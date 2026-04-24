Jesenicam vrniti lesk, Sloveniji derbi

Rdeča nit zadnje odmevne hokejske zgodbe v Slovenije je vsekakor odmeven Olimpijin nastop v ICEHL ob končni uvrstitvi med štiri najboljše. Obenem se je začelo odštevanje do svetovnega prvenstva v Švici (od 15. do 31. maja) in z novim bojem naših risov za obstanek med elito. Dolgoročno pa so se lotili novega poglavja na Jesenicah. Nekdanja valilnica izjemnih hokejistov je bila v zadnjih letih na robu preživetja, ta sezona brez končnice v alpski ligi je bila porazna. Zasuk navzgor bo poskusil storiti novi predsednik Gregor Goričar.

Gre za znano ime v domačem miljeju gospodarstva in energetike, je svetovalec Aleksandra Mervarja, generalnega direktorja družbe Eles. Goričar, star 45 let, biva v Kranju in dobro ve, kaj je za prepoznavnost regije pomenil hokej na Jesenicah z vrsto izjemnih reprezentantov, polnimi tribunami in kopico lovorik.

»Pri zvezi so me prosili, ali bi lahko v teh težkih časih pomagal Jesenicam postaviti zgodbo na novo. Po tehtnem premisleku in pridobljenih podatkih sem si sestavil in ustvaril neko podobo. Zavedam se, da je stanje zahtevno, gre za večplasten izziv,« nam je najprej dejal in kot večplastnost obrazložil: »Najprej je tu seveda finančna zgodba, torej kako zagotoviti financiranje za delovanje ambicioznega projekta, nato gre za človeški problem oziroma nujno povezavo ključnih akterjev na Jesenicah iz obeh hokejskih društev (HDD Jesenice in HD Jesenice mladi, o. p.), nakar se je treba lotiti še samega moštva s trenerskim štabom.«

Mnogi so si oddahnili

Nikakršnega dvoma ni, da so pred Goričarjem s sodelavci zahtevne naloge, a prvi korak je že storil in ob tem so si mnogi poznavalci jeseniškega hokejskega utripa močno oddahnili. V šestčlanskem upravnem odboru je končno opazna navzočnost predstavnikov kluba mlajših selekcij, in sicer tudi z Miho Reboljem, dolgoletnim reprezentantom in že vrsto sezon vodilnim pri omenjenem klubu, kjer odraščajo novi obrazi hokejske scene.

Po ustvarjenem temelju bo seveda treba pristopiti tekmovalnim ciljem, jasno je, da morajo ti segati višje kot doslej in se spogledovati tudi z vrnitvijo kluba v najvišjo regionalno ligo. Ne gre pozabiti, da so bile Jesenice prve zunaj avstrijskih meja, in sicer pred natanko 20 leti, ki so nastopile v tedanji EBEL. »Čas je za vrnitev slovenskega klubskega hokeja na nekdanjo raven, ko smo imeli polne tribune. Moj cilj je tudi prispevek k oživitvi prestiža derbija med Jesenicami in Olimpijo,« ne skriva Goričar in napoveduje tudi skupno besedo z lokalnim okoljem. Tudi pri tem se je v zadnjih letih zatikalo. »Šport je svetla točka sleherne lokalne skupnosti,« je poudaril in napovedal garaško štiriletko. Tako dolg je namreč mandat novega upravnega odbora, v katerem so ob njem ter omenjenem Rebolju še Metka Cerar, Ivo Šmon, Jernej Šturm ter eden od predstavnikov jeseniškega občinskega sveta.