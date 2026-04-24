HOKEJ V PODMEŽAKLI

Jesenicam vrniti lesk, Sloveniji derbi

Gregor Goričar novi predsednik jeseniških hokejistov. Končno v Podmežakli skupna pot dveh društev.
Pred Gregorjem Goričarjem je ob vstopu v Podmežaklo zelo zahtevna naloga. FOTO: Leon Vidic
Siniša Uroševič
 24. 4. 2026 | 08:35
3:04
A+A-

Rdeča nit zadnje odmevne hokejske zgodbe v Slovenije je vsekakor odmeven Olimpijin nastop v ICEHL ob končni uvrstitvi med štiri najboljše. Obenem se je začelo odštevanje do svetovnega prvenstva v Švici (od 15. do 31. maja) in z novim bojem naših risov za obstanek med elito. Dolgoročno pa so se lotili novega poglavja na Jesenicah. Nekdanja valilnica izjemnih hokejistov je bila v zadnjih letih na robu preživetja, ta sezona brez končnice v alpski ligi je bila porazna. Zasuk navzgor bo poskusil storiti novi predsednik Gregor Goričar.

Gre za znano ime v domačem miljeju gospodarstva in energetike, je svetovalec Aleksandra Mervarja, generalnega direktorja družbe Eles. Goričar, star 45 let, biva v Kranju in dobro ve, kaj je za prepoznavnost regije pomenil hokej na Jesenicah z vrsto izjemnih reprezentantov, polnimi tribunami in kopico lovorik.

»Pri zvezi so me prosili, ali bi lahko v teh težkih časih pomagal Jesenicam postaviti zgodbo na novo. Po tehtnem premisleku in pridobljenih podatkih sem si sestavil in ustvaril neko podobo. Zavedam se, da je stanje zahtevno, gre za večplasten izziv,« nam je najprej dejal in kot večplastnost obrazložil: »Najprej je tu seveda finančna zgodba, torej kako zagotoviti financiranje za delovanje ambicioznega projekta, nato gre za človeški problem oziroma nujno povezavo ključnih akterjev na Jesenicah iz obeh hokejskih društev (HDD Jesenice in HD Jesenice mladi, o. p.), nakar se je treba lotiti še samega moštva s trenerskim štabom.«

Mnogi so si oddahnili

Nikakršnega dvoma ni, da so pred Goričarjem s sodelavci zahtevne naloge, a prvi korak je že storil in ob tem so si mnogi poznavalci jeseniškega hokejskega utripa močno oddahnili. V šestčlanskem upravnem odboru je končno opazna navzočnost predstavnikov kluba mlajših selekcij, in sicer tudi z Miho Reboljem, dolgoletnim reprezentantom in že vrsto sezon vodilnim pri omenjenem klubu, kjer odraščajo novi obrazi hokejske scene.

Po ustvarjenem temelju bo seveda treba pristopiti tekmovalnim ciljem, jasno je, da morajo ti segati višje kot doslej in se spogledovati tudi z vrnitvijo kluba v najvišjo regionalno ligo. Ne gre pozabiti, da so bile Jesenice prve zunaj avstrijskih meja, in sicer pred natanko 20 leti, ki so nastopile v tedanji EBEL. »Čas je za vrnitev slovenskega klubskega hokeja na nekdanjo raven, ko smo imeli polne tribune. Moj cilj je tudi prispevek k oživitvi prestiža derbija med Jesenicami in Olimpijo,« ne skriva Goričar in napoveduje tudi skupno besedo z lokalnim okoljem. Tudi pri tem se je v zadnjih letih zatikalo. »Šport je svetla točka sleherne lokalne skupnosti,« je poudaril in napovedal garaško štiriletko. Tako dolg je namreč mandat novega upravnega odbora, v katerem so ob njem ter omenjenem Rebolju še Metka Cerar, Ivo Šmon, Jernej Šturm ter eden od predstavnikov jeseniškega občinskega sveta. 

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
