  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SVETOVNO PRVENSTVO V NOGOMETU

Iranski nogometaši v garderobi pustili posebno sporočilo Američanom (FOTO)

Po tekmah proti Egiptu in Belgiji v Los Angelesu so Iranci v garderobi pustili sporočilo, ki je z razlogom postalo viralno na družbenih omrežjih.
FOTO: Richard Heathcote Getty Images Via Afp

FOTO: Richard Heathcote Getty Images Via Afp

Rokopisno sporočilo, ki ga je iranska nogometna reprezentanca v nedeljo pustila v svoji garderobi na stadionu SoFi, v katerem se je Los Angelesu zahvalila za gostoljubje med svetovnim prvenstvom. FOTO: Iranian Football Federation Via Via Reuters

Rokopisno sporočilo, ki ga je iranska nogometna reprezentanca v nedeljo pustila v svoji garderobi na stadionu SoFi, v katerem se je Los Angelesu zahvalila za gostoljubje med svetovnim prvenstvom. FOTO: Iranian Football Federation Via Via Reuters

Iranski nogometni navijači odhajajo po ogledu prenosa tekme skupine G svetovnega prvenstva v nogometu 2026 med Belgijo in Iranom v Teheranu v Iranu, 21. junija 2026. FOTO: Atta Kenare Afp

Iranski nogometni navijači odhajajo po ogledu prenosa tekme skupine G svetovnega prvenstva v nogometu 2026 med Belgijo in Iranom v Teheranu v Iranu, 21. junija 2026. FOTO: Atta Kenare Afp

Iranski navijači v Teheranu spremljajo televizijski prenos tekme skupine G svetovnega prvenstva 2026 med Belgijo in Iranom, 21. junija 2026. TV FOTO: Atta Kenare Afp

Iranski navijači v Teheranu spremljajo televizijski prenos tekme skupine G svetovnega prvenstva 2026 med Belgijo in Iranom, 21. junija 2026. TV FOTO: Atta Kenare Afp

Iranski vratar št. 01, Alireza Beiranvand, prejema zdravniško oskrbo. FOTO: Patrick T. Fallon Afp

Iranski vratar št. 01, Alireza Beiranvand, prejema zdravniško oskrbo. FOTO: Patrick T. Fallon Afp

FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters

FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters

FOTO: Richard Heathcote Getty Images Via Afp
Rokopisno sporočilo, ki ga je iranska nogometna reprezentanca v nedeljo pustila v svoji garderobi na stadionu SoFi, v katerem se je Los Angelesu zahvalila za gostoljubje med svetovnim prvenstvom. FOTO: Iranian Football Federation Via Via Reuters
Iranski nogometni navijači odhajajo po ogledu prenosa tekme skupine G svetovnega prvenstva v nogometu 2026 med Belgijo in Iranom v Teheranu v Iranu, 21. junija 2026. FOTO: Atta Kenare Afp
Iranski navijači v Teheranu spremljajo televizijski prenos tekme skupine G svetovnega prvenstva 2026 med Belgijo in Iranom, 21. junija 2026. TV FOTO: Atta Kenare Afp
Iranski vratar št. 01, Alireza Beiranvand, prejema zdravniško oskrbo. FOTO: Patrick T. Fallon Afp
FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters
A. G.
 22. 6. 2026 | 08:41
 22. 6. 2026 | 08:41
2:19
A+A-

Iranska nogometna reprezentanca nastopa na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, vendar je po mnenju mnogih očitno, da zaradi dobro znanih političnih razmer na Bližnjem vzhodu ni posebej dobrodošla. Zato naj bi Američani ves čas skušali otežiti položaj Irancem, ki so kljub vsem »spletkam« doslej osvojili dve točki.

Ne smejo bivati v ZDA, njihova baza je v mehiški Tijuani. Po vsaki tekmi morajo čim prej zapustiti ameriško ozemlje in si po srečanju ne morejo niti ustrezno odpočiti. Kljub vsemu pa niso pozabili na dobre manire, pišejo tuji mediji.

Kaj so Iranci pustili Američanom

Rokopisno sporočilo, ki ga je iranska nogometna reprezentanca v nedeljo pustila v svoji garderobi na stadionu SoFi, v katerem se je Los Angelesu zahvalila za gostoljubje med svetovnim prvenstvom. FOTO: Iranian Football Federation Via Via Reuters
Rokopisno sporočilo, ki ga je iranska nogometna reprezentanca v nedeljo pustila v svoji garderobi na stadionu SoFi, v katerem se je Los Angelesu zahvalila za gostoljubje med svetovnim prvenstvom. FOTO: Iranian Football Federation Via Via Reuters

Po tekmah proti Egiptu in Belgiji v Los Angelesu so Iranci v garderobi pustili sporočilo, ki je z razlogom postalo viralno na družbenih omrežjih. Mnogi upajo, da bo vsaj nekoliko osramotilo Američane zaradi »gostoljubja«, ki so ga pokazali azijski reprezentanci, ki naj bi bila deležna drugačne obravnave kot ostale ekipe.

