj?

»Imam določene načrte, ki jih za zdaj še ne bi delila z javnostjo. Najprej potrebujem čas zase.«

Pred kratkim ste diplomirali iz psihologije ...

»Da, diplomo sem opravila, 5. decembra jo bom še uradno prevzela. Zdaj sem že v prvem letniku magistrskega študija.«

Ali nameravate v kakršnikoli vlogi ostati v skokih?

»To bo pokazal čas. Zagotovo bodo določene stvari prišle še za menoj, kar je razumljivo, saj so skoki trdno v mojem srcu.«

Se vidite tudi kot trenerka?

»Bomo videli. Nikoli ne reci nikoli. Rada bi si pustila odprtih več možnosti. Če se ti nekatera vrata zaprejo, se pa druga odprejo.«

Boste obdržali tekmovalne smuči? Za vsak primer, če bi si morda premislili?

»Ne, zagotovo to ni moj cilj. Na nek način si želim odpreti novo poglavje.«

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