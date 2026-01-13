  • Delo d.o.o.
OLIMPIJSKE IGRE

Franjo Bobinac bo znova kandidiral za predsednika OKS, imenovanih tudi prvih 25 članov reprezentance za ZOI

Slovenija bo nastopila v šestih panogah (alpsko smučanje, biatlon, deskanje na snegu, nordijska kombinacija, smučarski skoki, smučarski teki), celotna odprava s strokovnim in podpornim osebjem pa bo štela okoli sto članov.
Franjo Bobinac. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Franjo Bobinac. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
N. P.
 13. 1. 2026 | 20:57
 13. 1. 2026 | 21:03
3:47
Franjo Bobinac je na seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) napovedal, da bo na volitvah ob koncu leta znova kandidiral za predsednika. Kot je poudaril, bo vnovično kandidiral skupaj s sedanjimi podpredsedniki, pri tem pa izpostavil »dobro delovanje OKS in slovenskega športa« ter občutno rast javnih sredstev za šport. Po njegovih besedah je slovenski šport ob nastopu mandata nove ekipe prejemal 25 milijonov evrov državnih sredstev, danes pa bistveno več. »Ob prejšnjih volitvah OKS smo dejali, da bomo v tem štiriletnem mandatu ta znesek podvojili, in so se nam nekateri smejali. Sedaj jih je 74 milijonov,« je dejal 67-letni Bobinac in dodal, da ima OKS letos »rekordni proračun«, kar po njegovem pomeni, da so »sedaj na voljo sredstva priprave v celotnem štiriletnem obdobju pred OI«.

Izvršni odbor je poleg tega sprejel izvedbeni načrt strategije do leta 2030 (z usmeritvami do 2035) in letošnji delovni načrt, ki predvideva rekordne prihodke: skoraj 12,8 milijona evrov. Bobinac je napovedal še nekaj projektov: slovensko olimpijsko medijsko središče, knjigo o Miroslavu Cerarju ter karierni center, ki naj bi bil vzpostavljen sredi leta in bo športnikom pomagal pri prehodu po koncu kariere. Napovedal je tudi nadaljevanje prizadevanj za Dom slovenskega športa: »Selitve OKS gotovo ne bo letos, ampak zgodovinski del pa moramo obogatiti.«

O izvedbenem načrtu strategije je spregovoril Luka Steiner, predsednik Smučarske zveze Slovenije, ki je poudaril široko razpravo in vključevanje članic: »Po treh posvetih v Ljubljani, Celju in Mariboru [smo] povezali 97 članic … Sklepni dokument vsebuje predloge in spremembe.« Med novostmi je omenil vzpostavitev informacijskega sistema (da bi bile ključne mednarodne informacije zbrane na enem mestu), sodelovanje na področju vzgoje in izobraževanja s ciljem, da bi bila športna vzgoja obvezna na vseh stopnjah, ter smernice za trajnostne elemente na športnih prireditvah. Regijske pisarne OKS naj bi okrepile sodelovanje z lokalnimi turističnimi organizacijami, članice pa bodo pozvali k ustanavljanju komisij športnikov ter k sprotnemu spremljanju etičnega kodeksa in integritete.

Imenovanih prvih 25 reprezentantov za ZOI Milano–Cortina 2026

OKS je potrdil tudi proračunske okvire olimpijskega leta: načrtovanih je skoraj 12,8 milijona evrov prihodkov in 12,759 milijona evrov odhodkov. Med ključnimi poudarki so omenili zimske olimpijske igre v Italiji, kjer bo Slovenija prisotna tudi s slovensko hišo, nadaljevanje financiranja priprav za poletne OI Los Angeles 2028 ter sredozemske igre v Tarantu prihodnje leto, kjer naj bi nastopilo približno 150 slovenskih športnikov. Obravnavali so še pritožbe na športne štipendije in predlog denarnih nagrad OKS; vrednost točke je ostala nespremenjena, »3500 evrov za zlato medaljo na olimpijskih igrah«.

Na isti seji je izvršni odbor imenoval prvih 25 slovenskih reprezentantov za zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026 ter potrdil še 13 kvot. Igre bodo potekale med 6. in 22. februarjem, v reprezentanci naj bi bilo predvidoma skupaj 38 tekmovalcev, kvalifikacijsko obdobje pa se zaključi 18. januarja. IO je vodjo reprezentance Blaža Perka pooblastil, da po zaključku kvalifikacij dopolni sestavo ekipe. Slovenija bo nastopila v šestih panogah (alpsko smučanje, biatlon, deskanje na snegu, nordijska kombinacija, smučarski skoki, smučarski teki), celotna odprava s strokovnim in podpornim osebjem pa bo štela okoli sto članov.

