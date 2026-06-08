Janja Garnbret šokirala svet: kot prva ženska premagala 9b+ Bibliographie (FOTO)

Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer Bibliograhie v francoskem Ceüsu, ki je ocenjena z 9b+, je v sporočilu za medije zapisal eden od njenih večjih sponzorjev Red Bull.

Doslej to smer preplezalo le pet moških

Smer Bibliographie je doslej preplezalo le pet moških, slovenska zvezdnica pa jo je prvič skušala premagati leta 2024. Minulo soboto pa ji je uspelo, ko tega ni zares načrtovala, namreč v prvem ogrevalnem poskusu.

»​Zjutraj, preden smo šli do plezališča, sem se najprej ogrela na mali steni v kampu. Načrt je bil, da se potem v plezališču ogrevam še v eni lažji smeri z oceno od 7b do 8a in potem naredim prvi resen poskus v mojem projektu tisti dan,« je v izjavi razlagala 27-letna Garnbret.

Tega ne počnem zato, da bi karkoli dokazovala. Preprosto obožujem plezanje in mislim, da je to šele začetek. Naslednje generacije želim navdihniti, da se ne boji ocen. Ni pomembno, kdo je smer plezal, moški ali ženska, smer je smer.

»Tokrat sem ubrala drugo taktiko, da se ogrejem kar v projektu, da še malo vadim gibe, da se mi prsti res ogrejejo. Ampak že takoj sem se počutila tako dobro, moja glava pa je bila mirna, da sem prišla čez prvi ključen del, ohranila mirno kri in mirno glavo ter splezala kar do vrha,« je še dodala dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju.