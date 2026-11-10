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Ganljivi prizori po nepričakovane koncu kariere Ema Klinec: Ta pot mi je dala ogromno (VIDEO)

To poletje je 28-letnica slavila skupno zmago na poletni veliki nagradi, pred novo zimo pa se je odločila za konec športne poti.
Ema Klinec in Gorazd Pogorelčnik. Novinarska konferenca Smučarske zveze Slovenije pred začetkom tekem FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih, na kateri sta slovenska ženska in moška reprezentanca v smučarskih skokih predstavili cilje za novo sezono. FOTO: Leon Vidic/Delo
Ema Klinec in Gorazd Pogorelčnik. Novinarska konferenca Smučarske zveze Slovenije pred začetkom tekem FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih, na kateri sta slovenska ženska in moška reprezentanca v smučarskih skokih predstavili cilje za novo sezono. FOTO: Leon Vidic/Delo
S. U.
 10. 11. 2026 | 10:04
 10. 11. 2026 | 10:04
2:57
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Pisali smo že, da je dolgoletna slovenska reprezentantka v smučarskih skokih Ema Klinec, tudi prva ženska slovenska svetovna prvakinja in svetovna rekorderka, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani obelodanila konec kariere. To poletje je 28-letnica slavila skupno zmago na poletni veliki nagradi, pred novo zimo pa se je odločila za konec športne poti. Še konec oktobra je Klinec v Klingenthalu po skupni zmagi poletja dejala, da je vesela uspeha in da bo treba takšne skoke prenesti tudi v zimo. Le nekaj tednov pozneje pa se je odločila za konec kariere.

»Ko pogledam nazaj, se najprej spomnim Žirov in tistih prvih skokov. Pot me je kasneje peljala do prvih sezon v svetovnem pokalu in ta pot mi je dala ogromno,« je v ganljivem posnetku povedala zdaj že nekdanja smučarska skakalka

»Ema Klinec je leta 2021 v Oberstdorfu postala prva slovenska svetovna prvakinja v smučarskih skokih, tri leta pozneje pa v Vikersundu kot prva ženska poletela čez magično mejo 200 metrov in z 226 metri postavila svetovni rekord. Dva zgodovinska mejnika in nešteto trenutkov, zaradi katerih si bomo njene polete zapomnili za vedno. Ema, hvala za vse, kar si dala slovenskemu smučarskemu športu. Želimo ti vse najlepše na novi življenjski poti!« so se ji ob koncu kariera zahvalili na uradni Facebook strani SloSki Nordic team.

Med njene največje dosežke šteje gotovo naslov svetovnega prvakinje v Oberstdorfu 2021, ki mu je na skupno sedmih SP dodala še tri ekipne kolajne, dve zmagi v svetovnem pokalu in kar 31 uvrstitev na zmagovalni oder na posamičnih tekmah. Nastopila je tudi na olimpijskih igrah v Pekingu 2022, ko je bila peta na srednji skakalnici, ter v Pyeongchangu 2018, kjer je zasedla 14. mesto. Leta 2016 je v Lillehammerju postala tudi mladinska olimpijska prvakinja. Skupno je bila v svetovnem pokalu najvišje v sezoni 2023 na tretjem mestu, istega leta je športnica iz Poljan nad Škofjo Loko osvojila tudi turnejo surovega zraka raw air. Leta 2023 je obenem postala tudi prva smučarska skakalka, ki je na uradni tekmi preskočila 200-metrsko znamko, nato pa se v zgodovino vpisala tudi kot svetovna rekorderka na prvih smučarskih poletih za ženske v Vikersundu, ko je poletela do 226 metrov, kar je še vedno četrta najdaljša ženska daljava vseh časov. Klinec je takrat postala tretja slovenska rekorderka v smučarskih poletih po Jožetu Šlibarju, ki je leta 1961 v Oberstdorfu letel 141 m, in Petru Prevcu, ki je leta 2015 v Vikersundu kot prvi poletel 250 m.

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