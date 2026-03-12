Igor Medved tudi žalosten: »Bil sem nekoliko preveč opit, nikogar nisem poškodoval in ničesar nisem razbil«

Finska smučarska zveza je potrdila poročanje medija Yle Urheilu, da Igor Medved ne bo več nadaljeval dela kot glavni trener tamkajšnje moške skakalne vrste. »Moji občutki so mešani. Vesel sem, da so končno sprejeli odločitev, po drugi strani pa sem tudi nekoliko žalosten,« je priznal 45-letni Ljubljančan.

Imel je namreč pripravljene načrte za nadaljnji razvoj finskih skakalcev, ki pa jih ne bo mogel uresničiti. »Zvezi in skakalcem želim, da do konca izpeljejo načrte. Finskim skakalcem želim veliko uspehov,« je poudaril Medved, ki so ga med nedavnimi OI v Predazzu odstranili s položaja glavnega trenerja zaradi prekomernega uživanja alkohola.

»V prostem času sem storil napako. Opravičil sem se olimpijskemu komiteju, smučarski zvezi in športnikom. Lahko se pogledam v ogledalo. Vem, da moja napaka ni bila takšna, da ne bi mogel še naprej opravljati svojega dela,« je presodil in pripomnil: »Bil sem nekoliko preveč opit, a nikomur nisem storil nič slabega. Nikogar nisem poškodoval, ničesar nisem razbil. Prestopil sem mejo in se opravičil.«

Kot je omenil, je reprezentanca dosegla večino zastavljenih ciljev. Na OI je Antti Aalto na veliki skakalnici zasedel 11. mesto, Vilho Palosaari pa je na srednji napravi pristal na 13. mestu. Aalto je bil 11. tudi na SP v poletih, finska ekipa pa je na tamkajšnji moštveni tekmi še pred Slovenijo končala na 5. mestu.

Po 12 letih na stopničkah

Najbolj pa je odmeval nedeljski uspeh v Lahtiju, kjer sta Antti Aalto in Niko Kytösaho na superekipni preizkušnji pod vodstvom začasnega trenerja Lasseja Moilanena s tretjim mestom Finski po sušnih 12 letih spet prinesla stopničke.

Zadnji rezultati so po njegovem pokazali, da se lahko tudi z omejenimi sredstvi doseže napredek, za stalne vrhunske dosežke pa bo treba priskrbeti več denarja. Finska v pokalu narodov tačas zaseda 7. mesto, vodilne reprezentance pa imajo bistveno večje proračune. »Finska reprezentanca je po sredstvih primerljiva s slovensko ekipo B,« je primerjal Medved, ki se še ni odločil glede svoje prihodnosti: »Prejel sem nekaj ponudb, a se moram najprej odločiti, ali želim nadaljevati trenersko delo. Zdaj si želim predvsem preživeti nekaj časa z družino.«