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POLITIČNI PRITISK

Infantino se je znašel v težavah: ameriški kongresnik zahteva zaslišanje

Demokratski kongresnik Jamie Raskin prvemu možu Fife očita domnevno sporne povezave z administracijo Donalda Trumpa.
Jamie Raskin je najvišji predstavnik demokratov v odboru predstavniškega doma za pravosodje. FOTO: Reuters

Jamie Raskin je najvišji predstavnik demokratov v odboru predstavniškega doma za pravosodje. FOTO: Reuters

Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump ob prihodu na stadion v New Yorku, ki je bil prizorišče finala SP. FOTO: Franck Fife/AFP

Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump ob prihodu na stadion v New Yorku, ki je bil prizorišče finala SP. FOTO: Franck Fife/AFP

Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu so zaznamovale tudi številne vzporedne prireditve. FOTO: Angela Weiss/AFP

Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu so zaznamovale tudi številne vzporedne prireditve. FOTO: Angela Weiss/AFP

Jamie Raskin je najvišji predstavnik demokratov v odboru predstavniškega doma za pravosodje. FOTO: Reuters
Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump ob prihodu na stadion v New Yorku, ki je bil prizorišče finala SP. FOTO: Franck Fife/AFP
Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu so zaznamovale tudi številne vzporedne prireditve. FOTO: Angela Weiss/AFP
F. T.
 29. 7. 2026 | 13:42
3:53
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Predsednik Fife Gianni Infantino se je po koncu svetovnega prvenstva znašel pod novim pritiskom iz Washingtona. Vplivni demokrat Jamie Raskin, najvišje rangirani član demokratov v pravosodnem odboru predstavniškega doma ameriškega kongresa, od prvega moža svetovnega nogometa zahteva prihod zaslišanje zaradi domnevno spornih vezi med Fifo in administracijo Donalda Trumpa.

Raskin je v dolgem pismu Infantinu spomnil, da je ameriško pravosodno ministrstvo leta 2015 preganjalo več kot dvajset visokih Fifinih funkcionarjev in športno-marketinških direktorjev zaradi izsiljevanja, elektronskih prevar in pranja denarja. Po njegovih navedbah je šlo za več kot 200 milijonov dolarjev podkupnin v zameno za donosne medijske pravice. Del postopka je privedel do obsodbe skupine Full Play in nekdanjega izvršnega direktorja Foxa, obsodbo pa je potrdilo tudi pritožbeno sodišče. Nato je Trumpova administracija po Raskinovi oceni »nenadoma in nerazložljivo« opustila primer.

Cena s 1550 na 33.000 dolarjev

Demokratski kongresnik trdi, da je takšna odločitev razumljivejša ob pogledu na Fifino »kampanjo prilizovanja« Trumpu. Med primeri navaja novo ustanovljeno »Fifino nagrado za mir«, ki jo je Infantino decembra 2025 podelil Trumpu, ter najem prostorov v Trump Towerju v New Yorku med mundialom. Po Raskinovih navedbah naj bi šlo za prostor v 17. nadstropju, ki bi lahko stal približno 600.000 dolarjev na leto, čeprav naj bi ga Fifa uporabljala le 39 dni – torej več kot 15.000 dolarjev na dan.

»Ta dejanja so videti zasnovana tako, da bi predsednika Trumpa in njegovo administracijo spodbudila k odločitvam v korist Fife,« je zapisal Raskin. Šel je še dlje in govoril o strategiji »odkritega podkupovanja«.

Druga osrednja tema so vstopnice. Raskin Fifi očita dinamično oblikovanje cen in zavajajoče prodajne prakse. Spomnil je, da je severnoameriška kandidatura za SP 2026 sprva navajala najvišjo ceno finalne vstopnice 1550 dolarjev, Fifa pa naj bi najboljše sedeže za finale pozneje podražila na 33.000 dolarjev, kupce pa je po nakupu lahko prestavila na slabše sedeže.

Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump ob prihodu na stadion v New Yorku, ki je bil prizorišče finala SP. FOTO: Franck Fife/AFP
Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump ob prihodu na stadion v New Yorku, ki je bil prizorišče finala SP. FOTO: Franck Fife/AFP

Po njegovem gre za očitno protipotrošniško ravnanje, a sta ministrstvo za pravosodje in zvezna trgovinska komisija pod Trumpom ostala nedejavna. Preiskave glede cen vstopnic sta sicer sprožili pravosodni oblasti New Yorka in New Jerseyja.

Raskin od Infantina zahteva seznam vseh vrednosti, daril, nagrad, javnih nastopov, najemov ali drugih koristi, ki jih je Fifa namenila Trumpu, članom njegove administracije, njihovim družinskim članom ali z njimi povezanim podjetjem, vključno s Trump Organization. Rok za odgovor je 9. avgust.

Oči uprte v november

Bela hiša je po tiskovnem predstavniku Davisu Inglu osebno napadla Raskina, vsebinskih očitkov pa ni naslovila. Poudarila je le, da je Trump poskrbel za zgodovinski uspeh prvenstva, milijardne prihodke in varno izkušnjo za milijone navijačev.

Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu so zaznamovale tudi številne vzporedne prireditve. FOTO: Angela Weiss/AFP
Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu so zaznamovale tudi številne vzporedne prireditve. FOTO: Angela Weiss/AFP

Trumpova povezava z Infantinom je bila med turnirjem že v ospredju pri primeru Folarina Baloguna, ko je ameriški predsednik od Fife zahteval ponovni pregled rdečega kartona. Kazen je bila nato spremenjena, čeprav sta Trump in Infantino zanikala politični pritisk. Čeprav demokrati nimajo večine v predstavniškem domu in Infantina ne morejo prisiliti k pričanju, bi se to lahko spremenilo po novembrskih kongresnih volitvah. Tedaj bi lahko Raskin kot predsednik odbora dobil pooblastila za izdajo sodnih pozivov.

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Donald TrumpFifaGianni InfantinonogometSvetovna nogometna zveza
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