Estevao se je veselil zadetka kariere

Nekaj presenetljivih izidov je prinesel prvi večer v ligi prvakov po zadnjem reprezentančnem premoru. Belgijski Union je prvi zmagal pri vročem Galatasarayu (1:0), Pepu Guardioli se je tveganje z izborom igralcev proti Leverkusnu odbilo v glavo kot bumerang (0:2), najbolj pa je odmevala popolna dominacija Chelseaja nad neprepoznavno Barcelono (3:0). Najstniška senzacija Estevao je povsem zasenčil vrstnika Lamina Yamala ...

Barceloni gre dobro v tej sezoni, v Španiji diha za ovratnik Real Madridu, v ligi prvakov je še vedno na dobri poti v izločilne boje, toda kadar ima slab dan, je ta zares slab. Tako je v začetku oktobra izgubila pri Sevilli z 1:4 in podobno je bila v torek nebogljena v Londonu. Tudi če ne bi bil ob koncu prvega polčasa izključen Ronald Araujo, ne bi bilo bistveno drugače. V dvoboju drugouvrščenih ekip v premier league in la ligi sta za Chelsea v drugem polčasu zadela 18-letni Estevao in Liam Delap, v prvem si je avtogol zabil Jules Kounde.

60 milijonov evrov je na Transfermarktu vreden Estevao, 200 milijonov Lamine Yamal.

Modri so bili za razred boljši (streli 12:4, posest 65:35, koti 4:0), Barcelona ni imela rešitev, razlika bi bila lahko še višja. Enzu Fernandezu so razveljavili dva gola zaradi ofsajda ... »To je velika zmaga, še posebej, ker je bila na drugi strani Barcelona,« je bil vesel domači trener Enzo Maresca.

Pred tekmo je bilo veliko govora o mladih zvezdnikih na obeh straneh, toda Estevao je ukradel šov Yamalu. Brazilec je prejel podajo na desni strani, preigral dva branilca in žogo poslal pod prečko vrat presenečenega Joana Garcie za 2:0. »Nimam besed, s katerimi bi opisal svoje občutke. To je bil popoln večer,« je od ponosa žarel Estevao, ki je poleti prišel iz Palmeirasa. »To je bil zagotovo najbolj poseben trenutek v moji karieri. Tako vesel sem, ker so bili na tekmi tudi moji domači.«

Od prvega trenutka, ko sem prišel sem, sem začutil povezanost z navijači. Vesel sem, da lahko dosežem gol zanje in jih osrečim.

Estevao je v tej sezoni dosegel 10. gol za klub in reprezentanco in očaral navijače na Stamford Bridgeu. »Hvaležen sem bogu za vse, kar se mi dogaja. Od prvega trenutka, ko sem prišel sem, sem začutil povezanost z navijači. Vesel sem, da lahko dosežem gol zanje in jih osrečim. Upam, da jih bom še mnogokrat.« Na Transfermarktu je vreden 60 milijonov evrov, Yamal kar 200 milijonov, a je bil povsem odrezan iz igre.

Lamine Yamal ni imel svojega večera. FOTO: Hannah Mckay/ Reuters

Maresca ni želel dajati preveč pomena zmagi, češ da še ni nič storjenega, toda moral je pohvaliti mladega bisera. »Imel je zelo dobro tekmo, ne samo zaradi gola. Pomagal je pri visokem presingu. Njegov zadetek me je spomnil na tistega, ki ga je dosegel proti nam na klubskem svetovnem prvenstvu. Zelo podobno, ista akcija,« se je spominjal Italijan, ki je s Chelseajem v ZDA osvojil naslov. Toda ob vprašanju, ali ga spominja na, je potegnil ročno zavoro: »Estevao in Yamal sta stara šele 18, če govorimo o Messiju in, je to prevelik pritisk na fante. Pri teh letih morajo uživati, prihajati na treninge veseli.«

Barcelona je doživela drugi poraz (boljši je bil tudi PSG) in padla na sredino lestvice, toda trener Hansi Flick je optimist, da jim bo uspelo zagotoviti neposredno napredovanje v osmino finala, kamor vodi uvrstitev med osem najboljših v ligaškem delu. »Vračajo se nam igralci in devet točk še lahko osvojimo,« je dejal Nemec, ki je v prejšnji sezoni osvojil vse domače lovorike, v ligi prvakov pa ga je po polfinalni drami zaustavil Inter.

Guardiola: Za vse sem kriv jaz

Po lanski veliki krizi Manchester City počasi spet deluje, kot si želi Guardiola, toda na zadnjih dveh tekmah je vpisal ničlo. Porazu v Newcastlu z 1:2 je sledil še domači z Bayerjem, ki je izkoristil Guardiolovo odločitev, da odpočije glavne zvezdnike na čelu z Erlingom Haalandom, Jeremyjem Dokujem, Philom Fodenom, Rubenom Diasom, Bernardom Silvo ..., tudi Gianluigija Donnarumme ni bilo v vratih. Haaland je prišel v igro v 65. minuti, ko je Bayer že vodil z goloma Alexa Grimalda in Patrika Schicka, zato ni mogel narediti ničesar.

Barcelono čakajo še tekme z Eintrachtom, Slavio in Københavnom.

»Prevzemam polno odgovornost. Še vedno mislim, da so igralci, ki so začeli tekmo, zelo dobri, toda manjkalo nam je nekaj na najvišji ravni. Ker igramo vsake tri dni, so potrebne rotacije, vendar je bilo glede na rezultat teh očitno preveč,« se je s pepelom posul Guardiola, ki mu 100. evropska tekma na Cityjevi klopi ne bo ostala v lepem spominu.

Enzo Maresca je bil ponosen na svoje igralce. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters