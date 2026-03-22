Ilka Štuhec čustveno pomahala v slovo: poglejte, kako so tekle solze in šampanjec (VIDEO)

Ilka Štuhec je danes zadnjič šla na start v vlogi tekmovalke. Njen zadnji nastop v aktivni tekmovalni karieri je bil finalni superveleslalom sezone 2025/26 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Današnji je bil 252. nastop v svetovnem pokalu. Petintridesetletna Mariborčanka je prejšnjo soboto na Peci med smučarskim izzivom Downhilka napovedala, da bo to njena zadnja sezona v vlogi tekmovalke. Po današnjem nastopu je končala bogato aktivno športno kariero.

Slovenska šampionka se je na progo Olympiabakken pognala s startno številko 3. Nastop na superveleslalomskem finalu sezone na Norveškem si je priborila kot 21. v posebnem seštevku discipline to zimo. To je bil njen 90. superveleslalom v svetovnem pokalu. Čeprav je šlo za zadnjo tekmo, se je Štuhec tekme lotila tako, kot edino zna, na polno. V prvem odseku je bila zelo hitra, ciljno črto pa je prevozila z zaostankom 1,01 sekunde za Američanko Keely Cashman. »Od začetka do konca je bil to čudovit dan, ki bo ostal v mojem spominu za vedno,« je iz Norveške za slovenske medije sporočila novopečena športna upokojenka.

Zalile so jo solze

»Zjutraj pred tekmo v celi pripravi na start nisem preveč spreminjala. Naredili smo super ogrevanje, veleslalom, tudi cel proces priprave na tekmo je potekal normalno, je opisala Štuhec, ki pa je priznala, da je vseeno bilo drugače, trenutek, ki je dodal veliko čustev vsemu dogajanju. »Rahlo se je 'zalomilo' v tistem, ko starta tekmovalka pred mano, ko običajno udarimo s pestmi s fizioterapevtko Ajdo Hrastnik in serviserjem Bennijem Moserjem. Rekla sem, ajde, danes ju še objamem in seveda so me ob tem kar dodobra zalile solze. Potem se mi je uspelo umiriti, predihati in se popolnoma osredotočiti na svoj nastop,« je ganljive trenutke pred zadnjim tekmovalnim nastopom opisala Štuhec. Po njenem mnenju ji je superveleslalom dobro uspel. »Z izjemo nekaj svojeglavih linij sem se borila in vztrajala ter pokazala dober nastop glede na to 'novo breme', ki je bilo prisotno konec tedna, se pravi zadnja nastopa in potem 'penzija',« je dodala.

Po prihodu v cilj je sledilo proslavljanje z ekipo. »Vsekakor čudovito presenečenje v cilju. Skoraj cela ekipa, vsi so bi bili tam, zalili so me s 'šampanjcem', nosili majice, mi postavili špalir z rdečo preprogo, tako da res en čudovit dan, čudoviti trenutki, ki bodo ostali z mano za vedno,« je sklenila. Najboljša slovenska smukačica se je po prihodu v cilj ulegla na sneg z nasmehom na obrazu. Na tribunah se je zbralo nekaj navijačev slovenske šampionke z napisi Ilka. Obkrožili so jo člani njene ekipe, trenerja Boštjan Kline, Denis Šteharnik. Šteharnik jo je poškropil s penino in jo objel, v izteku proge se je veselila tudi mama Darja Črnko, oblečena v majico z napisom sezona 2016/17, ko je osvojila smukaški globus, in jo objela ter ji oblekla majico z napisom Edina downhIlka (The only DownhIlka), prejela je tudi šopek rož. Slovenski športnici so se poklonili tudi pri Mednarodni smučarski zvezi. Objel je predsednik mednarodne zveze Johan Eliasch. Za trenutek so prekinili tekmo in pustili Štuhec in njeni ekipi proslavljanje.

Mala kristalna globusa v seštevkih smuka in kombinacije

Štuhec je po tekmovalnem slovesu Tine Maze prevzela štafetno palico ter v zadnjem desetletju poskrbela za vse slovenske uvrstitve na stopničke v hitrih disciplinah med žensko elito. Na koncu je bila edina tekmovalka v hitrih disciplinah med Slovenkami. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku v letih 2017 in 2019 zapovrstjo je na tekmah svetovnega pokala zbrala 22 uvrstitev na oder za zmagovalke, 11 je bilo zmag. Zmagala je na sedmih smukih in treh superveleslalomih, kar je največ med Slovenci na tekmah v obeh hitrih disciplinah. Več zmag med Slovenci ima v svetovnem pokalu le Maze (26). Štuhec je osvojila mala kristalna globusa v seštevkih smuka in kombinacije, in sicer v sezoni 2016/17, ko je bila druga najboljša smučarka sezone z osvojenimi 1325 točkami v skupnem seštevku svetovnega pokala.