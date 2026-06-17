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Jakob Omrzel bo izzval nekdanjega biatlonca

Nemec Florian Lipowitz glavni kandidat za zmago na kolesarski dirki po Sloveniji. Naš mladi adut si še posebno veliko obeta od četrte etape z vzponom na Vršič.
Jakob Omrzel se z velikimi pričakovanji odpravlja na start dirke po Sloveniji. FOTO: Gian Mattia Dalberto/Lapresse/Reuters
Jakob Omrzel se z velikimi pričakovanji odpravlja na start dirke po Sloveniji. FOTO: Gian Mattia Dalberto/Lapresse/Reuters
Miha Hočevar
 17. 6. 2026 | 07:10
5:10
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Start kolesarske dirke po Sloveniji, ki se bo v nedeljo tradicionalno končala v Novem mestu, bo danes prvič ob Velenjskem jezeru. Na 32. izvedbi bo obredla dobršen del vzhoda države, pri odločilni preizkušnji pa se bo vrnila h koreninam. Po 13 letih je direktor Bogdan Fink v traso umestil Vršič, ki bo karavano pričakal z novo asfaltno prevleko. Na njem se bosta za zeleno majico bržčas udarila prvi favorit Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe) in mladi slovenski izzivalec Jakob Omrzel (Bahrain Victorious). Dirka po Sloveniji bo dobila novega šampiona, saj na štartnem seznamu ni nobenega ...
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