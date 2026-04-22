  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠPORTNO PLEZANJE

Janja Garnbret po desetih letih – ista

Prvega maja začetek sezone v športnem plezanju, za slovenske adute bo vrhunec domača tekma v Kopru.
Janja Garnbret še vedno uživa v plezanju. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenski plezalci Lucija Tarkuš, Mia Krampl, Anže Peharc, Lučka Rakovec, Luka Potočar in Janja Garnbret si obetajo dobro sezono; Rosa Rekar je bila zaradi bolezni odsotna, Jennifer Buckley živi v Švici. FOTO: Jože Suhadolnik

Selektor Gorazd Hren optimistično gleda na novo sezono. FOTO: Jože Suhadolnik

Lučka Rakovec se je lani uspešno vrnila po hudi bolezni. FOTO: Jože Suhadolnik

Peter Zalokar
 22. 4. 2026 | 09:22
5:22
A+A-

Sezoni 2026 v športnem plezanju bi lahko rekli zatišje pred neurjem, saj ne prinaša velikega vrhunca. Naslednja bo že zelo stresna, saj se bodo delile olimpijske vstopnice. Razširjena slovenska reprezentanca se bo letos posvetila predvsem tekmam svetovnega pokala, najpomembnejša bo v začetku septembra v Kopru. Poleti je podčrtano tudi evropsko prvenstvo, na katerem pa ne bo nastopila najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret.

V reprezentanci, ki jo vodi selektor Gorazd Hren s pomočniki Luko Fondo, Domnom Švabom in Anžetom Štremfljem, bodo letos poleg Garnbretove še Jennifer Buckley, Sara Čopar, Mia Krampl, Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš, Vita Lukan, Julija Kruder, Katja Kadič, Lina Funa in Neža Zajc ter Luka Potočar, Anže Peharc, Lovro Črep, Gorazd Jurekovič, Matevž Margon in Timotej Romšak. »Malce smo pomladili ekipo, uveljavljenim imenom dodali nekaj novih obrazov. Morda to prinese nekaj mladostne svežine. Gre predvsem za to, da se mladi lahko učijo od starejših in bolj izkušenih. Da bomo lažje izbrusili ta talent, ki smo ga prepoznali, in mlajšim olajšali prehod v t. i. prvo ligo. Pri dekletih smo imeli vedno močan podmladek in upamo, da bomo korak naprej naredili tudi pri fantih,« je odločitev za razširitev članskega kadra pojasnil Hren, ki je selektor že od leta 2016. Na Kitajsko, kjer bosta v začetku maja dve tekmi (Keqiao, Wujiang), gredo na prvo tekmo na balvanih Garnbretova, Buckleyjeva in Tarkuševa ter Peharc in Romšak, na drugo v težavnosti pa bodo prišli še Rakovčeva, Kramplova in Rekarjeva in Potočar.

Janja takoj po številko 50

Seveda je prvo ime reprezentance Garnbretova, ki je lani malo tekmovala, a vselej zmagala, v Seulu je osvojila tudi deveto in deseto zlato kolajno na evropskih prvenstvih. Veseli se nove sezone ...

»Pozitivna nervoza mora biti, ne nazadnje se olimpijske igre hitro bližajo. Letos sva s trenerjem (Romanom Krajnikom; op. p.) izbrala nekoliko več tekem kot lani, vse pa bodo sodile v sklop priprav na Los Angeles. Malo balvani, malo težavnost, moram ostati v stiku s konkurenco in novostmi. Na Kitajskem bom nastopila na obeh tekmah, potem pa še v Innsbrucku, Kopru in za konec v Čilu. Poleti se bom posvetila predvsem naravni steni v Ceussu v Franciji, kjer želim končno preplezati to smer Bibliographie,« je načrte predstavila dvakratna olimpijska prvakinja, ki je na vrhu že desetletje.

30. tekmo svetovnega pokala v Sloveniji bo v začetku septembra gostil Koper.

