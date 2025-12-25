  • Delo d.o.o.
NAŠA EDINA SMUKAČICA

Ilkin izziv s spominom na Rogličev podvig

Naša edina smukačica pri 35 letih konkurenčna z najboljšimi.
Na svoji lepi športni poti je Mariborčanka osvojila dva naslova svetovne prvakinje v smuku. FOTO: Reuters
Na svoji lepi športni poti je Mariborčanka osvojila dva naslova svetovne prvakinje v smuku. FOTO: Reuters
Siniša Uroševič
 25. 12. 2025 | 08:02
2:37
A+A-

Če bi sodili po utripu v zdesetkani slovenski alpski smučarski reprezentanci, poldrugi mesec pred osrednjim ciljem sezone, zimskimi olimpijskimi igrami v Italiji, najvišje delnice za vrhunski izid ohranja Ilka Štuhec. Mariborčanka, ki pri 35 letih sodi med najizkušenejše tekmovalke v svetovnem pokalu, se je minuli konec tedna izkazala z dvema lepima nastopoma. Vsekakor predstavi za 4. mesto v smuku in 7. v superveleslalomu botrujeta optimizmu za nadaljevanje, ko bo tudi nastopila bližje slovenski meji kot kdajkoli v zadnjih letih – v Trbižu. Tako bo mogoče v presledku dveh tednov na razdalji 20 minut vožnje dvakrat spremljati najboljše smučarke na svetu – najprej specialistke v tehničnih disciplinah, 3. in 4. januarja pri nas v Kranjski Gori, 14 dni pozneje (17. in 18. januarja) še v Trbižu, in sicer na strmini pod Višarjami, ki je slovenskim športnim navdušencem ostala v spominu zlasti po kolesarski drami s Primožem Rogličem v glavni vlogi. Na tisto majsko soboto leta 2023 je moral zaradi strgane verige na peklensko težkem klancu sestopiti s klanca, na koncu pa je vseeno s 40 sekundami prednosti v tej predzadnji etapi Gira ugnal velikega tekmeca Gerainta Thomasa. Dan pozneje so našega asa v Rimu kronali za zmagovalca prestižne italijanske dirke.

17. januarja 2026 bo ženski smuk v slovenski soseščini, na Višarjah nad Trbižem.

»Res sem nazadnje smuk sklenila na zelo dobrem, a hkrati tudi malce nehvaležnem 4. mestu. To je tisto, ko te stotinke ločijo od odra za najboljše tri. Na progi sem se počutila solidno, nekatere odseke sem presmučala bolje kot na treningu, ni pa še idealno,« je brez evforije svoj najboljši nastop v zadnjem letu pospremila dvakratna svetovna prvakinja v smuku. Po lepem koncu tedna ji je trener Denis Šteharnik (v Ilkini ekipi mu pomaga naš dolgoletni reprezentant v hitrih disciplinah Boštjan Kline) namenil prosto do božičnih praznikov, nato bo pozornost namenila pripravi za tekmovalno živahni januar. Teden pred omenjenim Trbižem bosta še smuk in veleslalom v Zauchenseeju, tradicionalni postaji sezone na Solnograškem. O motivaciji neuničljive Štajerke pa ni niti za drobtinico dvoma. Dekleta bodo namreč na olimpijskih igrah v alpskem smučanju tekmovala v Cortini d'Ampezzo, to pa je že dolgo najbolj priljubljeno prizorišče 35-letnice. Navsezadnje je bilo vse jasno že takrat, ko je dejala, da bi, če ne bi bilo olimpijske tekme prav tam, najbrž športno opremo že pospravila v klet ...

Ilka Štuhecalpsko smučanjesmukSlovenija
