  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRED VELIKIM FINALOM MUNDIALA

Finale ogroža dim iz Kanade, Trump je besno zagrozil s tem (VIDEO)

Organizatorji za zdaj ne razmišljajo o prestavitvi tekme, a dim iz obsežnih požarov v Kanadi ostaja nepredvidljiv dejavnik.
Donald Trump FOTO: Mandel Ngan Afp
Donald Trump FOTO: Mandel Ngan Afp
A. G.
 18. 7. 2026 | 09:50
 18. 7. 2026 | 09:50
4:11
A+A-

Veliki finale svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo v nedeljo na stadionu MetLife v New Jerseyju, bo poleg športnega spektakla spremljala še ena skrb – kakovost zraka. Nad severovzhodom ZDA se že več dni zadržuje dim iz obsežnih gozdnih požarov v Kanadi, ki je v zadnjih dneh občutno poslabšal razmere na območju New Yorka in New Jerseyja. Po poročanju Dela za zdaj ni nobenih znakov, da bi bila tekma ogrožena ali da bi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) razmišljala o prestavitvi finala. Organizatorji pa budno spremljajo meritve kakovosti zraka, saj lahko dim vpliva tako na igralce kot na več kot 80.000 gledalcev na stadionu.

Ameriška meteorološka služba je za Newark v petek napovedala indeks kakovosti zraka (AQI) 160, kar pomeni nezdrav zrak, medtem ko je bil New York z vrednostjo okoli 100 še na zgornji meji zmerne kakovosti zraka. Strokovnjaki opozarjajo, da se lahko razmere hitro spreminjajo glede na veter, temperaturo in višino dimnega oblaka.

Največjo nevarnost predstavljajo drobni delci PM2,5, ki prodrejo globoko v pljuča. Povzročajo lahko draženje oči in dihal, še posebej pa so nevarni za ljudi z boleznimi srca, pljuč ali astmo. Tveganje je večje tudi za športnike, saj med intenzivnim naporom vdihnejo precej več zraka kot običajno.

Dim prihaja iz več deset gozdnih požarov v kanadski provinci Ontario in z območij ob meji z ameriško zvezno državo Minnesota. Zaradi tega se je v zadnjih dneh poslabšala kakovost zraka v številnih mestih na severovzhodu Severne Amerike, med drugim v Torontu, Chicagu, Detroitu, Washingtonu in New Yorku.

V četrtek je bila v New Yorku zaradi gostega dima občutno zmanjšana vidljivost, v zraku pa je bilo čutiti izrazit vonj po dimu, čeprav so se razmere v petek nekoliko izboljšale.

Dim prihaja iz več deset gozdnih požarov v kanadski provinci Ontario in z območij ob meji z ameriško zvezno državo Minnesota.

Trump s prstom pokazal na Kanado

V razpravo se je vključil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po poročanju STA je na svojem družbenem omrežju Truth Social za dim okrivil Kanado in napovedal, da bi bilo treba stroške onesnaženja vključiti v carine, ki jih ZDA zaračunavajo severni sosedi. Ob tem je napovedal pogovor s kanadskim premierjem Markom Carneyjem o ukrepih za omejitev požarov.

Trump je Kanadi očital, da ne skrbi dovolj za svoje gozdove in ne odstranjuje podrasti ter drugega gorljivega materiala, zaradi česar naj bi se požari hitreje širili. Po njegovih besedah so ZDA po nepotrebnem izpostavljene »umazanemu, onesnaženemu in zdravju škodljivemu zraku«.

Na njegove izjave se je odzval premier kanadske province Ontario Doug Ford, ki je dejal, da bi morale ZDA namesto kritik Kanadi ponuditi pomoč pri gašenju požarov. Spomnil je, da je Kanada v preteklosti večkrat pomagala ameriškim oblastem pri spopadanju z obsežnimi požari. Večina znanstvenih raziskav sicer vse pogostejše in intenzivnejše gozdne požare v Severni Ameriki povezuje s podnebnimi spremembami, ki ustvarjajo vse bolj vroče in sušne razmere.

Požarna sezona se je letos v Kanadi močno zaostrila. Po podatkih evropske službe Copernicus največji požari divjajo na Severozahodnih ozemljih, kjer je aktivnih skoraj 190 požarov, velika večina pa jih je zunaj nadzora. Ogenj je letos tam zajel že več kot 700.000 hektarjev površin, znanstveniki pa opozarjajo, da se dim še naprej širi proti vzhodu in bi lahko v prihodnjih dneh dosegel celo Evropo.

Odločale bodo meritve tik pred začetkom tekme

Čeprav meteorologi pričakujejo, da bi se lahko kakovost zraka do nedeljskega finala nekoliko izboljšala zaradi padavin in spremembe vetrov, bo dokončna ocena znana šele tik pred začetkom tekme. Morebitni ukrepi bi lahko vključevali priporočila za uporabo zaščitnih mask, omejitev dejavnosti okoli stadiona ali prilagoditve pri pripravah ekip. Prestavitev finala za zdaj ni predvidena.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

KanadapožarZDADonald Trumpdimgozdni požariTorontoonesnaženjeSP v nogometuSP v nogometu 2026Svetovno prvenstvo v nogometu 2026svetovno prvenstvo
ZADNJE NOVICE
10:30
Poletje s SN
NAGRADNA IGRA

Barbara Mikelj iz Mojstrane prav danes praznuje: Lidlova nagrada polepšala rojstni dan (FOTO)

Zelo se je razveselila kupona, saj česa podobnega še ni zadela.
18. 7. 2026 | 10:30
10:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KONEC SVOBODE

Z odvržene plastenke pridobili DNK morilca: po 45 letih so 79-letnika aretirali (FOTO)

Primer iz leta 1981 je desetletja veljal za nerešljivo uganko, dokler preiskovalci niso znova pregledali zavarovanih bioloških sledi.
18. 7. 2026 | 10:25
10:24
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAGREB

Tragedija v okolici prestolnice: otrok se je utopil med igro na dvorišču

Skušala mu je pomagati, a žal neuspešno.
18. 7. 2026 | 10:24
09:58
Novice  |  Slovenija
POJASNILO UKC LJUBLJANA

Po odmevnem posnetku znane Slovenke so se oglasili z Infekcijske klinike: »Čakanje nima vpliva na izid zdravljenja« (VIDEO)

V UKC Ljubljana poudarjajo, da o vrstnem redu obravnave odloča stopnja nujnosti, ustvarjalka vsebin pa je medtem pojasnila, da je želela opozoriti predvsem na težave zdravstvenega sistema.
Kaja Grozina18. 7. 2026 | 09:58
09:50
Šport  |  Odmevi
PRED VELIKIM FINALOM MUNDIALA

Finale ogroža dim iz Kanade, Trump je besno zagrozil s tem (VIDEO)

Organizatorji za zdaj ne razmišljajo o prestavitvi tekme, a dim iz obsežnih požarov v Kanadi ostaja nepredvidljiv dejavnik.
18. 7. 2026 | 09:50
09:45
Šport  |  Športni trači
MALI JUNAK

Triletnik prevzel nogometno prvenstvo (FOTO)

Največja zvezda mundiala je brat Lamina Yamala, ne napadalec Barcelone.
18. 7. 2026 | 09:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki