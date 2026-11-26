Hrvaško javnost pretresa srhljivo razkritje nekdanje atletinje in olimpijke, ki je po letih molka javno spregovorila o dolgotrajnem fizičnem, psihičnem in spolnem nasilju, ki naj bi ga kot mladoletnica doživljala pod okriljem znanega ter priznanega atletskega trenerja. Po njenih besedah se je trpinčenje začelo, ko je imela komaj 15 let, pri 17 letih pa je preraslo v spolno zlorabo. Trener naj ne bi nadziral le njenih treningov, temveč popolnoma obvladoval tudi njeno zasebno življenje. »Pri nas se je zaupanje pri trenerju pridobilo tako, da si moral priti k njemu v spalnico, se sleči v tangice in se z njim igrati rokoborbo. Bil je poročen in je imel otroke,« je pretresljivo izkušnjo opisala za oddajo RTL Direkt.

Čeprav je v atletiki nizala vrhunske rezultate, je kmalu po nastopu na olimpijskih igrah zbrala moč, pobegnila iz primeža nasilnega trenerja in končala športno kariero. Posledice so bile hude. »Nekaj let pozneje sem končala pri psihiatru z diagnozo hude depresije in jemala zdravila,« je pojasnila. Pred približno desetimi dnevi je svoje pričevanje podala policiji in poudarila, da ni edina, ki se je odločila za prijavo. Odziv hrvaškega notranjega ministrstva in državnega tožilstva v tem primeru še čakajo.

Simbolična fotografija. FOTO: Š Toby Melville/Reuters Reuters Pictures

Oglasila so se tudi druga dekleta

Podobno travmo je v drugem atletskem klubu doživela tudi Tena Sakar Vukić, ki trdi, da jo je trener spolno zlorabljal med masažo. »To te popolnoma ohromi. Gre za nekoga, ki ga poznaš. Prvi občutek nista strah in sram, temveč šok,« je povedala. Primer je prijavila policiji, a je državno tožilstvo ovadbo zavrglo. Ko je o dogajanju javno spregovorila na družbenih omrežjih, so se ji oglasila številna druga dekleta, vendar si mnoge zaradi strahu še vedno ne upajo v javnost.

Številne nekdanje športnice, ki so bile v času zlorab večinoma mladoletne, so delile pretresljive zapise o ravnanju trenerjev po vsej državi:

»Vsak dan me je pred vsemi prijemal za prsi ali opravljal tako imenovani pregled genitalij na napravi za vadbo zadnjih stegenskih mišic.«

»Bilo je še več deklic, a sama sem prestala najhujše. Zanosila sem in edina spregovorila, vendar brez uspeha. Kljub vsem dokazom še naprej dela z otroki.«

»Med masažami se me je dotikal po genitalijah, neprijetno mi je opisovati podrobnosti, kot da bi šlo za naključje, a zame je bilo povsem jasno.«

»Vabili so me v trojčka, bila sem mladoletna. Nečloveško, sovražim jih.«

Na razširjenost težave je opozoril tudi sekretar Atletskega kluba Sesvete Duje Bonacci, ki je zaradi spolnega in psihičnega nadlegovanja prijavil visokega funkcionarja Hrvaške atletske zveze. Trdi, da so primer hitro pometli pod preprogo. Na zvezi so se odzvali z navedbo, da je bil Bonacci izključen zaradi vlaganja lažnih prijav in povzročanja hude škode atletiki.

Iz Hrvaškega olimpijskega komiteja so medtem sporočili, da so seznanjeni z več prijavami morebitnih zlorab mladoletnikov, ob tem pa poudarili, da gre za resne navedbe, ki jih morajo raziskati pristojni organi.

Spomnimo: podoben škandal pretresel tudi Slovenijo

Žal tovrstne zgodbe v vrhunskem športu niso redke. Lani poleti je slovensko športno javnost pretresel odmeven škandal v judu. Nekdanje judoistke celjskega kluba Sankaku so takrat javno spregovorile o dolgotrajnem psihičnem, fizičnem in tudi spolnem nasilju ter poniževanju, ki naj bi ga dolga leta izvajal priznani trener Marjan Fabjan. Primer so prevzeli kriminalisti in tožilstvo, razkritje pa je sprožilo burne razprave o zaščiti športnikov in preprečevanju zlorab v slovenskem športu.

Zadnje informacije o tem škandalu lahko preberete v spodnjem članku.