KO ZMAGA NI VSE

Ganljiv prizor na maratonu: tekmeca izčrpanega tekača spravila do cilja

Njuno dejanje je navdušilo množice in postalo simbol pravega športnega duha.
Zadnje moči sta porabila za pomoč sotrpinu. FOTO: Cj Gunther/Reuters
A. J.
 26. 4. 2026 | 16:15
Ob hudobnih komentarjih na družbenih omrežjih in slabih novicah v medijih se včasih zdi, kot da je človeštvo povsem zašlo. Pa vendar se po svetu vsak dan dogajajo tudi navdihujoče zgodbe, ki vračajo vero v ljudi in dajejo upanje v lepši jutri. Enemu takšnih prizorov smo bili pred kratkim priča na enem od najslavnejših maratonov na svetu.

Na 130. bostonskem maratonu 20. aprila je tik pred ciljno črto omagal eden od tekačev. Ajay Haridasse, 21-letni študent iz Wakefielda v Massachusettsu, je tik pred koncem 42.195 metrov dolge preizkušnje padel na asfalt in se ni mogel več pobrati. Ko je bilo že videti, da se mu bo veliki cilj izmuznil iz rok, sta se dva tekača, namesto da bi ga prehitela in čim prej dosegla cilj, ustavila in mu priskočila na pomoč.

Prvi se je ustavil Aaron Beggs s Severne Irske. Bil je blizu svojega osebnega mejnika, a je v tistem trenutku vse drugo potisnil na stran. Haridasseja je poskušal dvigniti, a je bilo hitro jasno, da sam ne bo zmogel. Takrat je pristopil še Brazilec Robson De Oliveira. Skupaj sta vsak z ene strani podprla izčrpanega tekača, ga objela čez ramena in mu pomagala čez ciljno črto.

Bostonski maraton je eden najslavnejših na svetu. FOTO: Lisa Hornak/Reuters
Če ga ne bi spravila čez cilj, naslednje leto ne bi smel sodelovati.

Haridasse je z njuno pomočjo vendarle uradno končal tekmo in si zagotovil čas, ki mu omogoča kvalifikacijo za prihodnji bostonski maraton. Tekača, ki sta mu pomagala, sta pri tem žrtvovala svoj osebni rekord, a kot pravita, ne bi mogla ravnati drugače. »Maraton je potovanje, ki ga vsi opravimo skupaj. Tako pač je,« je Beggs povedal za Guardian.

Prizor je požel občudovanje tako med gledalci ob progi kot tudi na spletu. Videoposnetek dogodka je na TikToku zbral več kot dva milijona všečkov, skupna objava De Oliveire in Beggsa na Instagramu pa več kot 8000 delitev. Organizatorji in številni komentatorji so dogodek označili za enega najlepših dokazov športnega duha na letošnji izvedbi bostonskega maratona.

