VRHUNSKA ŠPORTNICA

Isabella z žlico energije do brona na evropskem tekmovanju mladih

Stanko Filipič na daljavo pomagal dekletu prleških korenin. Verjamejo, da je z njegovo podporo danes vrhunska športnica.
Ponosno zastopa barve Irske.

Dosega uspeh za uspehom.

Družina ji vseskozi stoji ob strani. FOTOGRAFIJE: Družinski arhiv
Oste Bakal
 13. 11. 2025 | 10:10
3:46
Nedavno se nam je iz Irske oglasila Janja Lynch, rojena Kosi, ki izhaja iz osrčja Prlekije, prelepe vasice Cven pri Ljutomeru. Po končani ljutomerski gimnaziji in študiju na graški univerzi v Avstriji jo je namreč pot ponesla na zeleni otok, Irsko, natančneje v Dublin, kjer je leta 2008 spoznala bodočega moža Bernarda.

Štiri leta pozneje se jima je rodila hči Isabella, ki ima tudi slovensko državljanstvo in je zdaj stara 13 let. Zrasla je v pravo športnico in je vse domače še posebno razveselila z izjemnim uspehom, bronasto medaljo na evropskem tekmovanju mladih na Poljskem.

A da bodo slavili takšne dosežke, si niso upali pričakovati. »V družini smo se vsi ukvarjali s športom, zato smo imeli podobna pričakovanja tudi za Isabello. Žal pa je kot dveletna deklica imela ogromno zdravstvenih težav s ponavljajočim se bronhiolitisom. Takrat sem prvič srečala Stanka Filipiča, bioenergetika in zdravilca iz Precetincev v Prlekiji. Priporočili so mi ga starši, ki so imeli z njegovim zdravljenjem pozitivne izkušnje. Sprva nismo verjeli, da nam lahko pomaga, ko pa se je Isabella po njegovem zdravljenju iz deklice, ki ni mogla prehoditi več kot 100 metrov brez težav z dihanjem, spremenila v malo divjakinjo, smo začeli razmišljati drugače. Od takrat nima težav,« razlaga mama Janja.

Zeleni pas

Med pandemijo leta 2020 so v Dublinu v poštni nabiralnik dobili reklamno sporočilo o vadbi karateja. Isabella se je začela spreminjati v odločno in samozavestno dekle. Kar se je začelo s treningi prek spleta in nadaljevalo v majhni lokalni športni dvorani, jo je poneslo vse do evropskih tekmovanj. Isabella trenira tudi do štirikrat na teden pod vodstvom dveh zelo nadarjenih deklet, Sorche in Dervle Doyle, obe nosita črni pas, 2. dan. Isabella ima trenutno zeleni pas, a gotovo se tu ne bo ustavila. Poleti, ko z družino uživajo v Ljutomeru, občasno trenira z uglednim trenerjem in mednarodnim sodnikom karateja Rikardom Žibratom - Rikijem, ki ima črni pas, 6. dan.

»Isabella pod irsko zastavo od leta 2022 aktivno tekmuje v katah in borbah na državnih, regionalnih in evropskih tekmovanjih, na katerih je prejela številne medalje. Tako je leta 2023 v Novem mestu na evropskem tekmovanju osvojila odlično drugo mesto v katah, leta 2024 je prav tako osvojila srebrno odličje v katah na odprtem prvenstvu Velike Britanije v Birminghamu. Letos jo je pot ponesla na evropsko tekmovanje na Poljsko v Szczecin.

»Športniki se pogosto poškodujejo, tako si je Isabella mesec dni pred odhodom na Poljsko poškodovala palec na nogi. Takrat pa sem spet pomislila na Stanka (mimogrede, tudi on je karateist s črnim pasom, op. p.), in ta ni izgubljal časa in jo je nemudoma začel zdraviti na daljavo, po pošti pa smo prejeli kovinsko žlico, napolnjeno z njegovo energijo, ki si jo je nekajkrat na dan polagala na poškodovani prst. Z njegovo pomočjo ter z močno in trmasto voljo je zmogla nastopiti na evropskem tekmovanju in doseči odlično tretje mesto v katah za dekleta v kategoriji 12–13 let. Pri tem je treba poudariti, da cel mesec pred prvenstvom sploh ni trenirala,« nam je ponosno razlagala mama Janja.

Isabello podpira cela družina, na Irskem in v Sloveniji, zanjo navijata tudi babica in dedek, Silva in Anton Kosi iz Prlekije.

Priporočili so mi ga starši, ki so imeli z njegovim zdravljenjem pozitivne izkušnje.

