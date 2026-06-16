Iranec dosegel gol, nato pa se odločil »streljati« proti občinstvu (VIDEO)

Zadnja tekma včerajšnjega dne na svetovnem prvenstvu v nogometu se je po našem času igrala ob treh zjutraj, nastopila pa je reprezentanca, o kateri se je pred začetkom svetovnega prvenstva veliko govorilo in razpravljalo. Po veliki drami glede tega, ali bo Iran zaradi političnih sporov z ZDA sploh nastopil na mundialu, je bila zadeva vsaj na športnem področju rešena, zato so Iranci stopili na igrišče stadiona v Los Angelesu.

Prva sporna situacija se je zgodila že pred začetkom tekme, med izvajanjem himen, ko je bilo občinstvo razdeljeno med tiste, ki so himno izžvižgali, in tiste, ki so iransko reprezentanco sprejeli odprtih rok. Njihov prvi nasprotnik na svetovnem prvenstvu je bila Nova Zelandija, igralci pa so vsem, ki so ostali budni do poznih nočnih oziroma zgodnjih jutranjih ur, ponudili manjšo goleado, v kateri so padli štirje zadetki.

Elijah Just je v 7. minuti Novo Zelandijo popeljal v vodstvo, v 32. minuti pa je Ramin Rezaeian izenačil in s tem rezultatom sta ekipi odšli na odmor. Po le devetih minutah igre v drugem polčasu je Just s svojim drugim golom znova popeljal svojo ekipo v vodstvo, vendar so Iranci ponovno odgovorili z izenačenjem v 64. minuti, ko se je med strelce vpisal Mohammad Mohebi.

Padli so štirje zadetki, zmagovalca pa na koncu ni bilo.

Sporna proslava zadetka

Prav Mohebi pa je s svojim slavjem po golu povzročil drugo sporno situacijo na tekmi in razdelil javnost.

Iranec je med proslavljanjem zadetka proti tribuni izvedel gesto streljanja. Po tem so družbena omrežja »eksplodirala«.

»Odvratno. Mohammad Mohebi zadene in nato s prstom uprizori streljanje naravnost proti Irancem na tribuni, ki mahajo z zastavo Lev in Sonce. To ni praznovanje, ampak neposredna grožnja. Marioneta Islamske republike na igrišču je pravkar pokazala, komu služi, ne pa pravemu iranskemu narodu,« je zapisal eden od komentatorjev.

»Ko spustite teroriste noter, se zgodi to!« je dodal drugi.

Del javnosti ga brani

Nekateri pa so ponudili drugačno razlago. »Ste pomislili, da bi lahko bila ta gesta v njihovi kulturi enakovredna pokazanemu sredincu?« se je v vlogi hudičevega odvetnika vprašal tretji komentator.

»Ne vidim nič spornega. Če bi to naredila katera druga reprezentanca, ne bi povzročilo toliko hrupa,« je zapisal četrti.

»Te iranske igralce bi morali zaradi tega, kar so storili, izgnati iz naše države,« pa je predlagal peti komentator, poroča Jutarnji.hr.

Odziv iranskega nogometaša po tekmi

Incident je sprožil pozive k preiskavi zaradi občutljivega in nestanovitnega položaja Irana na turnirju v Združenih državah Amerike. Mohebi se je nato odzval in po tekmi skupaj s kapetanom Mehdijem Taremijem stopil pred medije ter zatrdil, da za njegovimi gibi z rokami ni bilo nobenega skritega sporočila ali namena.

»Najprej bi se rad zahvalil vsem iranskim navijačem, ki so prišli na tekmo v Los Angeles. Ustvarili so odlično vzdušje,« je dejal Mohebi. »Proslava mi je preprosto prišla na misel v tistem trenutku. To naredim tako [z rokami pokaže gesto] in želel sem to narediti za vse navijače. To je zgolj proslava, veste, in to je vse.«

Njegov soigralec in prav tako strelec zadetka Ramin Rezaeian pa je priznal, da je bila njegova proslava politična, potem ko je dosegel prvi izenačujoči zadetek Irana na tekmi. Rezaeian si je med tekom proti navijačem obraz prekril z dresom.

Po tekmi o tem ni želel podrobneje govoriti. »To je nekaj političnega (moja proslava zadetka),« je dejal. »O tem ne želim govoriti. Tukaj smo zato, da odgovarjamo na vprašanja o nogometu. Če med nami (iranskim ljudstvom) obstaja kakšna težava, potem je to stvar med nami.«

Iran je bil v Los Angelesu deležen sovražnega sprejema, potem ko so pred tekmo proti Novi Zelandiji priča izžvižganju njihove državne himne, navijači pa so v nasprotju s trenutno oblastjo razkazovali tudi predrevolucionarne zastave. Iranski navijači na tribunah so nosili simbol Shir o Khorshid in so bili verjetno sestavljeni iz nacionalne diaspore v Los Angelesu. Glavni selektor Amir Ghalenoei se je pritoževal, da je njegova ekipa 'najbolj zatirana' ekipa na svetovnem prvenstvu, poroča Mirror.co.uk