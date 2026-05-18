SMUČARSKI SKOKI

Ostali brez vrhunskega krojača Roberta Kranjca: iščejo krojače in šivilje, na tekmah novo točkovanje

Slovenskim smučarskim skokom se je nedavno prižgala rdeča luč. Želijo si okrepiti ekipo v svojem »laboratoriju« v Kranju.
Nika Prevc bo poslej letela z novim tekmovalnim dresom. FOTO: Leon Vidic

Domen Prevc je v prejšnji sezoni osvojil skoraj vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Leon Vidic

Gorazd Pogorelčnik bo s svojimi sodelavci naredil vse, da v prihodnje ne bodo več bosi. FOTO: Leon Vidic

Miha Šimnovec
 18. 5. 2026 | 07:35
4:08
A+A-

Odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so za poolimpijsko sezono v smučarskih skokih, ki se je uradno že začela, spet uvedli določene spremembe pri opremi. Še največjo bodo občutile skakalke, ki bodo imele enak kroj tekmovalnih dresov kakor njihovi moški kolegi. Za nameček se bo moral pri vseh kombinezonih ovratnik prilegati na sprednjo kost in vretence C7, nov bo tudi krojni model v predelu mednožja. Skakalci bodo imeli lahko šest dresov poleti in pozimi (nordijski kombinatorci štiri), na posameznem tekmovanju pa le enega oziroma dva na prireditev, kakršna je novoletna turneja.

Skakalni čevlji in material za kombinezone bodo morali biti homologirani, rokavice brez zapestnega traku in v skladu z velikostjo športnikove roke, pri čemer bo večji poudarek na tesnem prileganju. V zadnjem obdobju se je povečalo število tekmovalcev in tekmovalk, ki so želeli uporabljati različne medicinske pripomočke, s katerimi bi lahko ustvarili potencialne izboljšave zmogljivosti. Tudi zato se je pojavila potreba po regulativnem okviru z natančno opredeljenimi pravili, ki jih bodo obravnavali odgovorni pri FIS.

Nagradi za najboljša do 23 let

V poolimpijski sezoni 2026/27 bodo uvedli tudi novo točkovanje v svetovnem pokalu za najboljše mlade skakalce do 23 let (rojene leta 2004 in pozneje). Vodilni v tem seštevku bo po zgledu drugih športov prejel in na tekmah nosil posebno obarvano startno številko.

»Po velikem finalu v Planici bomo imeli tudi razglasitev za najboljše v konkurenci do 23 let,« je zatrdil Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj pri FIS. V minuli zimi bi v ženski konkurenci tudi v tej razvrstitvi lovoriko prejela skupna zmagovalka svetovnega pokala 21-letna Nika Prevc, v moški pa bi nagrada za najboljšega mladega skakalca pripadla leto mlajšemu Avstrijcu Stephanu Embacherju, ki je bil sicer v točkovanju za svetovni pokal skupno šesti.

Domen Prevc je v prejšnji sezoni osvojil skoraj vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Leon Vidic
Voda jim še ne teče v grlo

Slovenski skoki so se medtem znašli v nezavidljivem položaju. Zaradi hude nesreče, ki jo je med kolesarjenjem doživel Robert Kranjec, so do nadaljnjega ostali brez vrhunskega krojača. Seveda je zdaj najpomembneje, da naš nekdanji skakalni as čim bolje okreva, vodilni možje v slovenski reprezentanci pa so že kmalu po Kranjčevem padcu staknili glave in začeli iskati ustrezne rešitve. »Robi bo nekaj časa odsoten, nihče ne ve, kako dolgo. Kar zadeva reprezentančne selekcije, je njegove zadolžitve začasno prevzel Gašper Berlot, pomočnik glavnega trenerja Roberta Hrgote, pred kratkim se mu je pri tem pridružil Rok Juvančič, ki bo po novem skupaj z Andražem Pograjcem pomagal selektorju Juriju Tepešu pri vodenju ženske skakalne vrste,« je pojasnil Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

»Robi (Kranjec) bo nekaj časa odsoten, nihče ne ve, kako dolgo.«

Gorazd Pogorelčnik bo s svojimi sodelavci naredil vse, da v prihodnje ne bodo več bosi. FOTO: Leon Vidic
»Prižgala se nam je rdeča luč, saj se je pokazalo, da nimamo dovolj zaledja. Zaradi tega bomo naredili vse, da v prihodnje v takšnih primerih ne bomo več bosi,« je poudaril 54-letni Velenjčan in v isti sapi pripomnil, da jim voda na srečo še ne teče v grlo. »Pred nami je poletje s prehodnim obdobjem, v katerem bodo lahko skakalci tekmovali še s starimi dresi, tako da nam še ne gori voda,« je navijače pomiril Pogorelčnik in dodal, da že iščejo nove krojače in šivilje, ki bi pri delu pomagali dolgoletni sodelavki Irmi. Z njimi si želijo okrepiti ekipo v svojem »laboratoriju«, kakor pravijo prostoru pod iztekom 110-metrske skakalnice v Kranju.

»Delamo na tem, da bomo imeli vsaj deset usposobljenih krojačev za tekmovalne drese. Da nas, če se bomo še kdaj znašli v takšnem položaju, ne bo tako udarilo in ujelo nepripravljene kot ob Kranjčevi nesreči,« je še dejal vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS.

