Izjemna novica za ljubitelje kolesarstva! Legendarna dirka bo potekala tudi pri nas

Jubilejna, 110. kolesarska dirka po Italiji se bo leta 2027 zapisala v zgodovino slovenskega športa. Po uradni predstavitvi trase v Rimu je znano, da se bo Giro začel 8. maja v Trstu, kolesarska karavana pa bo v uvodnih dneh močno zaznamovala slovenske ceste, vključno s povsem slovensko etapo med Ljubljano in Koprom. Po dveh zaporednih začetkih v tujini – leta 2025 v Albaniji in lani v Bolgariji – se dirka po Italiji vrača v neposredno bližino meje. Veliki start (Grande Partenza) bo gostila pokrajina Furlanija-Julijska krajina s središčem v Trstu. Uvodni dan bodo tekmovalci prevozili 172 kilometrov dolga krožno traso okoli Trsta, pri čemer bo karavana že v prvi etapi deloma zapeljala na slovensko ozemlje.

Pravi praznik za domače ljubitelje kolesarstva pa sledi v nedeljo, 9. maja. Na dan Evrope bo na sporedu druga etapa, ki bo v celoti potekala po Sloveniji. Kolesarji bodo prevozili 166 kilometrov dolgo traso od Ljubljane do slovenske obale s ciljem v Kopru. Ali bo na domačih cestah kolesaril tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, za zdaj še ni potrjeno. Slovenski zvezdnik po hudem padcu na letošnji dirki po Španiji še okreva, organizatorji pa si ga na startu močno želijo.

Na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so poudarili izjemen pomen tega dogodka. Anže Logar je ob objavi trase izpostavil: »Slovenija je dežela vrhunskega športa. Naši kolesarji že vrsto let navdušujejo svet z izjemnimi dosežki, zdaj pa imamo priložnost, da eno največjih kolesarskih dirk na svetu pripeljemo tudi na slovenske ceste. To bo pomemben dogodek za slovenski šport, dodatna spodbuda razvoju kolesarstva in navdih mladim generacijam.« Logar je dodal, da si ob športnem spektaklu obetajo tudi širše učinke za gospodarstvo in turizem ter priložnost za krepitev čezmejnega povezovanja z Italijo.

Tadej Pogačar FOTO: Ig

50.000 višinskih metrov, trasa po dirkališčih in peklenski Zoncolan

Celotna trasa 110. izvedbe dirke bo tekmovalcem med 8. in 30. majem ponudila 21 etap v skupni dolžini 3418 kilometrov ter kar 50.250 višinskih metrov vzpenjanja. Organizatorji so v trasi združili tradicijo gorskih preizkušenj in atraktivne novosti.

Posebnost dirke bo močna povezava z motošportom. Karavana bo namreč obiskala tri znamenita dirkališča:

4. etapa (11. maj): Cilj bo na dirkališču v Misanu, kjer potekajo dirke prvenstva motoGP.

11. etapa: Zaključek na dirkališču Mugello.

15. etapa: Začetek 37,3 km dolgega kronometra na znamenitem dirkališču v Monzi, s ciljem v Milanu.

Prvi večji boj za rožnato majico se bo vnel že 14. maja v 7. etapi z 19,6 km dolgim gorskim kronometrom. Odločilni boji za skupno zmago pa bodo sledili v zadnjem tednu, ko kolesarje čaka prehod čez 2618 metrov visoki prelaz Passo di Gavia (tako imenovana »streha dirke«) ter cilj v Madonni di Campiglio.

Zmagovalec bo po vsej verjetnosti odločen dan pred koncem dirke v Rimu. V predzadnji, 20. etapi, bo namreč na vrsti vzpon na Monte Zoncolan – 10,1 kilometra dolg gorski preizkus s povprečnim naklonom 11,9 odstotka in najstrmejšimi odseki, ki dosežejo kar 24 odstotkov. V boju za nasledstvo Jonasa Vingegaarda bi poleg uveljavljenih imen lahko pomembno vlogo odigral tudi mladi Francoz Paul Seixas.

Znan tudi spored ženske dirke Giro d'Italia Women

Organizatorji so hkrati razkrili podrobnosti ženske izvedbe dirke, ki bo potekala med 29. majem in 6. junijem 2027. Kolesarke čaka 9 etap brez dneva premora, v katerih bodo prevozile 1132 kilometrov in 17.450 višinskih metrov. Ključni bosta predvsem zadnji dve etapi z gorskim kronometrom in kraljevsko etapo v senci Mont Blanca, naslov zmagovalke pa bo branila Nizozemka Demi Vollering.