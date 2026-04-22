Janja Garnbret po desetih letih – ista

Sezoni 2026 v športnem plezanju bi lahko rekli zatišje pred neurjem, saj ne prinaša velikega vrhunca. Naslednja bo že zelo stresna, saj se bodo delile olimpijske vstopnice. Razširjena slovenska reprezentanca se bo letos posvetila predvsem tekmam svetovnega pokala, najpomembnejša bo v začetku septembra v Kopru. Poleti je podčrtano tudi evropsko prvenstvo, na katerem pa ne bo nastopila najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret.

Slovenski plezalci Lucija Tarkuš, Mia Krampl, Anže Peharc, Lučka Rakovec, Luka Potočar in Janja Garnbret si obetajo dobro sezono; Rosa Rekar je bila zaradi bolezni odsotna, Jennifer Buckley živi v Švici. FOTO: Jože Suhadolnik

Janja takoj po številko 50

V reprezentanci, ki jo vodi selektors pomočnikiin, bodo letos poleg Garnbretove šeinterin. »Malce smo pomladili ekipo, uveljavljenim imenom dodali nekaj novih obrazov. Morda to prinese nekaj mladostne svežine. Gre predvsem za to, da se mladi lahko učijo od starejših in bolj izkušenih. Da bomo lažje izbrusili ta talent, ki smo ga prepoznali, in mlajšim olajšali prehod v t. i. prvo ligo. Pri dekletih smo imeli vedno močan podmladek in upamo, da bomo korak naprej naredili tudi pri fantih,« je odločitev za razširitev članskega kadra pojasnil Hren, ki je selektor že od leta 2016. Na Kitajsko, kjer bosta v začetku maja dve tekmi (Keqiao, Wujiang), gredo na prvo tekmo na balvanih Garnbretova, Buckleyjeva in Tarkuševa ter Peharc in Romšak, na drugo v težavnosti pa bodo prišli še Rakovčeva, Kramplova in Rekarjeva in Potočar.

Seveda je prvo ime reprezentance Garnbretova, ki je lani malo tekmovala, a vselej zmagala, v Seulu je osvojila tudi deveto in deseto zlato kolajno na evropskih prvenstvih. Veseli se nove sezone ...

»Pozitivna nervoza mora biti, ne nazadnje se olimpijske igre hitro bližajo. Letos sva s trenerjem (Romanom Krajnikom; op. p.) izbrala nekoliko več tekem kot lani, vse pa bodo sodile v sklop priprav na Los Angeles. Malo balvani, malo težavnost, moram ostati v stiku s konkurenco in novostmi. Na Kitajskem bom nastopila na obeh tekmah, potem pa še v Innsbrucku, Kopru in za konec v Čilu. Poleti se bom posvetila predvsem naravni steni v Ceussu v Franciji, kjer želim končno preplezati to smer Bibliographie,« je načrte predstavila dvakratna olimpijska prvakinja, ki je na vrhu že desetletje.

30. tekmo svetovnega pokala v Sloveniji bo v začetku septembra gostil Koper.

»Še vedno uživam v plezanju Tako na tekmah kot v skali. Rada vstanem zjutraj in grem na trening. Motivacija je po desetih letih ista,« je dodala Korošica, ki upa, da bo že na Kitajskem vpisala jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu. Najbolj se seveda veseli koprske tekme. Tam bo 30. obletnica tekem na Slovenskem, 25 jih je bilo v Kranju, zdaj bo peta na Obali. Močne adutinje bodo Rekarjeva, lani v prvi članski sezoni druga v težavnosti za Garnbretovo na SP, Rakovčeva, ki se je po dveh letih odsotnosti zaradi raka na ščitnici lani zelo uspešno vrnila, mlade Čoparjeva, Buckleyjeva in Tarkuševa, medtem ko se bodo Kramplova, Potočar in Peharc po malce slabših sezonah želeli vrniti v vrh svetovnega plezanja.

V Kopru bodo obeležili jubilej

Selektor Hren je optimist in komaj čaka, da se sezona 2026 začne. Od SP v Seulu je minilo več kot pol leta ... »Res je premor dolg, ampak za nas ne. Po sezoni si vzamemo kakšnih 14 dni premora, potem pa spet zavihamo rokave. Treningi si sledijo drug za drugim, sploh meni se v zadnjem času veliko dogaja, saj hočem biti tako z ekipo v balvanih kot v težavnosti, kadar se njune aktivnosti ne prekrivajo. Zdi se mi, da me ni nič doma, da smo ves čas v akciji. Komaj čakam, da vidimo, kako se bo vse skupaj obrestovalo. Na koncu vedno znova opažam, da uživam v tekmovalnem pritisku in ga že pogrešam,« trenerska žilica že močno utripa pri Hrenu, ki je bil zadovoljen z videnim na pripravljalnih tekmah.

49 ZMAG v svetovnem pokalu ima Janja Garnbret.

»Imeli smo več mednarodnih simulacij, kjer se srečamo z drugimi reprezentancami, da vidimo, kam kdo sodi in kje moramo še kaj dodati. V začetku leta smo šli na par 'master tekmovanj', občutki so zelo dobri. Raven je že zdaj visoka, je pa sezona zelo raztegnjena (končala se bo šele 25. oktobra v Santiagu; op. p.), vsako leto stremimo k temu, da skozi sezono rastemo. Tokrat si želimo, da bi bil naš vrhunec na koprski tekmi.« Da je to prehodna sezona, se Velenjčan ne strinja povsem. »Mogoče lahko tako razmišlja Janja, ki jo zanimajo predvsem OI, pri vseh ostalih pa je želja po dokazovanju zelo velika in vsaka tekma svetovnega pokala je poseben izziv. Tudi v drugih reprezentancah opažam, da bodo že na Kitajskem na startni list vsi najboljši. Konkurenca bo vrhunska.«

Selektor Gorazd Hren optimistično gleda na novo sezono. FOTO: Jože Suhadolnik