Mariborski rekreativni kolesar Iztok Kočevar je z letošnjim dobrodelnim kolesarjenjem do Palerma na Siciliji zbral 13.375 evrov. Zbrana sredstva v akciji Kolesarimo za otroške sanje je ta teden predal Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Maribor, saj bodo v celoti namenjena izvedbi taborov za nadarjene otroke in mladostnike iz socialno šibkih družin. »Med potjo mi je bilo res lepo prebirati vsa sporočila in spremljati, koliko ljudi je z mano na tej poti. Ko sem prispel v Palermo, sem bil iskreno ganjen. Pri takšnem podvigu namreč nikoli ni samoumevno, da boš prišel na cilj. Veliko stvari se lahko zgodi in zato sem bil ob prihodu toliko bolj vesel, da mi je uspelo,« je ob zaključku letošnje akcije povedal Kočevar, sicer dolgoletni prostovoljec ZPM Maribor.

Na lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula v Turčiji je zbral več kot 15.000 evrov. Letos je oktobra kolesaril od Maribora do Palerma, kar je ponovno pomenilo več kot 2000 kilometrov dolgo pot. Na poti so mu več dni povzročale preglavice neugodne vremenske razmere. Zaradi močnega deževja in poplavljenih cestnih odsekov je bilo treba na posameznih etapah prilagoditi načrtovano traso, višinsko najzahtevnejši del poti pa ga je čakal na Siciliji, kjer je samo na zadnjih treh etapah premagal približno 6500 višinskih metrov.

Po 12 dneh kolesarjenja je 16. oktobra prispel na cilj pred katedralo v Palermu. Njegovo pot je lahko javnost spremljala prek fotografij, videoposnetkov in zapisov s posameznih etap na družbenih omrežjih projekta, ves čas pa je potekalo tudi zbiranje dobrodelnih sredstev.

Zbrani denar bo pomagal uresničevati otroške sanje

ZPM bo zbrana sredstva namenila izvedbi taborov Omogočimo sanje, ki otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij omogočajo razvijanje talentov, nadgrajevanje znanja in pridobivanje novih izkušenj na področjih, ki jih zanimajo. »V dveh letih smo v okviru projekta zbrali več kot 28.000 evrov, kar nam ogromno pomeni,« je povedala koordinatorka programa Omogočimo sanje Urša Žiger.

Letos se je taborov Omogočimo sanje udeležilo 87 otrok. »Kot koordinatorki programa mi je to sodelovanje z ekipo Kolesarimo za otroške sanje dalo dodaten zagon, tako da imamo za prihodnje leto že pripravljene teme za vse tri tabore. Zbrana sredstva nam omogočajo, da program načrtujemo tudi dolgoročno, pri tem pa se trudimo vsak evro čim bolje izkoristiti,« je še povedala Žiger.