Iranski nogometni navijači odhajajo po ogledu prenosa tekme skupine G svetovnega prvenstva v nogometu 2026 med Belgijo in Iranom v Teheranu v Iranu, 21. junija 2026. FOTO: Atta Kenare Afp
Iranski nogometni navijači odhajajo po ogledu prenosa tekme skupine G svetovnega prvenstva v nogometu 2026 med Belgijo in Iranom v Teheranu v Iranu, 21. junija 2026. FOTO: Atta Kenare Afp
Iranski navijači v Teheranu spremljajo televizijski prenos tekme skupine G svetovnega prvenstva 2026 med Belgijo in Iranom, 21. junija 2026. TV FOTO: Atta Kenare Afp
Iranski navijači v Teheranu spremljajo televizijski prenos tekme skupine G svetovnega prvenstva 2026 med Belgijo in Iranom, 21. junija 2026. TV FOTO: Atta Kenare Afp

»Od starodavne Perzije pred več tisoč leti do sodobnega Irana danes je duh Irana ostal živ in neomajen. V Los Angeles smo prišli s ponosom, tekmovali častno in odhajamo dostojanstveno. Hvala, Los Angeles, za gostoljubje. Zahvaljujemo se tudi vsakemu Irancu, ki je v teh 180 minutah nogometa za Iran prispeval svoje srce, svoj glas in svojo dušo. Naj med vsemi narodi vladajo mir, spoštovanje in prijateljstvo,« piše v sporočilu, ki so ga pustili v garderobi ekipe Rams.

Kaj sledi Iranu?

Iranski vratar št. 01, Alireza Beiranvand, prejema zdravniško oskrbo. FOTO: Patrick T. Fallon Afp
Iranski vratar št. 01, Alireza Beiranvand, prejema zdravniško oskrbo. FOTO: Patrick T. Fallon Afp
FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters
FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters

Iranci so morali takoj po tekmi z Belgijo odpotovati v Tijuano, tako kot po prvem krogu proti Egiptu. Pred njimi je nekaj dni priprav na zadnjo tekmo skupinskega dela proti Novi Zelandiji, ki tokrat ne bo v Kaliforniji. Iransko reprezentanco zdaj čaka precej daljša pot iz Tijuane v Seattle. Videli bomo, ali si bo Iran tam zagotovil napredovanje v naslednji krog. Za to ima več kot dobre možnosti, poroča Mondo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

SP v nogometu 2026ZDAIrannogometLos AngelesSP v nogometusvetovno prvenstvo
ZADNJE NOVICE
10:05
Lifestyle  |  Stil
ONAPLUS PODKAST

Urška Henigman in Neža Prah Seničar: Zakaj so naši predsodki o najstnikih nevarni?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin22. 6. 2026 | 10:05
10:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
09:53
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOM

Filmski vlom v Velenju: s strehe nakupovalnega centra so se spustili skozi cev zračnika

Neznanci so v nedeljo zjutraj splezali na streho nakupovalnega centra Velenjka in se skozi cev zračnika spustili v prodajalno Telekoma.
22. 6. 2026 | 09:53
09:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
IQ SOBNE TEMPERATURE

Šok nad Slovenijo: z laserjem svetil v helikopter Slovenske vojske, pilot ima težave z očmi

Neznanec v Latkovi vasi z laserjem nevarno obsvetil helikopter Slovenske vojske, v katerem je bil pacient na nujni poti v bolnišnico. Lahko bi prišlo do tragedije, saj močni laserji lahko povsem oslepijo pilote.
22. 6. 2026 | 09:48
09:41
Šport  |  Odmevi
V SREDIŠČU POZORNOSTI

Beograd ponorel za Dončićem: fotografiranje, avtogrami in navdušenje mladih (VIDEO)

Predvsem najmlajši ljubitelji košarke so si želeli spomin z enim najboljših košarkarjev današnjega časa.
22. 6. 2026 | 09:41
09:38
Bulvar  |  Domači trači
SPEKTAKULARNA ENERGIJA NOVEGA VALA

Tako dramatično je bilo v zakulisju koncerta Joker Out: »Zdelo se je, da upanja ni več« (FOTO)

Ko je že kazalo, da bo vse odpadlo, jih je ekipa držala skupaj.
Nina Čakarić22. 6. 2026 | 09:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Se je tudi pri vas razlila voda?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Kako lahko skladi ETF spremenijo varčevanje Slovencev

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki