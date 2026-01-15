Evropsko prvenstvo: zdaj se le še smejijo vsem težavam

ROKOMET

Na severu Evrope danes začetek 17. evropskega prvenstva v rokometu. Oslabljeni Slovenci ohranjajo optimizem.

Mnogi so zdesetkani slovenski košarkarski reprezentanci, ko se je lansko poletje odpravila na evropsko prvenstvo v Katovice, napovedovali polom, pa bi se lahko Luka Dončić in soigralci (ob nepristranskem sojenju) vrnili celo s kolajno. Ko so šli naši rokometaši leta 2017 na svetovno prvenstvo v Francijo brez Uroša Zormana, Gorazda Škofa, Luke Žvižeja, so bili prav tako odpisani, pa so iz Pariza po srhljivki s Hrvati prinesli bronasto odličje. Tudi zdaj Zormanovi reprezentanci, ki je sinoči v Oslu opravila trening pred jutrišnjo prvo tekmo eura 2026 proti Črni gori, ob vseh težavah le redki ...