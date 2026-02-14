So domačini Domnu Prevcu nastavili past? »To je bil problem«

Tekmovanje v smučarskih skokih na Zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 je nekje na polovici. Za današnjo tekmo je že bilo opravljeno ogrevanje na veliki skakalnici, kjer je trening minil povsem v znamenju našega Domna Prevca. Skočil je kar 143,5 metra, kar je pet metrov več od aktualnega rekorda skakalnice. Rekord sicer ni bil priznan, saj je šlo za trening serijo in ne za uradno tekmovanje, a skok skoraj zagotovo napoveduje izjemen konec tedna za slovensko reprezentanco.

Domen je imel težave z orientacijo med letom

Kljub vrhunskemu dosežku pa trening ni potekal povsem brez zapletov. Slovenska ekipa je opozorila, da gostitelji niso označili ključnih linij na doskočišču, kar je Prevcu povzročilo težave z orientacijo med letom. Na skakalnici namreč niso bile jasno označene črte pri K-točki oziroma pri konstrukcijski točki doskočišča skakalnice, ki določa osnovo za točkovanje sloga in daljave– vidnih je bilo le nekaj manjših oznak.

»Priznam, da sem bil nekoliko zmeden in to je bil problem. Niso potegnili rdečih linij, le nekaj majhnih pik je, to je vse. Verjamem, da bo na tekmi lažje.«

Domen med včerajšnjo tekmo na mali skakalnici. FOTO: AFP

Možnosti za zlato so visoke

Domen vsekakor velja za glavnega kandidata za zlato medaljo. Na teh olimpijskih igrah je že osvojil zlato v mešani ekipni tekmi na manjši skakalnici, danes pa je na vrsti še velika. V nedeljo, 15. februarja, se bodo na veliki skakalnici za medalje pomerile tudi skakalke, tekma pa se bo začela ob 18.45. Smučarski skoki na igrah v Milanu in Cortini se bodo končali v ponedeljek, 16. februarja, s super ekipno tekmo za moške na veliki skakalnici, ki se začne ob 19. uri.

V dosedanjem delu tekmovanja sta trenutno najuspešnejši reprezentanci Slovenije in Norveške, obe s po dvema medaljama – po eno zlato in eno srebrno. Nemčija ima eno zlato medaljo, Poljska eno srebrno, Japonska tri bronaste, Švica pa eno bronasto medaljo.