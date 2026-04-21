LIGA NBA

Jamesove čarovnije pod košem sprožile Dončićev optimizem

Los Angeles Lakers so z zmago nad Houstonom opravili pomembno delo.
LeBron James je bil kralj košarkarskega parketa na prvi tekmi končnice. FOTO: Sean M. Haffey/AFP
Nejc Grilc
 21. 4. 2026 | 05:42
Serija prvega kroga končnice med LA Lakers in Houston Rockets je iz ure v uro bolj nepredvidljiva. Poškodbam v domačem taboru je tik pred prvo tekmo sledil udarec v koleno Kevina Duranta, ki je postal opazovalec, njegove Rakete pa nemočni opazovalec gala predstave LeBrona Jamesa. Prvi del naloge je opravljen, z morebitno drugo zmago bi najbolj eminentnemu gledalcu v dvorani Luki Dončiću na stežaj odprli vrata za vrnitev.

Še kakšen teden oddiha

Slovenski zvezdnik se le stežka navaja na vlogo, kakršne ni vajen. Ob prihodu skozi tunel domače dvorane v majici in hlačah je bilo Dončiću vidno neprijetno – veliko raje bi v dresu stekel na igrišče in izzval Rakete iz Houstona. Kot vse kaže, bo tudi za to v letošnji končnici še prišel čas. Po prvih pregledih so LA Lakers prek neuradnih kanalov izrazili previdni optimizem, da bi bil Luka lahko na parketu prej, kot so sprva načrtovali. Terapije v Madridu so obrodile sadove, če bi jim voda tekla v grlo, bi se morda lahko v igro vrnil že na četrti tekmi s Houstonom. Lahko pa se zgodi, da mu bodo soigralci kupili še kakšen teden oddiha. Jekleni James je stopil v čevlje Ljubljančana in že do polčasa z 10 asistencami dodobra ogrel moštvo, ki je prvo zmago zgradilo v obrambi (Houston je iz igre metal manj kot 40-odstotno), potrdilo pa s tremi trojkami nepričakovanega junaka Luka Kennarda v zadnji četrtini.

13 ASISTENC je na prvi tekmi zbral James, Lakers skupno 29.

»Takoj po tekmi sem v slačilnici začel razmišljati o tem, kako smo lahko še boljši. Imamo veliko prostora za napredek, to ni bila naša najboljša predstava. Zmagali smo in zaščitili domači parket, zdaj je na nas, da na drugi tekmi to nadgradimo,« se LeBron zaveda, da naloge nikakor še ni konec. Serija bi se lahko v sredo zgodaj zjutraj (4.30) znova postavila na glavo, če bo Durantu uspelo stisniti zobe in se vrniti v igro. Brez prvega strelca je bil Houston nemočen, prvi dvoboj so izgubili, čeprav so Lakers nadigrali s kar 21:3 pri napadalnem skoku, domačini pa so jim podarili 20 izgubljenih žog. »Morali bomo izčistiti našo igro, pri košarkarskih osnovah smo naredili preveč napak. Po drugi strani pa sem res zadovoljen s tem, kako malo lahkih, odprtih metov smo v obrambi dovolili Houstonu. Na tem bomo gradili,« je Redicku jasno, da se oslabljeni Jezerniki ne morejo spustiti v juriš z veliko mlajšim in bolj atletskim Houstonom. Počasnejši kot bo ritem igre in nižje, kot bo število točk, več možnosti imajo domači, da pred potjo v Teksas povedejo z 2:0.

Ni med najboljšimi tremi

To bi bil sanjski razplet za slovenskega zvezdnika, ki bi lahko ostal na hladnem vsaj do vrnitve v Kalifornijo za peto tekmo, ki bo na sporedu 29. aprila. Dober teden podaljška za okrevanje po poškodbi mišice bi lahko bil tisti jeziček na tehtnici, ki jo bo nagnil na stran Los Angelesa. Motivacije Dončiću zagotovo ne manjka, nenazadnje je liga NBA z objavo finalistov za naziv MVP (Jokić, Wembanyama, Gilgeous-Alexander) znova pokazala, da prvega strelca sezone ne ceni dovolj. Kot nalašč, da Luka dokaže njihovo zmoto, pred tem pa Los Angeles čaka še nekaj zahtevnih ugank. Dvojec Jaxson Hayes – DeAndre Ayton pod košem ima številne pomanjkljivosti, pri metu za tri točke vsega bremena Kennard ne bo zmogel nositi sam. Izgubljene žoge Marcusa Smarta niso nova težava, Jarred Vanderbilt pa je tako ali tako že nekajkrat pristal v Redickovi nemilosti. Nosi 41-letni James v sebi še dovolj čarovnije, da tudi na drugi tekmi kup naključnih koščkov sestavi v usklajeni mozaik?

