Huda nesreča svetovnega prvaka, s helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico (VIDEO)

Aktualnega svetovnega prvaka v reliju, Francoza Sebastiena Ogierja (Toyota), in njegovega začasnega sovoznika Juliena Ingrassio so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na preglede, potem ko sta v soboto pri veliki hitrosti zletela s ceste in doživela večkratno prevračanje na Finskem reliju za svetovno prvenstvo. Šlo je za predzadnjo sobotno hitrostno preizkušnjo, Ogier pa je zletel s ceste v trenutku, ko je bil v vodstvu. Toyotina ekipa je na družbenem omrežju X sporočila, da sta oba iz avtomobila uspela izstopiti brez pomoči in da se »na splošno dobro počutita«.

»Stopili smo v stik z njima in se pogovarjali z njima. Seb je bil bolj v šoku kot karkoli drugega, nič ni zlomljeno,« je za Rally.tv povedal namestnik vodje Toyotine ekipe Juha Kankkunen. »S helikopterjem sta na poti v bolnišnico na pregled, kar je po takšni nesreči pomembno.« Kankkunen je dodal, da ne ve, ali je bil vzrok za izlet s ceste tehnične narave ali kaj podobnega.

Težaven dan za Toyoto

Sobota ni bila srečna za Toyotino moštvo, saj je v dopoldanskem delu tekmovanja tudi vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, Valižan Elfyn Evans, pri veliki hitrosti zletel s ceste in se prevrnil, vendar se je s pomočjo navijačev, ki so bili na kraju dogodka, vrnil na progo in prišel do cilja hitrostne preizkušnje.

Po Ogierjevem izletu s ceste je največ pridobil domači predstavnik Sami Pajari (Toyota), ki je pred zadnjim tekmovalnim dnem prevzel vodstvo na Finskem reliju. Pajari ima 46,4 sekunde prednosti pred moštvenim kolegom, Švedom Oliverjem Solbergom. Evans je tretji z zaostankom ene minute in 36,3 sekunde.

V nedeljo sledita še dve hitrostni preizkušnji

V nedeljo sta na sporedu le dve hitrostni preizkušnji, obe na isti trasi v dolžini 30,02 kilometra. Zadnja bo najboljšim prinesla tudi dodatne točke, saj gre za tako imenovani Power Stage.

Pred Finskim relijem je imel Evans 177 točk, kar je bilo 25 več od drugouvrščenega Japonca Takamota Katsute (Toyota) in 33 več od Pajarija, poroča Slobodna Dalmacija.