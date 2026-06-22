Iranski nogometaši v garderobi pustili posebno sporočilo Američanom (FOTO)

Iranska nogometna reprezentanca nastopa na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, vendar je po mnenju mnogih očitno, da zaradi dobro znanih političnih razmer na Bližnjem vzhodu ni posebej dobrodošla. Zato naj bi Američani ves čas skušali otežiti položaj Irancem, ki so kljub vsem »spletkam« doslej osvojili dve točki.

Ne smejo bivati v ZDA, njihova baza je v mehiški Tijuani. Po vsaki tekmi morajo čim prej zapustiti ameriško ozemlje in si po srečanju ne morejo niti ustrezno odpočiti. Kljub vsemu pa niso pozabili na dobre manire, pišejo tuji mediji.

Kaj so Iranci pustili Američanom

Rokopisno sporočilo, ki ga je iranska nogometna reprezentanca v nedeljo pustila v svoji garderobi na stadionu SoFi, v katerem se je Los Angelesu zahvalila za gostoljubje med svetovnim prvenstvom. FOTO: Iranian Football Federation Via Via Reuters

Po tekmah proti Egiptu in Belgiji v Los Angelesu so Iranci v garderobi pustili sporočilo, ki je z razlogom postalo viralno na družbenih omrežjih. Mnogi upajo, da bo vsaj nekoliko osramotilo Američane zaradi »gostoljubja«, ki so ga pokazali azijski reprezentanci, ki naj bi bila deležna drugačne obravnave kot ostale ekipe.

Iranski nogometni navijači odhajajo po ogledu prenosa tekme skupine G svetovnega prvenstva v nogometu 2026 med Belgijo in Iranom v Teheranu v Iranu, 21. junija 2026. FOTO: Atta Kenare Afp

Iranski navijači v Teheranu spremljajo televizijski prenos tekme skupine G svetovnega prvenstva 2026 med Belgijo in Iranom, 21. junija 2026. TV FOTO: Atta Kenare Afp

»Od starodavne Perzije pred več tisoč leti do sodobnega Irana danes je duh Irana ostal živ in neomajen. V Los Angeles smo prišli s ponosom, tekmovali častno in odhajamo dostojanstveno. Hvala, Los Angeles, za gostoljubje. Zahvaljujemo se tudi vsakemu Irancu, ki je v teh 180 minutah nogometa za Iran prispeval svoje srce, svoj glas in svojo dušo. Naj med vsemi narodi vladajo mir, spoštovanje in prijateljstvo,« piše v sporočilu, ki so ga pustili v garderobi ekipe Rams.

Kaj sledi Iranu?

Iranski vratar št. 01, Alireza Beiranvand, prejema zdravniško oskrbo. FOTO: Patrick T. Fallon Afp

FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters

Iranci so morali takoj po tekmi z Belgijo odpotovati v Tijuano, tako kot po prvem krogu proti Egiptu. Pred njimi je nekaj dni priprav na zadnjo tekmo skupinskega dela proti Novi Zelandiji, ki tokrat ne bo v Kaliforniji. Iransko reprezentanco zdaj čaka precej daljša pot iz Tijuane v Seattle. Videli bomo, ali si bo Iran tam zagotovil napredovanje v naslednji krog. Za to ima več kot dobre možnosti, poroča Mondo.