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Groza na svetovnem prvenstvu: »Noga mu visi stran,« jok in vsesplošni pretep sredi igrišča (FOTO, VIDEO)

Brutalna poškodba je sprožila vsesplošni pretep med igralci in strokovnim vodstvom obeh ekip.
Katarjev Assim Madibo je nesrečno trčil v Ismaela Kona iz ekipe Kanade. FOTO: Albert Gea Reuters
Katarjev Assim Madibo je nesrečno trčil v Ismaela Kona iz ekipe Kanade. FOTO: Albert Gea Reuters
N. P.
 1. 7. 2026 | 19:22
 1. 7. 2026 | 19:22
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Osmi dan svetovnega prvenstva v nogometu bo v zgodovino zapisan po grozljivih in kaotičnih prizorih, ki so šokirali navijače po vsem svetu. Tekma med Kanado in Katarjem, ki so jo Kanadčani sicer dobili z visokih 6:0, se je spremenila v pravo dramo, ko je brutalna poškodba sprožila vsesplošni pretep med igralci in strokovnim vodstvom obeh ekip.

Tekla je 50. minuta, ko je katarski nogometaš Assim Madibo od zadaj grozljivo podrl kanadskega zvezdnika Ismaela Kona. Kriki nesrečnega 24-letnega vezista italijanskega Sassuola so nemudoma dali vedeti, da gre za nekaj zelo hudega. Medtem ko so zdravniki drveli na igrišče, so kanadski nogometaši planili proti povzročitelju, ki se je sredi igrišča v solzah držal za glavo in takoj prejel rdeči karton. Prizor je bil tako pretresljiv, da sta jokala celo kanadski selektor Jesse Marsch in strelec treh golov Jonathan David. Eden od članov kanadske ekipe je med kaosom kričal proti sodniku: »Noga mu visi stran. To je f**ing zlomljena noga!« Nesrečnega Kona so nemudoma odpeljali na nujno operacijo v bolnišnico.

Pretep sredi igrišča

Medtem ko je poškodovani igralec ležal na tleh, so med klopema obeh reprezentanc zapele pesti. Strasti se niso pomirile niti po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko sta si v lase skočila še oba selektorja, Jesse Marsch in Julen Lopetegui. Kanada, ki si je z zmago praktično že zagotovila napredovanje, je gol za končni rezultat posvetila prav poškodovanemu soigralcu, ko so visoko v zrak dvignili njegov dres s številko 8.

Medtem ko je poškodovanec ležal na tleh, so zapele pesti. FOTO: Albert Gea Reuters
Medtem ko je poškodovanec ležal na tleh, so zapele pesti. FOTO: Albert Gea Reuters

»Ne razumem reakcije celotne njihove klopi, ki je želela začeti pretep zaradi rdečega kartona, ko pa je šlo za očiten prekršek, ki je igralcu zlomil nogo,« je bil po tekmi ogorčen Marsch, ki pa je kasneje razkril, da je rdeči Madibo po tekmi prišel v kanadsko slačilnico in se osebno opravičil za svojo nepremišljeno potezo.

Tuchel besni zaradi fotografov, Mehika že slavi

Pestro pa je tudi na drugih prizoriščih prvenstva. Švica je s 4:1 odpravila Bosno in Hercegovino v dvoboju, ki se je razživel šele v zadnjih petnajstih minutah, Mehika pa je postala sploh prva reprezentanca, ki si je z zmago nad Južno Korejo z 1:0 že zagotovila napredovanje med najboljših 32 ekip.

Za bizarno dramo pa še naprej skrbi angleški selektor Thomas Tuchel. Nemec na angleški klopi je namreč besen na Fifo, ker zaradi ogromne množice fotografov iz svoje trenerske cone sploh ne vidi svojih igralcev med petjem državne himne. Fifa mu je sicer ugodila in dovolila trenerskemu štabu premik korak vstran, a zahtevni Nemec s tem še ni zadovoljen in zahteva popolno odstranitev fotografov, pri čemer ga podpirajo tudi številni angleški navijači.

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