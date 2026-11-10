Ganljivi prizori po nepričakovane koncu kariere Ema Klinec: Ta pot mi je dala ogromno (VIDEO)

Pisali smo že, da je dolgoletna slovenska reprezentantka v smučarskih skokih Ema Klinec, tudi prva ženska slovenska svetovna prvakinja in svetovna rekorderka , je danes na novinarski konferenci v Ljubljani obelodanila konec kariere. To poletje je 28-letnica slavila skupno zmago na poletni veliki nagradi, pred novo zimo pa se je odločila za konec športne poti. Še konec oktobra je Klinec v Klingenthalu po skupni zmagi poletja dejala, da je vesela uspeha in da bo treba takšne skoke prenesti tudi v zimo. Le nekaj tednov pozneje pa se je odločila za konec kariere.

»Ko pogledam nazaj, se najprej spomnim Žirov in tistih prvih skokov. Pot me je kasneje peljala do prvih sezon v svetovnem pokalu in ta pot mi je dala ogromno,« je v ganljivem posnetku povedala zdaj že nekdanja smučarska skakalka

»Ema Klinec je leta 2021 v Oberstdorfu postala prva slovenska svetovna prvakinja v smučarskih skokih, tri leta pozneje pa v Vikersundu kot prva ženska poletela čez magično mejo 200 metrov in z 226 metri postavila svetovni rekord. Dva zgodovinska mejnika in nešteto trenutkov, zaradi katerih si bomo njene polete zapomnili za vedno. Ema, hvala za vse, kar si dala slovenskemu smučarskemu športu. Želimo ti vse najlepše na novi življenjski poti!« so se ji ob koncu kariera zahvalili na uradni Facebook strani SloSki Nordic team.