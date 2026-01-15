  • Delo d.o.o.
ROKOMET

Evropsko prvenstvo: zdaj se le še smejijo vsem težavam

Na severu Evrope danes začetek 17. evropskega prvenstva v rokometu. Oslabljeni Slovenci ohranjajo optimizem.
Blaž Janc je v napovedih ohranil kapetansko držo. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
Blaž Janc je v napovedih ohranil kapetansko držo. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
Peter Zalokar
 15. 1. 2026 | 08:00
4:45
A+A-
Mnogi so zdesetkani slovenski košarkarski reprezentanci, ko se je lansko poletje odpravila na evropsko prvenstvo v Katovice, napovedovali polom, pa bi se lahko Luka Dončić in soigralci (ob nepristranskem sojenju) vrnili celo s kolajno. Ko so šli naši rokometaši leta 2017 na svetovno prvenstvo v Francijo brez Uroša Zormana, Gorazda Škofa, Luke Žvižeja, so bili prav tako odpisani, pa so iz Pariza po srhljivki s Hrvati prinesli bronasto odličje. Tudi zdaj Zormanovi reprezentanci, ki je sinoči v Oslu opravila trening pred jutrišnjo prvo tekmo eura 2026 proti Črni gori, ob vseh težavah le redki ...

08:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MATI NI ZNANA

Že tretji zapuščen novorojenček: DNK razkriva, da so sorojenci

Skrivnostni par je na javnih krajih zapustil že tri otroke, Primer že več let zaposluje policiste.
15. 1. 2026 | 08:20
08:15
Novice  |  Slovenija
ZAPUŠČENE ŽIVALI

Brez srca v Kranju: dva mlada psa zapustili kar v kartonski škatli ob cesti

Objave zavetišč vse pogosteje razkrivajo prakse, ki kljub zakonodaji ostajajo brez posledic.
Kaja Grozina15. 1. 2026 | 08:15
08:00
Premium
Šport  |  Odmevi
ROKOMET

Evropsko prvenstvo: zdaj se le še smejijo vsem težavam

Na severu Evrope danes začetek 17. evropskega prvenstva v rokometu. Oslabljeni Slovenci ohranjajo optimizem.
Peter Zalokar15. 1. 2026 | 08:00
07:50
Premium
Novice  |  Slovenija
PREVIDNO

Nenapovedana odsotnost otroka v vrtcu: kazen tudi za »brezplačne« starše

Tako so se odločili v Občini Dobrova - Polhov Gradec, sledile naj bi še druge. Sprememba velja zlasti za starše, ki so sicer oproščeni plačila.
Špela Kuralt15. 1. 2026 | 07:50
07:30
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

Od Šoštanja do Oplotnice: turneja, ki dokazuje, da Slakova glasba še živi

Prvi koncerti Slakove glasbe v Šoštanju, Dravogradu in Mirni Peči so navdušili.
Mojca Marot15. 1. 2026 | 07:30
07:23
Bulvar  |  Tuji trači
SRBSKA ESTRADA

Aca Lukasa so skoraj ubili, napadena je bila tudi Jelena Karleuša: Kaj se dogaja? (VIDEO)

Začetek leta sta zaznamovala domnevni napad po nastopu na Jahorini in burno dogajanje v televizijskem studiu.
Kaja Grozina15. 1. 2026 | 07:23

