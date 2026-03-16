ŠPORT ZA MLADE

Ganjen Goran Dragić: družina podpornikov iger mladih raste

Slovenski košarkarski as je na Ljubljanskem gradu prevzel vlogo ambasadorja projekta, ki že tri desetletja spodbuja šport, prijateljstvo in druženje med otroki in mladimi v regiji.
Goran Dragić (desno) je prejel plaketo ambasadorja Športnih iger mladih iz rok predhodnika, legendarnega košarkarskega trenerja Željka Obradovića. FOTO: Športne igre mladih

Novi ambasador projekta Goran Dragić je navdušil tudi številne otroke na Ljubljanskem gradu. FOTO: Športne igre mladih

Programu na Ljubljanskem gradu so pozorno prisluhnili (z desne) tudi novi ambasador iger Goran Dragić, prvi slovenski ambasador projekta Aleksander Čeferin, ustanovitelj gibanja Zdravko Marić, premier Robert Golob, ljubljanski župan Zoran Janković, zunanja ministrica Tanja Fajon in resorni minister Matjaž Han. FOTO: Športne igre mladih

Igre promovirata tudi nekdanja športna asa; srebrna plavalna olimpijka Sara Isaković in teniški as Goran Ivanišević. FOTO: Športne Igre Mladih

Š. R.
 16. 3. 2026 | 11:35
Malokateri družbeni ali družabni dogodek pritegne tako močan interes ljudi vseh starosti, kot to uspeva Plazma Športnim igram mladih (ŠIM). Plemenito športno-rekreativno gibanje, ki je razširjeno že v petih državah, je vse močneje uveljavljeno tudi v Sloveniji, in prav Slovenija je prispevala naslednje ime med ugledne ambasadorje vse bolj priljubljenega nadnacionalnega projekta. Iz rok prejšnjega ambasadorja ŠIM Željka Obradovića je prejel ambasadorsko plaketo Goran Dragić, »zlati kapetan« slovenske košarkarske reprezentance, ki je osvojila naslov evropskega prvaka na euru 2017 v Istanbulu.

Na slovesnem dogodku na Ljubljanskem gradu je Dragić uradno postal ambasador Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji. Dogodka so se udeležili številni ugledni gostje iz sveta športa, politike in gospodarstva, med njimi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin in predsednik slovenske vlade Robert Golob.

Zavidljivih 30 let delovanja

Plazma Športne igre mladih letos obeležujejo okroglih in zavidljivih 30 let delovanja. Projekt, ki se je leta 1996 začel v Splitu kot prijateljsko tekmovanje v igri med dvema ognjema, je v treh desetletjih prerasel v največjo amatersko športno prireditev za otroke in mlade v regiji. V več kot desetih športnih disciplinah – gre tudi za mali nogomet, košarko 3x3, rokomet, atletiko in šah – je doslej sodelovalo že več kot 3,44 milijona otrok.

Goran Dragić, kapetan prvakov eurobasketa 2017, ni skrival ponosa in navdušenja ob slavnostni razglasitvi imena novega ambasadorja projekta, prav tako ni mogel skrivati čustev, potem ko mu je predal častno vlogo legendarni košarkarski trener – in pred tem odličen košarkar – Željko Obradović.

Novi ambasador projekta Goran Dragić je navdušil tudi številne otroke na Ljubljanskem gradu. FOTO: Športne igre mladih
»Ko me je poklical Zdravko Marić in mi ponudil vlogo ambasadorja Športnih iger mladih, sem bil iskreno presenečen in počaščen. Vem, da so bili ambasadorji pred menoj velika športna imena, zato bom projektu namenil vso svojo podporo in v to vložil vso svojo energijo,« je na najvišji točki mestnega središča Ljubljane povedal Goran Dragić.

Dragić se je na ta način pridružil številnim uglednim ambasadorjem iger, med katerimi so tudi Aleksandar Kolarov, Luka Modrić, Nemanja Vidić, Dario Srna, Predrag Mijatović in številni drugi. Med drugimi so postali ambasadorji tudi Karl-Heinz Rummenigge, Naser Al-Khealifi in Aleksander Čeferin, ki ima v izbrani družbi posebno mesto, kot rad poudari ustanovitelj ter alfa in omega tega gibanja Zdravko Marić.