»Še vedno uživam v plezanju Tako na tekmah kot v skali. Rada vstanem zjutraj in grem na trening. Motivacija je po desetih letih ista,« je dodala Korošica, ki upa, da bo že na Kitajskem vpisala jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu. Najbolj se seveda veseli koprske tekme. Tam bo 30. obletnica tekem na Slovenskem, 25 jih je bilo v Kranju, zdaj bo peta na Obali. Močne adutinje bodo Rekarjeva, lani v prvi članski sezoni druga v težavnosti za Garnbretovo na SP, Rakovčeva, ki se je po dveh letih odsotnosti zaradi raka na ščitnici lani zelo uspešno vrnila, mlade Čoparjeva, Buckleyjeva in Tarkuševa, medtem ko se bodo Kramplova, Potočar in Peharc po malce slabših sezonah želeli vrniti v vrh svetovnega plezanja.

V Kopru bodo obeležili jubilej

Selektor Hren je optimist in komaj čaka, da se sezona 2026 začne. Od SP v Seulu je minilo več kot pol leta ... »Res je premor dolg, ampak za nas ne. Po sezoni si vzamemo kakšnih 14 dni premora, potem pa spet zavihamo rokave. Treningi si sledijo drug za drugim, sploh meni se v zadnjem času veliko dogaja, saj hočem biti tako z ekipo v balvanih kot v težavnosti, kadar se njune aktivnosti ne prekrivajo. Zdi se mi, da me ni nič doma, da smo ves čas v akciji. Komaj čakam, da vidimo, kako se bo vse skupaj obrestovalo. Na koncu vedno znova opažam, da uživam v tekmovalnem pritisku in ga že pogrešam,« trenerska žilica že močno utripa pri Hrenu, ki je bil zadovoljen z videnim na pripravljalnih tekmah.

49 ZMAG v svetovnem pokalu ima Janja Garnbret.

»Imeli smo več mednarodnih simulacij, kjer se srečamo z drugimi reprezentancami, da vidimo, kam kdo sodi in kje moramo še kaj dodati. V začetku leta smo šli na par 'master tekmovanj', občutki so zelo dobri. Raven je že zdaj visoka, je pa sezona zelo raztegnjena (končala se bo šele 25. oktobra v Santiagu; op. p.), vsako leto stremimo k temu, da skozi sezono rastemo. Tokrat si želimo, da bi bil naš vrhunec na koprski tekmi.« Da je to prehodna sezona, se Velenjčan ne strinja povsem. »Mogoče lahko tako razmišlja Janja, ki jo zanimajo predvsem OI, pri vseh ostalih pa je želja po dokazovanju zelo velika in vsaka tekma svetovnega pokala je poseben izziv. Tudi v drugih reprezentancah opažam, da bodo že na Kitajskem na startni list vsi najboljši. Konkurenca bo vrhunska.«

Več iz teme

športno plezanjeJanja GarnbretGorazd HrenLučka Rakovec
ZADNJE NOVICE
11:44
Bulvar  |  Tuji trači
VELIK PODVIG

Clintonova pretekla maraton, medalje tudi za policiste, ki so tekli ob njej

Nekdanja prva hči Združenih držav Amerike je v ponedeljek zmogla slovito bostonsko preizkušnjo.
22. 4. 2026 | 11:44
11:20
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Violeta Tomić: Moj oče je bil psihično bolan

»Odkar vem zase, sem čarovnica. V dobrem smislu. Berem znake narave. Mislim, da imam v sebi velik poganski instinkt,« pove Violeta Tomić v pogovoru za Onoplus.
Gordana Stojiljković22. 4. 2026 | 11:20
11:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ONESNAŽENOST

Zaradi zraka lahko zbolimo

Dolgotrajna izpostavljenost delcem, ki ga onesnažujejo, povečuje tveganje za hipertenzijo, srčne aritmije, aterosklerozo in srčno kap, možgansko kap ter druge bolezni.
Aleksander Brudar22. 4. 2026 | 11:00
10:53
Novice  |  Slovenija
NI VEČ ŠALA

V občinah na območju Julijskih Alp za to početje po novem sledi visoka kazen

Prihaja strožji red. Občine hitijo spreminjati odloke.
22. 4. 2026 | 10:53
10:42
Novice  |  Slovenija
KRAJINSKI PARK GORIČKO

V 62 vaseh očistili gnezdilnice

Ne delijo si jih le ptice, pač pa tudi sršeni.
Oste Bakal22. 4. 2026 | 10:42
10:16
Bulvar  |  Glasba in film
PRVIČ LETA 1986

Tom Cruise bo že tretjič Maverick

Igralec je potrdil, da je novi film Top Gun v nastajanju.
22. 4. 2026 | 10:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAVAROVANJE

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
20. 4. 2026 | 11:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki