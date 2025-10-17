Haris Vučkić: Šešku bi bilo v Newcastlu lažje

POGOVOR

Haris Vučkić je večino igralske kariere preživel na Otoku. Še boljšo kariero so mu preprečile mnoge poškodbe.

V majskem finišu sezone v 1. SNL leta 2008 je za takratne državne nogometne prvake iz Domžal prve minute v članskem nogometu odigral še ne 16-letni Haris Vučkić. Nenadoma in ne po svoji krivdi je postal »žrtev«. Dobil je priložnost, ki je ne bi smel, saj je bil po pravilih Nogometne zveze Slovenije premlad. Čez dobre pol leta ni bil več neznanec, temveč zvezdnik prestopnega roka. Nogometni talent ga je odpeljal v Anglijo k Newcastlu. To je bil šele začetek nenavadnega, skoraj 17-letnega popotovanja po svetu 33-letnega Domžalčana, v katerem je iskreno užival in odkrito delil svoje izkušnje. V ...