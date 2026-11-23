NOGOMET

Boštjan Cesar o uspešnih predstavah v ligi narodov. Študiral je z Mourinhom, Šturma je priporočil tudi Keku.

V nogometu sta v Sloveniji včasih dovolj že dva spodbudna izida, da reprezentanca zasuka krivuljo in znova zbudi evforijo med uspehov željno publiko. »Treba je priznati, stanje ni bilo dobro, reprezentanca je dve leti tonila,« ne skriva Boštjan Cesar, ki je na selektorski stolček prišel pospremljen z obilico nejevere, po prvi sezoni pa žanje pohvale za odlično opravljeno delo. Na prijateljskih tekmah v prvi polovici leta je zgradil temelje, jeseni so reprezentančno odkritje Danijel Šturm, Žan Vipotnik, nepogrešljivi Jan Oblak in soigralci zgradili trdno hišo, ki lahko marca dobi še ...