Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota: Kadar zmagamo, imamo srečo, ko ne, smo pa slabi

INTERVJU

O finalu VN v Klingenthalu, nedavni Prevčevi diskvalifikaciji, Aignerju, Rogliču, gobarjenju ...

V Lillehammerju bodo čez mesec dni (20. novembra) dvignili zastor nad 48. sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih, »generalko« za uvodno tekmovanje na Norveškem pa so ta konec tedna izpeljali s tradicionalnim finalom velike nagrade pod okriljem FIS v Klingenthalu. Slovenija je imela v Nemčiji in nato v prvem zimskem ciklu med elito zgolj štiri tekmovalce, kolikor ima zdaj naše zastopstvo tudi kvot. Svoj pogled na to je v zanimivem intervjuju podal glavni trener Robert Hrgota, ki je spregovoril tudi o pripravljenosti svojih varovancev, nedavni diskvalifikaciji Domna Prevca in njegovem ...