SMUČARSKI SKOKI

Gorazd Pogorelčnik po Planici: Ne morem dati druge ocene kot petico

Vodja panoge pri SZS je zelo zadovoljen s pravkar končano sezono v smučarskih skokih.
Gorazd Pogorelčnik je zelo zadovoljen z olimpijsko sezono v smučarskih skokih. FOTO: Blaž Samec
Miha Šimnovec
 31. 3. 2026 | 06:35
6:17
A+A-

S planiškim spektaklom se je minuli konec tedna iztekla olimpijska sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, pod katero je črto potegnil tudi Gorazd Pogorelčnik. Vodja panoge pri Smučarski zvezi Slovenije jo je zlasti po zaslugi skupnih zmagovalcev Domna in Nike Prevc ocenil kot odlično, se pa strinja, da stanje v ozadju ni ravno rožnato.

Kako bi po šolsko ocenili sezono?

»Ne morem je drugače kot s petico. Na koncu koncev je to najuspešnejša zima za slovenske smučarske skoke v zgodovini po številu kolajn, lovorik, zmag in stopničk, ki sta jih dosegla predvsem Domen in Nika. Res pa je, da v ozadju ne teče vse tako, kot bi si želeli.«

Kateri uspeh vam osebno pomeni največ?

»Po mojem mnenju je najtežje osvojljiva lovorika skupna zmaga na novoletni turneji. Za zlatega orla je treba biti namreč št. 1 v seštevku štirih tekem v kratkem času, in to na različnih skakalnicah. To tekmovanje lahko v svojo korist odloči le skakalec, ki je v določenem obdobju res najboljši. Presenetljivih zmagovalcev na turneji, na kateri je treba biti vrhunsko pripravljen tako na psihični kot tudi telesni in tehnični ravni, načeloma ni.«

Ima za vas zlati orel večjo težo kot veliki kristalni globus?

»Ne bi rekel, da ima večjo vrednost, ker ju je težko primerjati med seboj. Za veliki globus je treba biti odličen vso sezono. Na velikih tekmovanjih, kot so svetovna prvenstva in olimpijske igre, se dogajajo presenečenja. Na letošnjih OI je, recimo, presenetil mladi Poljak Kacper Tomasiak, ki je osvojil kar tri kolajne, česar nihče ni pričakoval. Toda igre so na sporedu vsaka štiri leta. Kdor je na njih na določen dan najbolje razpoložen, skoči v zgodovino. Nam se je tudi v Predazzu s štirimi odličji izšlo zelo dobro, pri čemer je Domen osvojil naslov olimpijskega prvaka, zlato lovoriko pa si je priskakala tudi naša mešana ekipa. Zaradi teh dosežkov smo lahko več kot zadovoljni.«

Kako zelo vas je stisnilo pri srcu med poskusno in finalno serijo na moštveni tekmi v Planici, na kateri se je Domen le za las izognil padcu?

»Zelo. Ko sem bil med poskusno serijo na sodniški tribuni in spremljal Prevčev nastop, sem bil vesel, da je normalno pristal na nogah. V naslednjem trenutku sem pomislil na to, kako je Domen dojel in začutil ta skok (80 m). Spraševal sem se, ali ve, zakaj je prišlo do te napake, in kakšne posledice bo to pustilo pri njem. Ko pogledaš celotno sezono, je nekako normalno, da pride tudi do tega, da občutki na skakalnici niso več optimalni. Zagotovo je bil najbolj obremenjeni skakalec v olimpijski zimi. Ne smemo pozabiti, da je skoraj vso sezono nosil rumeno majico. To je primerljivo z nošenjem rumene majice na kolesarski dirki po Franciji. Tudi Domnu so številne obveznosti vzele veliko časa in energije. Da je zdržal do Planice, je zame vredno vsega občudovanja.«

Z Luko Steinerjem, predsednikom SZS, in Tomažem Šušteršičem, generalnim sekretarjem pri OK Planica, je imel Gorazd Pogorelčnik tudi na finalu sezone obilo razlogov za veselje. FOTO: Leon Vidic
Kako pa ste doživeli Nikin polet do novega ženskega svetovnega rekorda?

»Jasno mi je bilo, da bo težko ali skoraj nemogoče izboljšati moški svetovni rekord, hkrati sem vedel, da lahko pade ženski. Skok oziroma polet, ki ga je prikazala Nika, je bil vsekakor eden od njenih najboljših v tej sezoni. Prav tako sem ga videl s sodniškega stolpa. Ko je priletela mimo nas, je bila tako visoko, da sem stopil korak nazaj, ker bi lahko odjadrala tudi 250 metrov daleč. Odzvala se je odlično, v zadnjih 30 metrih je rahlo popustila, da je lahko nato relativno normalno doskočila. To ni bil 'le' polet za 242,5 metra, po mojem bi se lahko približala celo 250 metrom, tako zelo je bil dober. To je bil še eden od zgodovinskih mejnikov, ki sta jih dosegla z Domnom. Zelo sem vesel, da imamo zdaj oba svetovna rekorda v Planici.«

Težave v ozadju, ki ste jih omenili, so se pokazale tudi na moštveni tekmi, na kateri je slovenska ekipa pristala na petem mestu. Brez močnega četrtega, petega moža je težko poseči višje, kajne?

