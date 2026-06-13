Glavni sodnik prvega derbija na SP bo Slavko Vinčić: »Kaj zmore mister?«

Kaj zmore Carlo Ancelotti, kaj zmore Brazilija? Prvi derbi skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v nogometu v skupini C med petkratnim svetovnim prvakom Brazilijo in za zeleno mizo afriškim prvakom Marokom v New Jerseyju na stadionu MetLife ne bi mogel biti bolj vznemirljiv in pomenljiv. Brazilijo bo prvič na velikih tekmovanjih vodil tujec na selektorskem stolčku, petkratni evropski klubski prvak Carlo Ancelotti. V 67-letnega Italijana bodo uprte oči 213 milijonov Brazilcev, ki že 24 let čakajo na šesti naslov svetovnih prvakov.

Prvi zvezdnik Brazilije Neymar še ni pripravljen po poškodbi. FOTO: Caean Couto/Reuters

V morebitnem šampionskem mozaiku Brazilije bodo imeli eno od vlog tudi Slovenci. Slavko Vinčić in pomočnika Tomaž Klančnik ter Andraž Kovačič bodo Brazilce popeljali v mundialski ples in bitko za »hexacampeão« (šesti naslov).

»Z njegovim prihodom smo začeli vzpostavljati red,« je prvi vratar »seleçãa« Alisson Becker jasno in brez pomislekov dvignil palec gor za trenerja, ki je sprejel verjetno najbolj zahteven izziv v svoji izjemni trenerski karieri. V primeru neuspeha ne bo postal poraženec, njegov življenjepis bo dopolnjen le z manj prijetnim poglavjem, v primeru naslova prvaka bo nad njim le še Bog.

Maroški zvezdnik Achraf Hakimi je osvojil ligo prvakov s PSG. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

»To, da nismo med favoriti, ne pomeni veliko, ker tudi ne vidim prednosti za reprezentance, ki so v vlogah največjih favoritov,« je še dodal Liverpoolov vratar, ki bo igral na svojem tretjem SP.

Začetek brez Neymarja

Za izkušenega Ancelottija je neuvrščanje Brazilije med favorite voda na njegov mlin, a on je v svoji karieri zmagoval tudi z moštvi, ki so bila favoriti, in tudi takšnimi, ki to niso bila. Vodil je najboljše nogometaše na svetu, najboljše klube, Brazilija pa bo njegova prva in najbrž tudi zadnja reprezentanca. »Ancelotti je prinesel spokojnost in voditeljstvo,« je upanje v Italijanove prijeme izrazil tudi zadnji kapetan svetovnih prvakov iz leta 2002 in njegov varovanec pri Milanu Cafu. In tudi odgovornost, v šampionskih moštvih najpomembnejši izraz značaja.

Ermina Šiljaka je Carlo Ancelotti pred 31 leti, ko je začel svojo samostojno trenersko pot, že izbral, a je Ljubljančan raje odšel v Francijo. FOTO: Leon Vidic

Brazilija morda še nikoli doslej na svetovno prvenstvo ni odšla s toliko neznankami, zagotovo ne bo navduševala z »jogo bonito« (lepo igro), a v zmagah bo vseeno dovolj igrivosti, ki bo tudi pod Ancelottijem vselej dobrodošla, vendar v službi uspeha.

Start brez še ne »zaceljenega« Neymarja bolj vznemirja navijače kot Ancelottija, ki je zbral izkušeno zasedbo, in pred evforičnimi navijači in sedmo silo spretno skril Viniciusa Jr., Neymarja pa izpustil iz svojega menija, potem ko mu je na štiri oči dal vedeti, kakšna bo njegova vloga.

»Enajsterico že imam in tudi kristalno čisto načrte,« je Ancelotti razkril že dva dni pred soočenjem z močnimi in ambiciozni Maročani, ki so bili tudi zmagovalci zadnje od dveh medsebojnih tekem. Leta 2023 so bili v prijateljski tekmi boljši z 2:1. In tudi pred tretjim medsebojnim dvobojem Maročani Ancelottiju ne obljubljajo spokojnosti.

»Spoštujemo Brazilijo, toda nogomet se odloča na igrišču. Nismo prišli zaradi sodelovanja, temveč s ciljem doseči pozitivne rezultate in odločno braniti svoje možnosti. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da osrečimo maroške navijače, ki nas podpirajo povsod, in da počastimo maroški nogomet z velikim borbenim duhom,« je izzval slavnega tekmeca v Belgiji rojeni 49-letni selektor Mohamed Ouahbi. Šele od letošnjega marca vodi četrtouvrščeno reprezentanco iz Katarja.