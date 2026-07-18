Finale ogroža dim iz Kanade, Trump je besno zagrozil s tem (VIDEO)

Veliki finale svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo v nedeljo na stadionu MetLife v New Jerseyju, bo poleg športnega spektakla spremljala še ena skrb – kakovost zraka. Nad severovzhodom ZDA se že več dni zadržuje dim iz obsežnih gozdnih požarov v Kanadi, ki je v zadnjih dneh občutno poslabšal razmere na območju New Yorka in New Jerseyja. Po poročanju Dela za zdaj ni nobenih znakov, da bi bila tekma ogrožena ali da bi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) razmišljala o prestavitvi finala. Organizatorji pa budno spremljajo meritve kakovosti zraka, saj lahko dim vpliva tako na igralce kot na več kot 80.000 gledalcev na stadionu.

Ameriška meteorološka služba je za Newark v petek napovedala indeks kakovosti zraka (AQI) 160, kar pomeni nezdrav zrak, medtem ko je bil New York z vrednostjo okoli 100 še na zgornji meji zmerne kakovosti zraka. Strokovnjaki opozarjajo, da se lahko razmere hitro spreminjajo glede na veter, temperaturo in višino dimnega oblaka.

Največjo nevarnost predstavljajo drobni delci PM2,5, ki prodrejo globoko v pljuča. Povzročajo lahko draženje oči in dihal, še posebej pa so nevarni za ljudi z boleznimi srca, pljuč ali astmo. Tveganje je večje tudi za športnike, saj med intenzivnim naporom vdihnejo precej več zraka kot običajno.

Dim prihaja iz več deset gozdnih požarov v kanadski provinci Ontario in z območij ob meji z ameriško zvezno državo Minnesota. Zaradi tega se je v zadnjih dneh poslabšala kakovost zraka v številnih mestih na severovzhodu Severne Amerike, med drugim v Torontu, Chicagu, Detroitu, Washingtonu in New Yorku.

V četrtek je bila v New Yorku zaradi gostega dima občutno zmanjšana vidljivost, v zraku pa je bilo čutiti izrazit vonj po dimu, čeprav so se razmere v petek nekoliko izboljšale.

Dim prihaja iz več deset gozdnih požarov v kanadski provinci Ontario in z območij ob meji z ameriško zvezno državo Minnesota.

Trump s prstom pokazal na Kanado

V razpravo se je vključil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po poročanju STA je na svojem družbenem omrežju Truth Social za dim okrivil Kanado in napovedal, da bi bilo treba stroške onesnaženja vključiti v carine, ki jih ZDA zaračunavajo severni sosedi. Ob tem je napovedal pogovor s kanadskim premierjem Markom Carneyjem o ukrepih za omejitev požarov.

Trump je Kanadi očital, da ne skrbi dovolj za svoje gozdove in ne odstranjuje podrasti ter drugega gorljivega materiala, zaradi česar naj bi se požari hitreje širili. Po njegovih besedah so ZDA po nepotrebnem izpostavljene »umazanemu, onesnaženemu in zdravju škodljivemu zraku«.

Na njegove izjave se je odzval premier kanadske province Ontario Doug Ford, ki je dejal, da bi morale ZDA namesto kritik Kanadi ponuditi pomoč pri gašenju požarov. Spomnil je, da je Kanada v preteklosti večkrat pomagala ameriškim oblastem pri spopadanju z obsežnimi požari. Večina znanstvenih raziskav sicer vse pogostejše in intenzivnejše gozdne požare v Severni Ameriki povezuje s podnebnimi spremembami, ki ustvarjajo vse bolj vroče in sušne razmere.

Požarna sezona se je letos v Kanadi močno zaostrila. Po podatkih evropske službe Copernicus največji požari divjajo na Severozahodnih ozemljih, kjer je aktivnih skoraj 190 požarov, velika večina pa jih je zunaj nadzora. Ogenj je letos tam zajel že več kot 700.000 hektarjev površin, znanstveniki pa opozarjajo, da se dim še naprej širi proti vzhodu in bi lahko v prihodnjih dneh dosegel celo Evropo.

Odločale bodo meritve tik pred začetkom tekme

Čeprav meteorologi pričakujejo, da bi se lahko kakovost zraka do nedeljskega finala nekoliko izboljšala zaradi padavin in spremembe vetrov, bo dokončna ocena znana šele tik pred začetkom tekme. Morebitni ukrepi bi lahko vključevali priporočila za uporabo zaščitnih mask, omejitev dejavnosti okoli stadiona ali prilagoditve pri pripravah ekip. Prestavitev finala za zdaj ni predvidena.