Grenak priokus je Domnu Prevcu ostal le zaradi sodniških ocen

Domen Prevc je na pragu nove velike lovorike. Če se na zadnji tekmi 74. novoletne turneje v Bischofshofnu (z začetkom ob 16.30) ne bo zgodilo kaj hudo nepredvidljivega, bo 26-letni šampion kranjskega Triglava lanskemu naslovu svetovnega prvaka na veliki skakalnici v Trondheimu in svetovnemu rekordu iz Planice dodal še zlatega orla. V seštevku tega tekmovanja ima namreč Domenator kot vodilni zajetne 41,4 točke oziroma približno 23 metrov prednosti pred drugouvrščenim Avstrijcem Janom Hörlom, ki jo bo ob zdajšnji formi na skakalnici Paula Ausserleitnerja le stežka zapravil.

Ali vam innsbruško drugo mesto – glede na to, da ste z njim še povečali vodstvo v seštevku turneje – pomeni kakor zmaga?

»Recimo, da res. Če dobro premislim, sem spet prekosil samega sebe. Najbolj me veseli to, da sem po kvalifikacijah, v katerih mi skok ni uspel najbolje, ostal miren in da sem se znal med tekmo igrati na skakalnici.«

Po tekmi v Oberstdorfu ste izjavili, da ste bili tam zelo živčni. Kako je bilo s tem na Bergislu?

»Moram reči, da v Innsbrucku kljub vsemu nisem bil pretirano živčen. Oberstdorf mi je predstavljal največjo neznanko, saj nisem vedel, kaj me bo tam (pri)čakalo. Na Bergislu sem v poskusni seriji dobil potrditev, da lahko prikažem odličen skok. Zaradi tega mi je bilo takoj lažje. Zavedal sem se, da moram ostati le še miren in se zbrati za svojo nalogo.«

Mar je zaradi prekinjenega zmagovitega niza kaj grenkega priokusa?

»Ne, kajti Ren Nikaido je tokrat zelo lepo skakal in je zasluženo zmagal, medtem ko moja odskoka nista bila tehnično čista. Bila sta malce preveč groba, zaradi česar nisem odnesel s seboj prave energije in hitrosti.«

Nikaido je v Innsbrucku marsikoga presenetil s krstno zmago v svetovnem pokalu. Vas tudi?

»Niti ne, saj je že v poskusni seriji skočil dobro in nato lepo dodajal. Z odskočne mize ima izvrsten potisk, na roke oziroma noge mu je šla tudi skakalnica, ki je v Innsbrucku manjša od drugih na turneji. Vedel sem, da je lahko blizu, zato me ni presenetil.«

Novoletna turneja Vrstni red (3/4): 1. D. Prevc (Slo) 895,8, 2. Hörl 854,4, 3. Embacher 854,1, 4. Nikaido 841,7, 5. Hoffmann 840,4, 9. Lanišek 793,1, 25. Oblak 584,0, 49. Mogel (vsi Slo) 209,3.

Razlike pri vrhu so bile minimalne. Vi ste zmago zgrešili za pičle 0,5 točke, pred tretjeuvrščenim Avstrijcem Stephanom Embacherjem pa ste imeli vsega 0,2 točke prednosti.

»No, grenak priokus mi je ostal zaradi sodniških ocen (za prvi skok je prejel od 18,0 do 18,5, za drugi pa od 18,5 do 19,0 – op. p.). Še meni ni več jasno, od kod letijo in padajo te ocene. To mi predstavlja veliko uganko. Očitno se bom moral sestati s sodniki, da mi povedo, kaj moram narediti za boljše ocene na naslednjih tekmah.«

Vaš doskok v telemark je namreč dejansko pogosto kot za učbenike.

»Da, prav zaradi tega me tudi čudijo takšne ocene, kajti s kolenom grem ob pristanku res globoko. Tudi v zraku imam roke največkrat ob telesu. Zato res ne razumem, zakaj mi odbijejo toliko točk.«

Kljub temu ste se še utrdili na vrhu tako v skupni razvrstitvi za svetovni pokal kot tudi v seštevku novoletne turneje, kar je lepa napoved za finale v Bischofshofnu, mar ne?

»Da, nalogo sem v Innsbrucku dobro opravil, saj sem še povečal svojo prednost. Toda v Bischofshofnu se bom moral še vseeno osredotočiti na vsak skok posebej in ga izvesti čim bolje.«

Kako zelo se že veselite sklepnega dejanja na tem tekmovanju?

»Na nek način ga zares že komaj čakam. Upam, da se bom dobro pripravil za tekmo.«

Kako polne so še vaše baterije?

»Načeloma so še v dobrem stanju. V minulih dneh sem, kolikor sem pač lahko, pazil nase in na to, da sem, ko sem lahko, počival. Za počitek sem, denimo, izkoristil tudi vožnjo iz Innsbrucka do Bischofshofna.«

Kako ste si krajšali čas na turneji?

»Če sem iskren, bi si ga rad večkrat podaljšal – da bi ga imel na voljo več zase. Z uspehi namreč pridejo zraven številne obveznosti, ki jim težko sledim. Vsekakor bi si želel imeti več prostega časa.«

Ni skrivnost, da greste radi tudi v savno.

»Da, vendar moram v zadnjem obdobju paziti, da z njo ne pretiravam. Najti je treba pravo mero: da je dovolj za regeneracijo in da pri tem ne izčrpaš telesa. V hotelu v Bischofshofnu je na žalost nimamo.«

V Garmisch-Partenkirchnu ste s 16. zmago za svetovni pokal na drugem mestu večne slovenske lestvice prehiteli Primoža Peterko. Kaj vam pomeni ta podatek, kako ste doživljali legendarnega Moravčana?

»Ko je bil Primož na vrhuncu, sem bil še premlad zanj. Drugače pa statistiki ne sledim pretirano pozorno, želim si le dobro skakati.«

Kako ste preživeli tokratni silvestrski večer?

»Ni bilo nič posebnega. Imeli smo skupno večerjo, malo smo se podružili, spat pa sem šel zelo zgodaj, ker sem bil utrujen.«

Kaj pa ste prejeli za darilo od »skritega prijatelja«?

»Nosilec za ure, ki mi bo vsekakor prišel prav.«

Pred kratkim ste si privoščili novo dragoceno uro, kajne?

»Da, rad zbiram tehnologijo, ki mi je všeč.«

Postali ste tudi ambasador Red Bulla. Kaj nam lahko zaupate o tem?

»Z njim sem sklenil sponzorsko pogodbo. Že njihov slogan 'Red Bull gives you wings' (Red Bull ti da krila), ki je kot nalašč za nas skakalce, je zelo zgovoren. Glede na to, kaj vse lahko podjetje omogoči športniku, se mi zdi, da se lahko iz tega razvije lepa zgodba.«

Na Bergislu si je Domen Prevc priskakal takšen razgled na Innsbruck. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters