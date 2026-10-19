Izjemni rekordi na jubilejnem maratonu: v dveh dneh je nastopilo več kot 20 tisoč tekačev (FOTO)

Ljubljanski maraton je zgodba o uspehu. V jubilejni 30. izvedbi je postregel z rekordno udeležbo in novima najboljšima dosežkoma proge. Na 10 km v soboto ter maratonsko in polmaratonsko razdaljo v nedeljo se je podalo kar 22.509 tekačev, najhitrejša na 42 kilometrov pa sta bila Kenijec Enock Onchari in Etiopijka Tesfaj Haylu. Skupaj je v vseh kategorijah teklo skoraj 30.000 ljudi!

Presenetljivi Onchari je s časom 2:05:55 za tri sekunde izboljšal rekord iz leta 2018, potem ko se je dobri kilometer pred ciljem otresel rojaka Hillaryja Kipkoecha. Ta je za zmagovalcem zaostal 13 sekund, tretji je bil Eritrejec Ogbe Kibrom Ruseom. Haylujeva je z dosežkom 2:19:17 prejšnji ženski rekord popravila za natanko minuto. Rekorda proge sta imela doslej Etiopijec Sisayja Kasayeja Lemme, ki je leta 2018 zmagal z 2:04:58, in Kenijka Joyce Tele Chepkemoi pa pred dvema letoma z 2:20:17.

Maratonska preizkušnja je štela tudi za državno prvenstvo, na katerem je slavil 36-letni Anže Roblek s časom 2:22:52. Veliko se je pričakovalo od Jana Kokalja, ki je ob svojem prvem nastopu na maratonski razdalji napadal slovenski rekord, vendar je po 34. kilometru zaradi zdravstvenih težav odstopil.

Zadnji maraton za Primoža Kobeta

Drugo mesto v državnem prvenstvu je osvojil Primož Kobe, ki je s časom 2:25:38 sklenil tekmovalno kariero. Dolgoletni slovenski maratonec, ki ima v lasti tudi najboljši slovenski čas na ljubljanski progi, je na tej prireditvi prvič nastopil pred 21 leti. Bronasto odličje je pripadlo Simonu Navodniku, ki je tekel 2:29:20.

Na polmaratonski razdalji sta zmagi slavila Francoz Antoine Villechenaud in mlada Slovenka, sicer študentka Filozofske fakultete Dora Suljanović. Francoz je 21 kilometrov pretekel v času 1:03:43, najbližje pa mu je prišel domači tekač Jakob Medved, ki je zaostal dobri dve minuti. Tretje mesto je osvojil Madžar Gaspar Csere, četrti pa je bil Slovenec Maj Pritržnik.

Tokrat nisem lovila časa, saj sem se na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih lažje poškodovala in morala prekiniti treninge. Zato sem z nastopom zelo zadovoljna.

V ženski konkurenci je Suljanovićeva zmagala s časom 1:17:17 in za več kot minuto prehitela drugouvrščeno Čehinjo Evo Filipiovo. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra je stopila Italijanka Julia Kuen, četrta je bila Nina Težak. Rekorda ljubljanske polmaratonske proge ostajata v slovenskih rokah. Kokalj je lani tekel 1:02:59, Helena Javornik pa je že leta 2002 postavila še vedno veljavno najboljšo žensko znamko 1:11:45.

Na startu olimpijski medalisti

V rezultatih najdemo tudi nekaj znanih imen. Odlična amaterska kolesarja Luka Tavčar in Primož Porenta, ki ju poznamo z dirk po Sloveniji, sta končala na repu petnajsterice, prehitela pa sta tudi nekdanjega olimpijskega prvaka v smučarskem teku Ola Vigna Hattestada, ki je bil 16.

Med olimpijskimi medalisti izpostavimo tudi Andraža Vehovarja, ki je bil srebrn na OI v Atlanti 1996, ravno v letu, ko je bil prvič organiziran ljubljanski maraton. Včeraj je desetkilometrsko preizkušnjo opravil v dobrih 45 minutah, le dve sekundi hitreje od ultrakolesarja Marka Baloha. Če je že govora o kolesarstvu, je bil hiter tudi športni direktor ekipe Bahrain Victorious Robi Jenko, ki je tekel 37 minut in 17 sekund.

Tudi Botolin rekorden

Prvič je bil 10-kilometrski tek v soboto, popoldne sta Vid Botolin in Klara Lukan po pričakovanjih zmagala in ubranila naslova. Botolin je s časom 28 minut in 43 sekund izboljšal tudi slovenski rekord v cestnem teku, ki ga je s časom 28:45 Kokalj 16. maja letos tekel v Trstu. Lukanova je tekla 31:23.

Član celjskega Kladivarja je izboljšal tudi rekord proge, ki ga je lani postavil s časom 29:44. »Glede na treninge sem pričakoval rekord proge, verjetno tudi državnega. V zadnji kilometer sem prišel zelo svež, ostal potrpežljiv in v zaključku še pospešil,« je za STA povedal Botolin, ki je večji del druge polovice pretekel sam. Drugo mesto je osvojil Slovak Filip Jančík (29:34), tretji je bil Rok Markelj (30:41).

Enock Onchari je postavil rekord Ljubljanskega maratona. FOTO: Voranc Vogel

Tesfaj Haylu je bila najhitrejša na 42 km. FOTO: Voranc Vogel

Teklo je veliko znanih Slovencev. FOTO: Voranc Vogel

Bilo je veliko zmagovalcev, takšnih in drugačnih. FOTO: Leon Vidic

Vid Botolin je postavil državni rekord na 10 km. FOTO: Voranc Vogel

Botolin bo po koncu sezone nekaj časa namenil počitku, nato pa se bo odpravil na višinske priprave v Kenijo. Njegov naslednji cilj je nastop na 3000 metrov na marčevskem dvoranskem evropskem prvenstvu v Valencii.

Še prepričljivejša je bila v ženski konkurenci Lukanova, ki je najbližjo zasledovalko, Hrvatico Marcelo Jokić (33:40), prehitela za več kot dve minuti. Tretja je bila Lea Haler (35:14). Članica ljubljanskega Slovana sicer ni izboljšala lanskega rekorda proge (30:54).

»Tokrat nisem lovila časa, saj sem se na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih lažje poškodovala in morala prekiniti treninge. Zato sem z nastopom zelo zadovoljna,« je dejala Lukanova, ki je pohvalila tudi odločitev organizatorjev, da desetkilometrsko preizkušnjo prvič izpeljejo dan pred maratonom in polmaratonom.

22.509 tekačev je bilo prijavljenih na treh razdaljah. 7176 jih je bilo prijavljenih na 10 km. 10.423 na polmaratonu. 4910 na maratonski razdalji. 84 držav je bilo zastopanih na ljubljanskih ulicah.

Za Lukanovo je najuspešnejša sezona doslej. Spomladi je kot prva Evropejka deset kilometrov na cesti pretekla v manj kot 30 minutah, postavila je tudi slovenski rekord v polmaratonu. Pred nadaljevanjem kariere jo čakajo višinske priprave v Keniji, tekmovalnega programa za prihodnjo sezono pa še ni določila.