NOGOMET

Finale lige prvakov v Budimpešti: Artetov Arsenal lovi maščevanje proti PSG

V soboto finale lige prvakov Arsenal – PSG. Iz obeh klubov več kot 25 nogometašev na SP.
Mikel Arteta in Luis Enrique sta rojaka. FOTO: Gonzalo Fuentes/ Reuters
Peter Zalokar
 26. 5. 2026 | 07:00
3:08
A+A-

Konec tedna je prinesel zadnje odločitve v najmočnejših evropskih ligah, zdaj je dokončno znano, kdo bo v ligi prvakov zastopal Anglijo, Španijo in Italijo. Sobota prinaša vrhunec klubske nogometne sezone, v finalu lige prvakov se bosta v Budimpešti srečala angleški in francoski prvak, Arsenal in PSG. Zatem se bo s številko 12 začelo zadnje odštevanje do starta svetovnega prvenstva.

Arsenal in PSG se bosta na stadionu Ferenc Puskas v soboto ob 18. uri udarila za najbolj cenjeno lovoriko v klubskem nogometu. Lani sta se ekipi Mikela Artete in Luisa Enriqueja pomerili v polfinalu, PSG je bil boljši s skupnim izidom 3:1. Če je pred letom dni v finalu v Münchnu s 5:0 razbil Inter, letos ne gre pričakovati toče golov. Arsenal je bil prvi, ki je dobil vseh osem tekem ligaškega dela; na vseh 14 dosedanjih tekmah je prejel 6 golov ali v povprečju 0,43. »Arsenal je v igri brez žoge nedvomno najboljša ekipa na svetu. Obe moštvi želita nadzorovati igro. Arsenal že vrsto let napreduje, osvojil je premier league, lani ni bil v finalu lige prvakov zato, ker smo ga izločili mi. Arteta se je pri Cityju veliko naučil od Guardiole, njegova ekipa se dobro počuti tako v globoki obrambi kot v visokem presingu. Razburljivo bo,« tekmeca hvali Enrique, ki bi lahko tretjič postal evropski prvak, potem ko je leta 2015 na vrh popeljal Barcelono.

62 TEKEM JE DOSLEJ
odigral Arsenal, PSG 55.

Marquinhos in Gabriel Martinelli sta brazilska reprezentanta. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
Marquinhos in Gabriel Martinelli sta brazilska reprezentanta. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Svežina na strani Francozov

Odločala bi lahko svežina in tukaj je prednost na strani Francozov, ki so si že pred časom zagotovili naslov državnega prvaka. Arsenal je v sezoni odigral 62 tekem in bil skoraj do zadnjega pod pritiskom. PSG ima za sabo 55 tekem, zadnjo zares težko 6. maja proti Bayernu, lovoriko pa si je zagotovil 13. maja proti Lensu. Večini konec tekme v Budimpešti ne bo prinesel počitka. Kar 14 Arsenalovih igralcev bo nastopilo na SP: Martin Ødegaard (Norveška), Kai Havertz (Nemčija), Gabriel Magalhaes in Gabriel Martinelli (Brazilija), Leandro Trossard (Belgija), William Saliba (Francija), Viktor Gyökeres (Švedska), David Raya, Martin Zubimendi in Mikel Merino (Španija) ter Eberechi Eze, Noni Madueke, Declan Rice in Bukayo Saka (Anglija).

Pri PSG je številka podobna: Marquinhos (Brazilija), Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha in Goncalo Ramos (vsi Portugalska), Lee Kang-in (Južna Koreja), Fabian Ruiz (Španija) ter Lucas Hernandez, Warren Zaire-Emery, Desire Doue, Bradley Barcola in Ousmane Dembele (Francija), na klic selektorjev še čakata Achraf Hakimi (Maroko) in Willian Pacho (Ekvador). Tako bodo nekateri kmalu po finalu postali reprezentančni kolegi, rojaka Arteta in Enrique pa bosta stiskala pesti za svojo Španijo. 

