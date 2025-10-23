Incident po zmagi Apač: navijačica Pušče sodnico s pestjo v glavo

V Apačah se je po tekmi 8. kroga 1. medobčinske nogometne lige Murska Sobota med ekipama Apače in Pušča (7: 0) zgodil incident, ki ga je Medobčinska nogometna zveza (MNZ) Murska Sobota ostro obsodila, piše Vestnik.

Po tekmi je pomočnica sodnika pri avtomobilu doživela fizični napad neznane osebe, domnevno povezane z NK Pušča. »Oseba je sodnico udarila s pestjo v glavo. Dogodek je opazil domači redar, ki je takoj posredoval,« so ob tem sporočili s policije. MNZ je od obeh klubov zahtevala pisne izjave in dodatna pojasnila. Predsednik MNZ Danilo Kacijan je dejal, da še zbirajo obvestila ter da bodo po prejemu vseh dokazov ukrepali v skladu z disciplinskim pravilnikom Nogometne zveze Slovenije.

Napad na sodnico je nedopusten, ne glede na to, kdo je vpleten ...

Predsednik NK Apače Aleksander Bevk je za omenjeni časopis povedal, da so bili policisti med tekmo prisotni, a so prizorišče zapustili pred incidentom. »Napad na sodnico je nedopusten, ne glede na to, kdo je vpleten. Takšna dejanja mečejo slabo luč na šport,« je dejal. Po njegovih besedah je bila sodnica že med tekmo tarča žaljivk, varnostniki pa so skrbeli za njen varen prihod v slačilnice. Po koncu tekme so jo pri avtomobilu napadle navijačice, ena pa jo je udarila. Bevk dodaja, da so tovrstni dogodki v ligi redki, a verbalne žalitve postajajo stalnica. »Incidenti morajo biti najstrožje kaznovani,« je še poudaril. Od NK Pušča niso prejeli odziva.