»Pravzaprav se nam je to poznalo že skozi vso sezono. V prejšnji zimi smo imeli skakalce, ki so lahko zakrpali to luknjo. Ko je v krizo padel Lovro Kos, smo resnično ostali brez močnega četrtega moža. Viden napredek je naredil Rok Oblak, Žak Mogel bi bil lahko dodana vrednost, vendar bo moral narediti korak naprej tudi na tekmah, kajti na treningih pogosto skače zelo dobro – za dvajseterico v svetovnem pokalu. Ko se enkrat tam ustališ, lahko začneš hitro dosegati še boljše rezultate. Zagotovo bo treba v ozadju okrepiti strokovni kader, dva trenerja sta morda v tem trenutku, ko je treba pokrivati toliko različnih področij (tehniko, gibalne sposobnosti, psihično stanje posameznikov, opremo), že premalo. Zaradi tega bomo morali dodati tretjega strokovnjaka, da se bodo lahko trenerji bolje posvetili vsakemu posamezniku, kot se lahko zdaj.«

Kako je s pokrovitelji in proračunom?

»Ker se je končalo štiriletno olimpijsko obdobje, bo konec aprila poteklo več pogodb. Z večino sponzorjev smo se že dogovorili za nadaljevanje sodelovanja, ne pa še z generalnim pokroviteljem Gorenjem, s katerim se že zavzeto pogajamo dva meseca, tako da nas na tem področju čaka še kar nekaj dela. Glede na to, da se je povečal oglasni prostor na tekmovalni opremi, si želimo, da bi pridobili še kakšnega sponzorja. V pravkar končani sezoni je proračun za skoke in nordijsko kombinacijo sicer znašal 3,4 milijona evrov, če bomo želeli naš sistem še nadgraditi, bomo potrebovali še dodatnih pet do deset odstotkov sredstev.«

Pogodbi pa bosta potekli tudi glavnima trenerjema Robertu Hrgoti in Juriju Tepešu. Ju boste podaljšali?

»Pogovori o tem že potekajo in načeloma smo se z obema že dogovorili. Rešiti moramo le še nekaj malenkosti, ki so sicer nujno potrebne, da bomo lahko normalno startali v priprave za novo sezono.« 

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
08:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Rihardu je vrat in trebuh prerezala v samoobrambi, trdi Fahrije

Fahrije Rama zanika, da bi bila s pokojnim par, kar menijo njegovi sorodniki.
31. 3. 2026 | 08:05
07:42
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Napoleonova pot: nad prepadnimi pobočji, pod kompaktnimi stenami (FOTO)

Pelje nas po robu Krasa nad morjem, dolga je osem kilometrov.
31. 3. 2026 | 07:42
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Orehova povitica, bolj sočna od klasične potice (VIDEO)

Orehova potica je najbolj prisotna velikonočna potica – tako pa se je lotimo na način, da bo pravo presenečenje na praznični mizi.
Odprta kuhinja31. 3. 2026 | 07:30
07:25
Novice  |  Slovenija
MISS SLOVENIJE

Najlepša Slovenka je Elin Kos, a žirija je imela letos res težko delo

Miss Slovenskih novic je postala 18-letna Taja Škarjot iz Ljutomera.
Ajda Janovsky31. 3. 2026 | 07:25
07:22
Novice  |  Slovenija
FURS

Prihaja paket informativnih izračunov: kdo bo prvi prejel pošto?

V prvem valu izračune prejme skoraj milijon prebivalcev.
31. 3. 2026 | 07:22
07:15
Novice  |  Slovenija
NOVA POLITIČNA SLIKA

Kaj je razlog za velik generacijski razkorak na volitvah? Sociolog dr. Miran Lavrič: »Generacija mladih je obrnila trend«

Za Slovenske novice sta sociologa analizirala vse večji razkorak med mladimi in starejšimi volivci.
Kaja Grozina31. 3. 2026 | 07:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLA ZA PODČASTNIKE

Kako se v Novem mestu usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov. Številka sama po sebi ne pove veliko, dokler ne stopiš v učilnico ali na vadbišče, kjer se vsak dan posebej pokaže, kako pomembni so znanje, disciplina in sposobnost vodenja.
30. 3. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
