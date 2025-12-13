  • Delo d.o.o.
SMUKAČICE

Hudi padci smučark uničujejo švicarske sanje

Na prizorišču v St. Moritzu, kjer bo danes ob 10.45 še en smuk, je veliko pozornosti pritegnil dolg seznam hujših poškodb.
Corinne Suter je odločno drvela k olimpijski zimi, nakar jo je ustavila huda poškodba. FOTO: Michael Madrid/Reuters
Corinne Suter je odločno drvela k olimpijski zimi, nakar jo je ustavila huda poškodba. FOTO: Michael Madrid/Reuters
Siniša Uroševič
 13. 12. 2025 | 09:35
3:39
A+A-

Pa so tudi smukačice dočakale svojo premiero v olimpijski sezoni. In na prvi tekmi je neuničljiva 41-letna Američanka Lindsey Vonn, pred dobrim desetletjem udarna tekmica naše sijajne Tine Maze, potrdila, da namigi o njeni izjemni vrnitvi in tudi napadu na olimpijsko kolajno nikakor niso naključni. Na prvem smuku deklet v St. Moritzu je prepričljivo zmagala, Ilka Štuhec je po spodobnem smučanju, a z eno večjo napako, zasedla 14. mesto. Na prizorišču v St. Moritzu, kjer bo danes ob 10.45 še en smuk, pa je veliko pozornosti pritegnil dolg seznam hujših poškodb, te so predvsem »uničile« švicarsko izbrano vrsto. Tudi ne tako vneti spremljevalci dogajanja v svetovnem pokalu alpskega smučanja bodo najbrž v hipu vedeli za odgovor ob vprašanju, katera je v zadnjih treh sezonah vodilna velesila belih strmin – dvoma ni, Švica je prehitela dotlej najboljšo Avstrijo.

Jasno, pri zdaj vodilnih po prepoznavnosti v smučarskem svetu izstopa Marco Odermatt, toda tudi močna ženska vrsta je zlasti za hitre discipline privabljala pozornost stroke in privržencev. Sanjska zasedba je imela z Laro Gut-Behrami, Corinne Suter in Michelle Gisin imenitne delnice med odštevanjem do največjega tekmovanja zime, olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo, prav vse tri pa so jo v zadnjih tednih odnesle s hudimi poškodbami in tako krutim predčasnim koncem sezone. V hitrih disciplinah je tako edini vidnejši adut te reprezentance ostala Malorie Blanc, kot trinajsta na uvodu mesto pred Mariborčanko in tako vendarle daleč od želenih stopničk.

Lindsey Vonn je pri 41 letih najstarejša zmagovalka tekme za svetovni pokal v alpskem smučanju. Doslej je bil rekorder pri 37 letih Švicar Didier Cuche.

Seznam poškodovanih smučark je iz dneva v dan daljši in tako botruje zaskrbljenosti o prihodnosti športnic na belih strminah, ki očitno plačujejo davek dirkanju za vsako ceno in tudi sodobni opremi, ki nedvomno omogoča hitrost ob tresljajih in silovitih spremembah smeri. Iz slovenskega zornega kota je tako boleč izostanek naše vodilne slalomistke Andreje Slokar – že drugič, in sicer po jeseni 2022, mora izpustiti sezono zaradi poškodovanih križnih vezi –, te so predčasno uničile sanje o olimpijskih igrah tudi Neji Dvornik. O Cortini je še naprej v dvomih vodilna slovaška športna zvezdnica Petra Vlhova, zmagovalka olimpijskega slaloma nazadnje na Kitajskem, saj po poškodbi kolena v domači Jasni januarja lansko leto še vedno ni nared za tekme. Po letošnjih poškodbah pa glede največjega tekmovanja, za povrh v domovini, trepetata Marta Bassino in Federica Brignone.

Zdaj pa je kruta plat športa udarila še po odličnih švicarskih smučarkah: po padcu na treningu v ZDA, 21. novembra, je temeljita preiskava po vrnitvi domov pri Lari potrdila poškodbo križnih vezi, notranjih vezi in meniskusa, Corinne jo je en teden pred včerajšnjo tekmo na treningu v St. Moritzu odnesla slabo – z raztrganino mišičnih vlaken v spodnjem delu leve noge –, natančne diagnoze pri Michelle pa po hudem padcu na drugem treningu pred tekmo še ni, a prve napovedi so bile, potem ko so jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, vse prej kot spodbudne ... Smučarski šport je že dolgo tudi po tej plati nepredvidljiv, ta sezona pa se je za omenjene tekmovalke začela prav žalostno. In z upanjem, da se bodo po okrevanju vrnile z močno voljo in z novimi uspehi.

