SLABO VIDNE OZNAKE

So domačini Domnu Prevcu nastavili past? »To je bil problem«

Tekmovanje v smučarskih skokih na Zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 se danes seli na veliko skakalnico, kjer so že opravili trening serijo. Domen Prevc je nekoliko razočaran nad dogajanjem.
Včerajšnje priprave na skok. FOTO: AFP
Včerajšnje priprave na skok. FOTO: AFP
G. P.
 14. 2. 2026 | 13:55
 14. 2. 2026 | 14:01
A+A-

Tekmovanje v smučarskih skokih na Zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 je nekje na polovici. Za današnjo tekmo je že bilo opravljeno ogrevanje na veliki skakalnici, kjer je trening minil povsem v znamenju našega Domna Prevca. Skočil je kar 143,5 metra, kar je pet metrov več od aktualnega rekorda skakalnice. Rekord sicer ni bil priznan, saj je šlo za trening serijo in ne za uradno tekmovanje, a skok skoraj zagotovo napoveduje izjemen konec tedna za slovensko reprezentanco. 

Domen je imel težave z orientacijo med letom

Kljub vrhunskemu dosežku pa trening ni potekal povsem brez zapletov. Slovenska ekipa je opozorila, da gostitelji niso označili ključnih linij na doskočišču, kar je Prevcu povzročilo težave z orientacijo med letom. Na skakalnici namreč niso bile jasno označene črte pri K-točki oziroma pri konstrukcijski točki doskočišča skakalnice, ki določa osnovo za točkovanje sloga in daljave– vidnih je bilo le nekaj manjših oznak.

»Priznam, da sem bil nekoliko zmeden in to je bil problem. Niso potegnili rdečih linij, le nekaj majhnih pik je, to je vse. Verjamem, da bo na tekmi lažje.«

Domen med včerajšnjo tekmo na mali skakalnici. FOTO: AFP
Domen med včerajšnjo tekmo na mali skakalnici. FOTO: AFP

Možnosti za zlato so visoke

Domen vsekakor velja za glavnega kandidata za zlato medaljo. Na teh olimpijskih igrah je že osvojil zlato v mešani ekipni tekmi na manjši skakalnici, danes pa je na vrsti še velika. V nedeljo, 15. februarja, se bodo na veliki skakalnici za medalje pomerile tudi skakalke, tekma pa se bo začela ob 18.45. Smučarski skoki na igrah v Milanu in Cortini se bodo končali v ponedeljek, 16. februarja, s super ekipno tekmo za moške na veliki skakalnici, ki se začne ob 19. uri.

V dosedanjem delu tekmovanja sta trenutno najuspešnejši reprezentanci Slovenije in Norveške, obe s po dvema medaljama – po eno zlato in eno srebrno. Nemčija ima eno zlato medaljo, Poljska eno srebrno, Japonska tri bronaste, Švica pa eno bronasto medaljo.

14. 2. 2026 | 13:55
13:26
Bulvar  |  Suzy
KOLUMNA

Spodbudnica: ali se zares dovolj gibate? (Suzy)

Mišice niso pomembne samo zaradi videza. So temelj naše funkcionalnosti, stabilnosti, ravnotežja in dolgoročne samostojnosti.
14. 2. 2026 | 13:26
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
PRIZNANJE

Po šestih letih zveze trdi, da je nikoli ni ljubil: priljubljeni pevec iskreno o manekenki, s katero ima otroka

Gigi Hadid je trenutno v zvezi z igralcem Bradleyjem Cooperjem, pred njim pa je ljubila znanega pevca, s katerim ima petletno hčerko Khai.
14. 2. 2026 | 13:25
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZIMSKE KOLESARSKE PRIPRAVE

Bencin za dolge kolesarske preizkušnje so ogljikovi hidrati: brez sladkorja ni tempa

Kolesarski nasveti, ki pridejo zelo prav na začetku kolesarske sezone.
Nada Rotovnik Kozjek14. 2. 2026 | 13:00
12:25
Bulvar  |  Domači trači
NEKDO BO ZIBAL

Pozitivni test nosečnosti na Kmetiji: Smo včeraj izvedeli, kdo bo očka?? (VIDEO)

Vroče mečkanje med Urško in Žanom je sicer zmotil 'posladek' v obliki Marka, ampak ne zares.
14. 2. 2026 | 12:25
11:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA NESREČA

Štirje pešci prečkali avtocesto A3, vanje trčila avtomobila: dva mrtva na kraju

Na avtocesti A3 se je sinoči okoli 21.45 zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta dve osebi umrli, dve pa sta utrpeli hude telesne poškodbe. Nesreča se je zgodila na južnem voznem pasu pri kraju Rajić, v bližini hrvaške Nove Gradiške.
14. 2. 2026 | 11:03

