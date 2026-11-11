Emina odločitev tudi za Tepeša na nek način šok: »To je za nas precejšen udarec«

»Seveda je to za nas precejšen udarec,« je nepričakovano odločitev Eme Klinec, da konča svojo športno pot, komentiral glavni trener slovenske ženske skakalne vrste Jurij Tepeš. Ob tem je razkril delček pričakovanj za novo sezono svetovnega pokala, ki se bo čez devet dni začela v Lillehammerju, spregovoril o pripravljenosti varovank z branilko velikega kristalnega globusa Niko Prevc na čelu, zdravstvenem stanju Tine Erzar ...

Kako ste zadovoljni z zdajšnjo pripravljenostjo varovank? Nika Prevc je omenila, da so se ji začele stvari sestavljati v želeno celoto.

»Obe Niki, ob Prevčevi še Vodanova, sta že blizu dobri formi. Želel bi si, da bi bili bolj stanovitni, za zdaj je v njunih skokih še preveč nihanj.«

Kaj pa preostala dekleta?

»Maja Kovačič in Taja Bodlaj sta raven skokov dvignili na višjo raven. Že na finalu velike nagrade v Klingenthalu sta skakali precej spodbudno. Upam, da bosta svoje najboljše poskuse s treningov ponovili tudi na tekmah. Enako si želim tudi od obeh Nik.«

Kako ste sprejeli odločitev državne prvakinje in skupne zmagovalke velike nagrade Eme Klinec, ki je po uspešnem poletju povsem nepričakovano sklenila svojo kariero? Mar je tudi vas šokirala?

»Čeprav je Ema že poleti govorila o tem, da namerava končati kariero, je bil to zdaj na nek način tudi zame šok. Potem ko je slavila končno zmago v skupni razvrstitvi za veliko nagrado, sem verjel, da bo vztrajala. Pravzaprav smo računali na to.«

Kako velik udarec je to za žensko ekipo?

»Seveda je to za nas precejšen udarec, po drugi strani pa bodo več priložnosti dobivale mlajše tekmovalke. Upam, da jih bodo tudi izkoristile. Kakorkoli že; mi se bomo borili naprej. Prejšnjo sezono za svetovni pokal smo začeli brez treh reprezentantk, brez Eme Klinec, Taje Bodlaj in Tine Erzar, letos bomo brez dveh, torej brez Eme in Tine. Na srečo se je vrnila vsaj Taja.«

Kakšno je zdaj zdravstveno stanje Erzarjeve?

»Na srečo se izboljšuje. Zdravniki morajo opraviti test kostnine in preveriti, kako je močna. Drugače pa Tina čedalje pogosteje hodi naokrog brez opornice, njeno zdravljenje pa se, kot kaže, odvija v pravo smer – celo bolje, kot so predvidevali.«

V skakalnih krogih je močno odmevala tudi odločitev Norvežanke Silje Opseth, ki si je vzela premor zaradi nosečnosti. Kako vidite njeno zgodbo?

»Da, to je bilo še eno poletno presenečenje. A po drugi strani je njena odločitev, ko izveš, za kaj je šlo (za nosečnost se je odločila iz zdravstvenih razlogov – op. p.), razumljiva. Prepričan sem, da bi se večina deklet odločila podobno.«

Kdaj boste odpotovali na sever Evrope?

»V torek, tako kot tudi fantje. Še pred prvo tekmo bomo poskusili izvesti dva prosta treninga ali vsaj enega. To bo odvisno tudi od vremena, za zdaj pa je napoved dobra. Upam, da bo tako tudi ostalo.«

S kakšnimi pričakovanji se boste odpravili na uvodno postajo v Lillehammerju?

»Želim si predvsem, da bi naša dekleta ohranila mirnost. Vem, da bo imela večina reprezentanc do prve tekme v nogah več skokov na snegu od nas. A to za nas ne bi smela biti prevelika ovira, če se spomnim lanskega začetka, ko smo se na prvi uradni trening podali brez enega samega skoka na snegu. Letos jih bodo imele naše skakalke vsaj šest, torej več kot v prejšnjih letih.«

Katere cilje boste zasledovali pozimi?

»O rezultatskih ciljih ne bi rad govoril ...«

Toda Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS), je napovedal, da boste na svetovnem prvenstvu v Falunu lovili eno kolajno ...

»No, tega, kar je rekel Pogorelčnik, ne morem zanikati. Seveda bo na SP naš cilj kolajna, s takšno ekipo nižje skorajda ne smemo meriti. Toda na splošno nočem razkrivati naših želja. Vem, kako je bilo namreč pri meni, ko sem še tekmoval. Če sem si zadal cilje, sem se običajno odrezal slabše kot takrat, ko sem se na tekmovanje odpravil brez njih. A ne dvomim, da bodo z našimi dobrimi skoki prišli tudi želeni rezultati.«