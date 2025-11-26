POGOVOR

Športni direktor Celja Genadij Golubin je navdušen nad sezono. Za najboljšega strelca Franka Kovačevića je zanimanje izjemno.

Vodilno moštvo 1. SNL in edini slovenski klub, ki tudi v tej sezoni tekmuje v Evropi, NK Celje, bo piko na i odličnega leta 2025 in sanjske jeseni postavilo šele čez mesec dni, 18. decembra, na zadnji tekmi ligaškega dela konferenčne lige proti Shelbournu. Toda izkupiček je praktično znan: pokalni lovoriki bodo Celjani dodali še jesenski naslov slovenskega prvaka in napredovanje v izločilni del KL. Eden od avtorjev uspeha je mož iz ozadja, Genadij Golubin, ki je od julija leta 2021 v vlogi športnega direktorja. Ali gre Celju sploh lahko še kaj narobe v zaključnem delu sezone in ali lahko ...