Jakob Omrzel na Vuelti pokazal, iz kakšnega testa je: Božič navdušen! »Dokazal je, da je za svoja leta zelo zrel«

KOLESARSTVO

Borut Božič, športni direktor pri ekipi Bahrain Victorious, je bil navdušen nad Omrzelom. Idrijčan je prepričan, da se bo njegov varovanec razvil v še boljšega kolesarja.

Na nedavni kolesarski dirki po Španiji se ekipa Bahrain Victorious ni vmešala v boj za rdečo majico, ki jo je pred Primožem Rogličem (Red Bull Bora Hansgrohe) osvojil Španec Enric Mas (Movistar), je pa bila med najvidnejšimi v karavani. Predvsem po zaslugi 20-letnega Jakoba Omrzela, ki je opozoril nase z zmago v 12. etapi in sedmim mestom v končni razvrstitvi. Mladi Dolenjec je navdušil tudi športnega direktorja Boruta Božiča. Idrijčan, ki je leta 2009 na Vuelti slavil prvo slovensko etapno zmago na tritedenskih dirkah, je prepričan, da se bo njegov varovanec razvil v še boljšega ...