Golob izpostavil prihodnost

»Ne želim se ponavljati, toda le bogu se lahko zahvalim, da mi je poslal Aleksandra Čeferina, ki je ključno prispeval k širitvi projekta v Slovenijo, že prej pa mi je pomagal na številne načine. Hvala vsem partnerjem in podpornikom projekta, prav zaradi podpore športnih organizacij, inštitucij in gospodarstva so Športne igre mladih postale največji tovrstni dogodek za otroke in mlade v Evropi,« je zatrdil Marić, potem ko je naštel tudi preostale glavne podpornike projekta v Sloveniji.

Med njimi so tudi predsednik vlade Robert Golob, resorni minister Matjaž Han in ljubljanski župan Zoran Janković. Golob, nekoč jugoslovanski reprezentant v kajakaštvu na divjih vodah, je poudaril pomen športa kot univerzalnega jezika sodelovanja in miru: »Šport nam daje priložnost, da gradimo skupnost, ki temelji na spoštovanju, prijateljstvu in sodelovanju, tako ustvarjamo boljšo prihodnost.«

Programu na Ljubljanskem gradu so pozorno prisluhnili (z desne) tudi novi ambasador iger Goran Dragić, prvi slovenski ambasador projekta Aleksander Čeferin, ustanovitelj gibanja Zdravko Marić, premier Robert Golob, ljubljanski župan Zoran Janković, zunanja ministrica Tanja Fajon in resorni minister Matjaž Han. FOTO: Športne igre mladih
Han je v nagovoru izpostavil družbeni pomen projekta: »Šport ima izjemno moč povezovanja. Športne igre mladih promovirajo prijateljstvo, gradijo mostove med narodi in kulturami ter spodbujajo zdrav in aktiven življenjski slog.« Janković pa je izpostavil, da je za prestolnico posebej pomembno, da igre združujejo otroke in mladim približujejo šport kot način življenja, ki pomaga pri osebnem razvoju.

Plazma Športne igre mladih so prisotne v petih državah: na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Sloveniji in od letos tudi v Severni Makedoniji. Leta 2025 je na igrah sodelovalo več kot 350.000 otrok iz celotne regije. V Sloveniji igre potekajo v približno 80 krajih in vključujejo več kot 40 občin. Mladi se lahko merijo v številnih športnih panogah, med drugim v nogometu, atletiki, igri med dvema ognjema, namiznem tenisu, odbojki, odbojki na mivki, šahu, rokometu, tenisu in ulični košarki.

Glavni namen iger ni le tekmovanje, temveč predvsem druženje, zabava in sklepanje novih prijateljstev, tudi zato organizatorji želijo, da mladi skozi šport razvijajo pozitivne vrednote, kot so ferplej, spoštovanje in sodelovanje.

Zahović, Ivanišević, Isaković, ...

Med pomembnimi podporniki projekta je tudi Uefina fundacija za otroke, ki ji predseduje prav prvi mož Uefe Aleksander Čeferin in ki skupaj s številnimi gospodarskimi družbami omogoča, da je sodelovanje na igrah za vse otroke brezplačno.

Igre promovirata tudi nekdanja športna asa; srebrna plavalna olimpijka Sara Isaković in teniški as Goran Ivanišević. FOTO: Športne Igre Mladih
Na Ljubljanskem gradu je bilo resnično živahno, a tudi zvezdniško, saj podpirajo projekt številna znana imena iz Slovenije in tujine. Slovesnosti so se namreč poleg mladih športnikov udeležili tudi številni predstavniki športa in javnega življenja, med njimi predsednik NZS Radenko Mijatović, njegov hrvaški kolega Marijan Kustić, nekdanja nogometna reprezentanta Zlatko Zahović in Mišo Brečko, selektor Boštjan Cesar, nekdanji košarkarski reprezentant Radoslav Nesterović, selektor slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman, nekdanja atletinja Brigita Bukovec, srebrna plavalna olimpijka Sara Isaković, hrvaški teniški as Goran Ivanišević, nogometni vratar Stipe Pletikosa, minister za turizem in mladino Srbije Husein Memić. V imenu predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića – navzoče je nagovoril prek video povezave – pa se je dogodka udeležil njegov odposlanec Tomislav Družak.

