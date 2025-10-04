Evropsko prvenstvo prekinili, razlog je neverjeten! Tudi slovenska ekipa čaka razplet (FOTO)

V petek je Lokostrelska zveza Slovenije sporočila, kako neverjetno se je obrnilo vreme na tekmovanju v srbskem mestu Divčibare: zaradi obilnih padavin in slabe vidljivosti v četrtek so morali ekipno tekmo najprej ustaviti, a to še ni bilo vse — čez noč je prizorišče zasnežilo, drevesa so se lomila, razmere so postale nevarne.

Divčibare, ki ležijo na približno 975 metrih nadmorske višine, je sicer znano kot gorsko letovišče z izrazitim podnebjem. Po podatkih vremenskih servisov v regiji v mesecu oktobru običajno ne pride do sneženja: povprečje padavin je v tem času okoli 36 mm, a snežni pokrov je izjemna redkost.

Iz Lokostrelske zveze Slovenije so sporočili, da se bo tekmovanje predvidoma odvilo danes in jutri. Izvedene bodo vse faze tekmovanja za mešane ekipe, ekipe in posameznike, vendar bo letošnji dogodek nekoliko drugačen: »Izvedli bodo manj prenosov finalnih dvobojev v živo. Trenutno še ne vemo, ali bo kateri izmed dvobojev deležen neposrednega prenosa,« so pojasnili pri zvezi.

Tako nenavaden pojav snega v začetku oktobra močno odstopa od pričakovanj in postavlja vprašanje: gre za ekstremno vremensko odstopanje ali vpliv klimatskih sprememb? Istočasno se v Bolgariji spopadajo s hudimi poplavami zaradi obilnih padavin, več o tem lahko preberete tu.